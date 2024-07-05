Почему на помидорах скручиваются листья — что с этим делать, полезные советы

Огородник, собирающий помидоры. Фото: The Home Depot

Когда на помидорах скручиваются листья, это указывает на то, что в развитии растения произошел серьезный сбой. Чтобы не потерять урожай этого овоща, следует сразу решать эту проблему, но делать это нужно правильно.

Как спасти листья томатов от скручивания, рассказали на канале "Дім та присадибна ділянка" в YouTube.

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Почему скручиваются листья на помидорах

Нередко на огороде можно увидеть, как у помидоров скручиваются листья, но не всегда дачники понимают, почему так происходит. Если знать причину возникновения этой проблемы, можно с легкостью от нее избавиться. Следовательно, листья на помидорах могут скручиваться из-за таких факторов, как:

Инфекция

Качество сорта

Природные факторы

Неправильный уход

Но дачница отмечает, что при наличии такой проблемы нужно срочно что-то делать, ведь испорченные листья могут лишить вас урожая помидоров. А чтобы подобрать правильный метод борьбы, следует обращать внимание именно на причину скручивания листьев.

Скрученные листья помидоров на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Как спасти скрученные листья помидоров

Очень часто листья на томатах скручиваются из-за бактериоза, и в этом случае они скручиваются наружу, причем, верхние листья становятся хилыми, а цветы уже не такие яркие. По словам огородницы, эта болезнь передается через зараженные семена и разных вредителей, а также, к сожалению, не лечится.

Огородница, которая показывает скрученные листья томатов. Фото: скриншот с YouTube

Если вы увидели такую проблему, срочно выкопайте растение, а сам участок продезинфицируйте и посадите там сидераты для обеззараживания почвы. Дачница рекомендует посадить на этом месте горчицу. А если на растениях вы увидели вредителей, уничтожьте их таким препаратом, как Вертициллин.

Иногда листья на томатах скручиваются из-за дефицита влаги, поэтому поливайте их одним ведром воды один раз в неделю. Если летом очень засушливо, делайте это два раза в неделю. Из-за засухи растению не хватает кальция, поэтому подпитывайте его кальциевой селитрой. Возьмите коробку из-под спичек на десять литров воды и подкормите томаты.

Если листья скручиваются внутрь, разрыхлите почву, ведь растению в таком случае не хватает влаги. Если вы живете в регионе с постоянными дождями, накрывайте помидоры пленкой и обязательно питайте их, ведь из почвы дождь вымывает полезные компоненты.

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