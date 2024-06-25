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Средство, которое всегда под рукой — чем подкормить персики в саду для обильного урожая

25 июня 2024 04:17
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Чем подкормить персики в саду без больших затрат — простое, но действенное средство
Человек, который срывает персики с дерева. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

К началу летнего сезона настоящие хозяева пытаются посадить как можно больше фруктов и овощей, чтобы уже летом собрать большие урожаи. Но во время выращивания важно правильно ухаживать за растениями, например, если вы хотите вырастить сочные персики, следует их хорошо подкармливать.

Новини.LIVE рассказывает о дешевых средствах подкормки персиков.

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Мало кто знает, но обычная яичная скорлупа может помочь вырастить обильный урожай персиков. Эксперты говорят, что именно яичная скорлупа может помочь избавиться от надоедливых вредителей. Чтобы не испортить плоды, следует знать, как правильно пользоваться этим народным средством.

Сочные персики на дереве.
Сочные персики на дереве. Фото: Freepik

Как подкармливать персики скорлупой из яиц

Измельчение яичной скорлупы

Опытные садоводы подчеркивают, что прежде, чем использовать яичную скорлупу на своей даче, следует ее правильно измельчить. Тщательно высушите и измельчите скорлупу так, чтобы она превратилась в крошки. Чтобы легче было это сделать, воспользуйтесь молотком или другим инструментом.

Измельченная яичная скорлупа в миске
Измельченная яичная скорлупа в миске. Фото: Pinterest

Применение яичной скорлупы

Чтобы правильно подкормить персики в саду, равномерно распределите измельченную скорлупу вокруг плодового дерева. Но ни в коем случае не допускайте того, чтобы скорлупа касалась корневой системы дерева, ведь так ее можно задушить.

Полив яичной скорлупы

После того, как вы распределили скорлупу в саду, полейте немного почву возле дерева. Это поможет активировать процесс разложения и заставит растения быстрее усваивать питательные вещества.

Человек, который рассыпает яичную скорлупу на огороде
Человек, рассыпающий яичную скорлупу на огороде. Фото: Pinterest

Как подкормка яичной скорлупой поможет растениям

С помощью яичной скорлупы можно улучшить состояние здоровья деревьев и активировать их развитие. Ближе к сбору урожая можно насладиться невероятно сочными персиками, которые удалось вырастить без химических веществ, а только с помощью скорлупы с яиц.

Напомним, мы писали о том, какой сорт персиков в Украине считается самым лучшим для посадки.

Раньше мы рассказывали о том, чем следует подкармливать деревья абрикосов и персиков в июне.

Также мы сообщали о том, в каком месте в саду лучше сажать вишневое дерево.

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сад
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