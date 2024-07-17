Як зривати вишню, щоб не зіпсувати врожай — поради садівникам

Людина в рукавицях, яка збирає вишню. Фото: Freepik

Багато навіть досвідчених садівників гадки не мають, чи потрібно зривати вишню з дерева разом з плодоніжкою. Щоб не припуститися фатальної помилки при зборі врожаю цієї літньої ягоди, варто розуміти, як правильно її потрібно збирати з плодового дерева.

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Літня пора року — це найактивніший сезон на городі та в саду, адже саме в цей час дачники починають не тільки садити деякі культури, а й збирати. Наприклад, зараз садівники збирають урожай вишні, але деякі роблять це неправильно.

Щоб стати справжнім гуру в садових справах, варто знати, чи потрібно зривати вишню разом з плодоніжкою.

Урожай вишні на плодовому дереві. Фото: Pinterest

Чи зривати вишню з плодоніжками

Експерти розповіли про два способи збору врожаю вишні — з плодоніжкою і без неї. Якщо дивитися на це з одного боку, то можна зробити висновок, що зібрані з плодоніжкою ягоди довше зберігаються, але з іншого боку деякі садівники вважають, що це може сильно нашкодити плодовому дереву.

Проте, досвідчені дачники наголошують, що краще збирати вишні разом із плодоніжкою. Річ у тому, що так літня ягоди буде довше зберігатися, матиме гарний зовнішній вигляд і залишиться пружною навіть після перенесення в інше місце.

Зірвана з плодоножкою вишня. Фото: Freepik

Крім того, від цього аж ніяк не постраждає плодове дерево — брунька не травмується, а просто виросте на новому прирості. Але в цьому випадку літні ягоди виростають далі, тому збирати їх стає важче, що може стати справжньою проблемою для садівників.

Якщо ви все ще сумніваєтеся, можете взяти ножиці та обрізати хвостики вишні так, щоб одна частина плодоніжки залишилася на дереві, а інша – на ягоді. Однак, в такому випадку збір врожаю цієї сезонної ягоди стане тривалішим.

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