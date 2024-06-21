Коли і як обрізати шовковицю в саду — як збільшити урожай

Жінка, яка тримає зібрану шовковицю. Фото: Freepik

Далеко не всі люблять їсти шовковицю, вважаючи, що вона несмачна і постійно бруднить руки, але ті, хто її обожнює і має власний сад, повинні правильно її доглядати. Щоб дерево дало великі та смачні плоди, варто знати, як і коли видаляти його гілки.

Новини.LIVE розповідає про цю процедуру.

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Шовковиця — це дуже смачна літня ягода, яка має у своєму складі багато мінералів, вітамінів і антиоксидантів. Вона є неймовірно корисною для здоров’я людини, тому її варто їсти. А якщо у вас ще є власний сад, це додає шансів принести своєму організму користь.

Однак, щоб виростити смачну і солодку шовковицю, вам варто її добре доглядати. Дуже важливо робити обрізку гілок цього дерева, щоб вони не заважали іншим рости і розвиватися.

Багато шовковиці на плодовому дереві. Фото: Pinterest

Коли краще обрізати дерево шовковиці

Досвідчені дачники рекомендують обрізати шовковицю у двох випадках: повністю або коли ви помітили, що з дерева почало осипатися листя. Зазвичай дачники обрізають це плодове дерево в саду один раз на рік, щоб контролювати його розвиток відповідно до місця, де воно посаджене.

Якщо ви збираєтеся обрізати дерево у весь його зріст, робіть це краще у серпні, щоб видалити гілки, які заважають росту шовковиці. У другому випадку, коли ви побачили, що з дерева сиплеться листя, обрізати гілки варто у період між груднем і лютим.

Жінка, яка обрізає плакучу шовковицю. Фото: скриншот з YouTube

Як правильно обрізати дерево шовковиці

Видаляти зайві гілки можна за допомогою ручної пилки або спеціальних ножиць. Але це можна робити у тому випадку, якщо ви хочете обрізати тонкі гілки. Якщо ви збираєтеся видаляти товсті гілки, вам на допомогу прийде бензопила.

І в тому, і в тому випадку потрібно робити чисті розрізи, щоб в місцях розрізів не допустити розривів.

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