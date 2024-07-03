Как защитить деревья в саду от птиц — необычный, но действенный лайфхак

Четыре маленькие птички на ветке дерева. Фото: Pinterest

Настоящие дачники знают, что для сада одной из самых больших проблем являются птицы, которые способны буквально уничтожать различные ягоды и фрукты на плодовых деревьях. Поэтому стоит знать один очень необычный, но точно действенный лайфхак, который поможет бороться с птицами в саду.

Об этом рассказывает Express.

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Для птиц плодовые деревья — как настоящий наркотик, ведь они любят сесть на них и поесть вкусных ягод. Поэтому многие дачники ищут множество различных вариантов, чтобы избавиться от птиц и, тем самым, защитить деревья с ягодами и фруктами.

И существует один очень необычный, но эффективный лайфхак, который поможет вам в этом. Итак, берите ручку и блокнот и записывайте, что нужно приобрести, чтобы спасти свой урожай в саду и надолго забыть о надоедливых птицах, которые едят плоды.

Маленький воробей, сидящий на дереве. Фото: Pinterest

Лайфхак, который поможет спасти деревья от птиц

Опытные садоводы рекомендуют разместить на своем участке в июле обычные компакт-диски, которые защитят фрукты и овощи от надоедливых птиц. И хотя существует распространенное мнение касательно того, что птицы любят блестящие вещи, в этом случае все наоборот.

Дело в том, что птицы даже не будут приближаться к дискам, поскольку боятся света, который отражается от них на солнце. Поэтому размещение таких дисков на своей даче поможет вам защитить урожай и потом наслаждаться вкусными плодами.

Компакт-диск, который отпугивает птиц от сада. Фото: Express

Как правильно размещать диски

Сначала эксперты советуют вешать компакт-диски в произвольном порядке, но при некоторых условиях. Делать это нужно так, чтобы даже малейший ветер вращал эти диски и ловил лучи от солнца, чтобы от дисков отражался свет, пугающий птиц.

К тому же иногда стоит изменять порядок расположения таких дисков вокруг сада, чтобы птицы не привыкали к ним. Таким образом, птицы сразу отреагируют на диски.

Диск в саду для отпугивания птиц. Фото: Express

Кстати, так можно выращивать не только плодовые деревья в саду, но и разные культуры на огороде. Например, можно смело выращивать под дисками, не боясь птиц, такие культуры, как:

Малина

Помидоры

Клубника

Напомним, мы писали о том, как можно эффективно защитить черешню с вишней в саду от скворцов.

Раньше мы рассказывали о том, как можно спасти грушевое дерево от ржавчины.

Также мы сообщали о том, как защитить плодовые деревья в саду от жуков-короедов.