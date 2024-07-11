Почему арбузы теряют завязь — как не остаться без урожая, советы для дачников

Выращенный на огороде арбуз. Фото: Pinterest

Очень часто при выращивании арбузов некоторые дачники встречают на своем огороде одну проблему — отсутствие завязи. Следует знать, почему у летней ягоды сыпется завязь и как можно эффективно исправить эту ситуацию, чтобы смаковать вкусными плодами летом.

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Причины отсутствия завязи на арбузах

Люди, которые выращивают арбузы в теплице, очень часто сталкиваются с проблемой отсутствия завязи, из-за чего им не удается вырастить вкусную летнюю ягоду. Опытные огородники утверждают, что завязи на арбузах может не быть из-за опыления.

Выращивание арбузов в теплице. Фото: скриншот с YouTube

Арбузы — это перекрестно опыляемая культура, то есть, она имеет как женские, так и мужские цветы. Женские цветы опыляются два-три дня и открываются только утром на четыре-шесть часов, а вот мужские раскрываются чуть раньше, но их всегда больше.

Женские и мужские цветы на арбузах. Фото: скриншот с YouTube

По словам экспертов, чтобы создать завязь на плодах, следует обеспечивать арбузам температуру от 18 до 20 градусов тепла утром и от 22 до 25 градусов днем.

Правильное опыление арбузов

Чтобы опылить женский цветок, возьмите мужской, осторожно загните лепестки и приложите опылителями несколько раз к крылышкам женского цветка. А если мужских цветов много, для опыления одного женского цветка возьмите три-четыре мужских. Причем, можно не брать цветы одного сорта.

Процесс опыления цветков арбузов. Фото: скриншот с YouTube

Важно, чтобы на пестик попало от 500 до одной тысячи зерен пыльцы, ведь при меньшем количестве можно получить искривленные плоды.

Уже через один-два дня вы заметите положительные результаты опыления в виде быстрого возникновения завязи. А уже через 40-45 дней вы сможете наслаждаться своими первыми плодами.

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