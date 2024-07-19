Когда собирать вишневые листья на чай — чем они полезны, советы садоводам

Человек, показывающий урожай на вишневом дереве. Фото: Freepik

Листья вишневого дерева — это настоящее сокровище для людей, ведь они содержат много витаминов. Любителям чаев вообще можно соединить две вещи — помочь своему организму и насладиться вкусным напитком из вишневых листьев, но стоит знать, когда их лучше собирать.

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Польза листьев вишневого дерева для здоровья

Медики отмечают, что в листьях вишневого дерева содержится огромное количество различных минералов, витаминов и антиоксидантов. Если вы регулярно пьете чай из вишневых листьев, вы помогаете своему сердцу и сосудам, укрепляете иммунную систему и улучшаете эластичность кожи.

К тому же, вишневый чай действует на организм человека как противовоспалительное и антисептическое средство. Более того, он пользуется особенной популярностью в традиционной медицине.

Полезный чай с вишневыми листьями. Фото: Pinterest

Правила сбора вишневых листьев на чай

Прежде, чем вы будете собирать листья на чай, помните, что их следует защищать от повреждений и разного рода загрязнений. После сбора их нужно промыть, распределить в тонкий слой и посушить в печи при температуре менее 60 градусов тепла.

Что касается хранения вишневых листьев, то делать это следует в сухом прохладном месте в плотно закрытой посуде. Это может быть стеклянная или полиэтиленовая посуда.

Хранение вишневых листьев на чай. Фото: скриншот с YouTube

Самое лучшее время для сбора листьев вишни на чай

Время сбора листьев зависит от того, какая погода на улице, в каком состоянии растение и какая у него фаза развития. Обычно люди собирают вишневые листья для чая весной или рано летом, когда листья еще молодые и свежие. Но здесь следует смотреть на внешние признаки листьев.

Сначала обратите внимание на окраску вишневых листьев — если они насыщенно зеленые, то уже можно собирать их. Также посмотрите на внешнее состояние листьев — они должны быть здоровыми и не иметь признака наличия заболевания.

К тому же, следует учитывать и то, в какой фазе находится рост вишни — лучше собирать их во время или после окончания периода цветения.

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