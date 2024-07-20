Как правильно сушить смородиновые листья — важные правила и советы садоводам

Человек, держащий смородину в руках. Фото: Pinterest

Не секрет, что ягоды очень полезны для здоровья человека, поэтому их необходимо есть, но при сборе ягод очень часто игнорируются их ветки, которые, к слову, также положительно влияют на организм. Например, стоит знать, как правильно сушить смородиновые листья, чтобы наслаждаться вкусным и полезным чаем.

Об этом рассказывает садовый блогер Антонина Лесык в программе "Сніданок з 1+1" в YouTube.

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Мало кто знает, но из смородиновых листьев можно приготовить не только вкусный и ароматный, но и полезный чай. А чтобы правильно его приготовить, необходимо правильно посушить листья этой ягоды.

Чай из смородиновых листьев. Фото: Pinterest

Как правильно высушить смородиновые листья

По словам блогера, сначала нужно взять ножницы и порезать листья на небольшие кусочки. Затем их тонким слоем нужно положить в тень на какую-то бумагу или ткань, но подальше от прямых солнечных лучей. Если это духовка, то хранить листья смородины нужно с открытой дверцей, время от времени переворачивая их.

Когда листья стали темными, их можно положить в миску, накрыть полотенцем и выдержать при температуре от 22 до 26 градусов тепла в течение восьми часов. Затем их можно разложить и посушить — тогда они потемнеют и выделят сок.

Сушка смородиновых листьев. Фото: Decorexpro

Как хранить сухие листья смородины

Хранить смородиновые листья садовый блогер советует в плотно закрытой керамической или стеклянной посуде, в пластиковых непрозрачных контейнерах или в бумажных пакетах где-то в сухом темном месте и подальше от плиты.

Сколько стоит хранить сухие смородиновые листья

По словам украинского блогера Антонины Лесык, хранить листья смородины стоит только один сезон, использовав их до следующего сезона.

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