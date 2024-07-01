Як захистити вишню і черешню в саду від шпаків — неочікуваний лайфхак

Птах, який їсть вишню і черешню на дереві. Фото: WDR

Плодові дерева в саду, зокрема, черешні та вишні, дуже часто страждають від шпаків, які можуть зіпсувати врожай. Щоб не допустити цього, варто розуміти, що потрібно повісити над деревом, щоб відлякати цих надокучливих птахів.

Про це розповідають на каналі "Сад і садівник" в YouTube.

Читайте також:

Всі досвідчені садівники знають, як важко боротися зі шкідниками, які буквально знищують весь врожай на ділянці. Проте, якщо знати деякі хитрі лайфхаки, можна з легкістю позбутися жуків або комах і, тим самим, захистити свої дерева.

Наприклад, є один секрет, який допоможе врятувати дерева з вишнями і черешнями від шпаків. Цей лайфхак є дуже простим, але не кожен садівник знає про нього. Тому якщо ви хочете захистити свій врожай, радимо вам знати ці секрети.

Плодове дерево в саду. Фото: скриншот з YouTube

Лайфхак, який допоможе врятувати черешню і вишню від шпаків

Авторка відеоролику розповідає, як її дитина буквально сама знайшла спосіб врятувати дерева від шпаків. Виявляється, дитина запускала повітряного змія, а щойно він піднявся вгору, птахи одразу ж розлетілися в різні боки.

Прив'язаний до дерева повітряний змій. Фото: скриншот з YouTube

За словами блогерки, шпаки подумали, що повітряний змій їм загрожує, тому одразу повтікали. Тепер жінка прив’язала цю іграшку над плодовим деревом, де він літає і, тим самим, відлякує всіх птахів навколо. Причому, не потрібно прикладати серйозних зусиль, щоб прив’язати повітряного змія до дерева.

Якщо у вас немає каркаса, прив’яжіть повітряного змія безпосередньо до стовбура плодового дерева. За словами авторки відео, він буде шелестіти, літати і розганяти всіх птахів навколо. Причому, ця дитяча іграшка може врятувати не лише вишню і черешню, а й полуницю на городі.

Нагадаємо, ми писали про те, в якому місці в саду краще висаджувати вишневе дерево.

Раніше ми розповідали про те, як швидко та ефективно врятувати шовковицю від шкідників.

Також ми повідомляли про те, чим можна підживити персикове дерево для рясного врожаю.