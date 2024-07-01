Как защитить вишню и черешню в саду от скворцов — неожиданный лайфхак

Птица, которая ест вишню и черешню на дереве. Фото: WDR

Плодовые деревья в саду, в частности, черешни и вишни, очень часто страдают от скворцов, которые могут испортить урожай. Чтобы не допустить этого, следует понимать, что нужно повесить над деревом, чтобы отпугнуть этих надоедливых птиц.

Об этом рассказывают на канале "Сад і садівник" в YouTube.

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К примеру, есть один секрет, который поможет спасти деревья с вишнями и черешнями от скворцов. Этот лайфхак очень прост, но не каждый садовник знает о нем. Поэтому, если вы хотите защитить свой урожай, советуем вам знать эти секреты.

Плодовое дерево в саду. Фото: скриншот с YouTube

Лайфхак, который поможет спасти черешню и вишню от скворцов

Автор видеоролика рассказывает, как ее ребенок буквально сам нашел способ спасти деревья от скворцов. Оказывается, ребенок запускал воздушного змея, а как только он поднялся вверх, птицы сразу же разлетелись в разные стороны.

Привязанный к дереву воздушный змей. Фото: скриншот с YouTube

По словам блогера, скворцы подумали, что воздушный змей им угрожает, поэтому сразу сбежали. Теперь женщина привязала эту игрушку над плодовым деревом, где он летает и, тем самым, отпугивает всех птиц вокруг. Причем, не нужно прикладывать серьезных усилий, чтобы привязать воздушного змея к дереву.

Если у вас нет каркаса, привяжите воздушного змея прямо к столбу плодового дерева. По словам автора видео, он будет шелестеть, летать и разгонять всех птиц вокруг. Причем, эта детская игрушка может спасти не только вишню и черешню, но и клубнику на огороде.

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