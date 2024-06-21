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Как и когда стоит обрезать шелковицу в саду — советы для дачников

21 июня 2024 03:15
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Когда и как обрезать шелковицу в саду — как увеличить урожай
Женщина, держащая собранную шелковицу. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Далеко не все любят есть шелковицу, считая, что она невкусная и постоянно пачкает руки, но те, кто ее обожает и имеет собственный сад, должны правильно ухаживать за ней. Чтобы дерево дало большие и вкусные плоды, следует знать, как и когда удалять его ветви.

Новини.LIVE рассказывает об этой процедуре.

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Шелковица — это очень вкусная летняя ягода, которая имеет в своем составе много минералов, витаминов и антиоксидантов. Она невероятно полезна для здоровья человека, поэтому ее стоит есть. А если у вас еще есть собственный сад, это придает шансы принести своему организму пользу.

Однако, чтобы вырастить вкусную и сладкую шелковицу, вам следует за ней хорошо ухаживать. Очень важно делать обрезку ветвей этого дерева, чтобы они не мешали другим расти и развиваться.

Много шелковицы на плодовом дереве.
Много шелковицы на плодовом дереве. Фото: Pinterest

Когда лучше обрезать дерево шелковицы

Опытные дачники рекомендуют обрезать шелковицу в двух случаях: полностью или когда вы заметили, что с дерева начали осыпаться листья. Обычно дачники обрезают это плодовое дерево в саду раз в год, чтобы контролировать его развитие в соответствии с местом, где оно посажено.

Если вы собираетесь обрезать дерево во весь рост, делайте это лучше в августе, чтобы удалить ветки, которые мешают росту шелковицы. Во втором случае, когда вы увидели, что с дерева сыплются листья, обрезать ветки следует в период между декабрем и февралем.

Женщина, которая обрезает плакучую шелковицу
Женщина, которая обрезает плакучую шелковицу. Фото: скриншот с YouTube

Как правильно обрезать дерево шелковицы

Удалять лишние ветви можно с помощью ручной пилы или специальных ножниц. Но это можно делать в том случае, если вы желаете обрезать тонкие ветки. Если вы собираетесь удалять толстые ветки, вам на помощь придет бензопила.

И в том, и в том случае нужно делать чистые разрезы, чтобы в местах разрезов не допустить разрывов.

Напомним, мы писали о том, как можно раз и навсегда избавиться от поросли на деревьях и кустах в саду.

Раньше мы рассказывали о том, как можно эффективно избавиться от мха и лишайников на деревьях.

Также мы сообщали о том, как можно защитить молодые деревья в саду от грызунов.

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