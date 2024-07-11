Почему арбузы теряют завязь — как не остаться без урожая, советы для дачников

Почему на арбузах нет завязи и как насладиться полосатой ягодой летом
Очень часто при выращивании арбузов некоторые дачники встречают на своем огороде одну проблему — отсутствие завязи. Следует знать, почему у летней ягоды сыпется завязь и как можно эффективно исправить эту ситуацию, чтобы смаковать вкусными плодами летом.
Новини.LIVE делится советами для дачников.
Причины отсутствия завязи на арбузах
Люди, которые выращивают арбузы в теплице, очень часто сталкиваются с проблемой отсутствия завязи, из-за чего им не удается вырастить вкусную летнюю ягоду. Опытные огородники утверждают, что завязи на арбузах может не быть из-за опыления.
Арбузы — это перекрестно опыляемая культура, то есть, она имеет как женские, так и мужские цветы. Женские цветы опыляются два-три дня и открываются только утром на четыре-шесть часов, а вот мужские раскрываются чуть раньше, но их всегда больше.
По словам экспертов, чтобы создать завязь на плодах, следует обеспечивать арбузам температуру от 18 до 20 градусов тепла утром и от 22 до 25 градусов днем.
Правильное опыление арбузов
Чтобы опылить женский цветок, возьмите мужской, осторожно загните лепестки и приложите опылителями несколько раз к крылышкам женского цветка. А если мужских цветов много, для опыления одного женского цветка возьмите три-четыре мужских. Причем, можно не брать цветы одного сорта.
Важно, чтобы на пестик попало от 500 до одной тысячи зерен пыльцы, ведь при меньшем количестве можно получить искривленные плоды.
Уже через один-два дня вы заметите положительные результаты опыления в виде быстрого возникновения завязи. А уже через 40-45 дней вы сможете наслаждаться своими первыми плодами.
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