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Засіб, який завжди під рукою — чим підживити персики в саду для рясного врожаю

25 червня 2024 04:17
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Чим підживити персики в саду без великих витрат — простий, але дієвий засіб
Людина, яка зриває персики з дерева. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

До початку літнього сезону справжні господарі намагаються посадити якомога більше фруктів і овочів, щоб вже влітку зібрати великі врожаї. Але під час вирощування важливо правильно доглядати рослини, наприклад, якщо ви хочете виростити соковиті персики, слід їх гарно підживлювати.

Новини.LIVE розповідає про дешеві засоби підживлення персиків.

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Мало хто знає, але звичайна яєчна шкаралупа може допомогти виростити рясний врожай персиків. Експерти кажуть, що саме яєчна шкаралупа може допомогти позбутися надокучливих шкідників. Щоб не зіпсувати плоди, варто знати, як правильно користуватися цим народним засобом.

Сочные персики на дереве
Соковиті персики на дереві. Фото: Freepik

Як підживлювати персики шкаралупою з яєць

Подрібнення яєчної шкаралупи

Досвідчені садівники наголошують, що перш, ніж використовувати яєчну шкаралупу на своїй дачі, варто її правильно подрібнити. Ретельно висушіть і подрібніть шкаралупу так, щоб вона перетворилася на крихти. Щоб вам легше було це зробити, скористайтеся молотком або іншим інструментом.

Измельченная яичная скорлупа в миске
Подрібнена яєчна шкаралупа в мисці. Фото: Pinterest

Застосування яєчної шкаралупи

Щоб правильно підживити персики в саду, рівномірно розподіліть подрібнену шкаралупу навколо плодового дерева. Але в жодному разі не допускайте того, щоб шкаралупа торкалася кореневої системи дерева, адже так її можна задушити.

Полив яєчної шкаралупи

Після того, як ви розподілили шкаралупу в саду, полийте трохи ґрунт біля дерева. Це допоможе активувати процес розкладання і змусить рослини швидше засвоювати поживні речовини.

Человек, который рассыпает яичную скорлупу на огороде
Людина, яка розсипає яєчну шкаралупу на городі. Фото: Pinterest

Як підживлення яєчною шкаралупою допоможе рослинам

За допомогою яєчної шкаралупи можна поліпшити стан здоров’я дерев і активувати їхній розвиток. Ближче до збору врожаю можна насолодитися неймовірно соковитими персиками, які вдалося виростити без хімічних речовин, а лише за допомогою звичайної шкаралупи з яєць.

Нагадаємо, ми писали про те, який сорт персиків в Україні вважається найкращим для посадки. 

Раніше ми розповідали про те, чим слід підживлювати дерева абрикосів і персиків у червні. 

Також ми повідомляли про те, в якому місці в саду краще садити вишневе дерево.

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