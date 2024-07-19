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Коли варто збирати вишневе листя, щоб приготувати найсмачніший чай — поради

19 липня 2024 03:13
Катерина Волченко - Редактор
Коли збирати вишневе листя на чай — чим воно корисне, поради садівникам
Людина, яка показує врожай на вишневому дереві. Фото: Freepik
Катерина Волченко - Редактор

Листя вишневого дерева — це справжній скарб для людей, адже воно має у своєму складі багато вітамінів. Любителям чаїв взагалі можна поєднати дві речі — допомогти своєму організму і насолодитися смачним напоєм з вишневого листя, але варто знати, коли його краще збирати

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

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Користь листя вишневого дерева для здоров’я

Медики наголошують, що в листі вишневого дерева міститься величезна кількість різних мінералів, вітамінів і антиоксидантів. Якщо ви регулярно п’єте чай з вишневого листя, ви допомагаєте своєму серцю і сосудам, зміцнюєте імунну систему і покращуєте еластичність шкіри.

До того ж, вишневий чай діє на організм людини як протизапальний і антисептичний засіб. Більш того, він користується особливою популярністю в традиційній медицині.

Полезный чай с вишневым листьем
Корисний чай з вишневим листям. Фото: Pinterest

Правила збору вишневого листя на чай

Перш, ніж ви будете збирати листя на чай, пам’ятайте, що його слід захищати від пошкоджень і різного роду забруднень. Після збору його потрібно промити, розподілити в тонкий шар і посушити в печі за температури менш, ніж 60 градусів тепла. 

Що стосується зберігання вишневого листя, то робити це варто в сухому прохолодному місці в щільно закритому посуді. Це може бути скляний або поліетиленовий посуд. 

Хранение вишневых листьев на чай
Зберігання вишневого листя на чай. Фото: скриншот з YouTube

Найкращий час для збору листя вишні на чай

Час збору листя залежить від того, яка погода надворі, в якому стані рослина і яка в неї фаза розвитку. Зазвичай люди збирають вишневе листя для чаю навесні або рано влітку, коли листя ще молоде і свіже. Але тут варто дивитися на зовнішні ознаки листя.

Спочатку зверніть увагу на забарвлення вишневого листя — якщо воно насичено зелене, то вже можна збирати його. Також подивіться на зовнішній стан листя — воно повинно бути здоровим і не мати ознаки наявності захворювання.

До того ж, варто враховувати і те, в якій фазі перебуває ріст вишні — краще збирати його під час або після закінчення періоду цвітіння.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна ефективно захистити вишневе дерево від шпаків. 

Раніше ми розповідали про те, де в саду краще висаджувати вишневе дерево. 

Також ми повідомляли про те, що з вишні та черешні корисніше для здоров’я людини.

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