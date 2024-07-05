Чому на помідорах скручується листя — що з цим робити, корисні поради

Городник, який збирає помідори. Фото: The Home Depot

Коли на помідорах скручується листя, це вказує на те, що в розвитку рослини стався серйозний збій. Щоб не втратити врожай цього овоча, варто одразу ж вирішувати цю проблему, але робити це потрібно правильно.

Як врятувати листя томатів від закручування, розповіли на каналі "Дім та присадибна ділянка" в YouTube.

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Чому скручується листя на помідорах

Нерідко на городі можна побачити, як у помідорів скручується листя, та незавжди дачники розуміють, чому так відбувається. Якщо знати причину виникнення цієї проблеми, можна з легкістю її позбутися. Отже, листя на помідорах можуть скручуватися через такі фактори, як:

Інфекція

Якість сорту

Природні фактори

Неправильний догляд

Та дачниця наголошує, що за наявності такої проблеми потрібно терміново щось робити, адже зіпсоване листя може позбавити вас врожаю помідорів А щоб підібрати правильний метод боротьби, варто звертати увагу саме на причину скручування листя.

Скручене листя помідорів на городі. Фото: скриншот з YouTube

Як врятувати скручене листя помідорів

Дуже часто листя на томатах скручується через бактеріоз, і в цьому випадку воно скручується назовні, причому, верхнє листя стає кволим, а квіти вже не такі яскраві. За словами городниці, ця хвороба передається через заражене насіння і різних шкідників, а також, на жаль, не лікується.

Городниця, яка показує скручене листя томатів. Фото: скриншот з YouTube

Якщо ви побачили таку проблему, терміново викопайте рослину, а саму ділянку продезінфікуйте і посадіть там сидерати для знезараження ґрунту. Дачниця рекомендує посадити на цьому місці гірчицю. А якщо на рослинах ви побачили шкідників, знищіть їх таким препаратом, як Вертицилін.

Інколи листя на томатах скручується через дефіцит вологи, тому поливайте їх одним відром води один раз на тиждень. Якщо влітку дуже посушливо, робіть це двічі на тиждень. Через посуху рослині не вистачає кальцію, тому підживлюйте її кальцієвою селітрою. Візьміть коробку з-під сірників на десять літрів води і підгодуйте томати.

Якщо листя скручується всередину, розпушіть ґрунт, адже рослині в такому випадку не вистачає вологи. Якщо ви живете в регіоні з постійними дощами, накривайте помідори плівкою і обов’язково підживлюйте їх, адже з ґрунту дощ вимиває корисні компоненти.

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