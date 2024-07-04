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Червива слива — в чому причини і як врятувати врожай

4 липня 2024 06:52
90ea447c-71b2-4cef-bf87-32274f646600 - Анастасія Мироненко
Чому сливи червиві — як позбутися цієї проблеми
Слива з черв'яками всередині. Фото: Decorexpro
90ea447c-71b2-4cef-bf87-32274f646600 - Анастасія Мироненко

Нерідко, коли ви їсте сливи влітку, ви можете побачити, що всередини плодів завелися черв’яки. Ми розповідаємо, чому ці фрукти стають червивими і як можна ефективно позбутися цієї проблеми, щоб насолоджуватися смачними плодами влітку.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

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Чому в сливах з’являються черв’яки

Причиною виникнення черв’яків всередині слив є сливова плодожерка, метелики якої вилітають двічі або тричі впродовж сезону. За один раз метелик здатний відкласти до 50 яєць, а ось одна гусениця здатна знищити до 20 слив, тому навіть вона може знищити мало не цілий врожай.

До того ж, сливи стають червивими і через пильщика, тобто, через його потомство. Річ у тому, що його личинки їдять м’якуш і потрапляють в кісточку. Також сливи псуються через личинку сливової товстоніжки, які провокують обсипання слив з дерева. 

Червивая слива, разрезанная пополам
Червива слива, розрізана навпіл. Фото: Pinterest

Як врятувати сливи від черв’яків

Досвідчені садівники рекомендують зібрати всю падалицю зі слив і закопати її в ґрунт завглибшки 40-50 сантиметрів, і тоді ви побачите, що наступного року товстоніжки не буде. Восени зберіть опале листя навколо сливового дерева, спаліть його або відправте в компостну яму.

Перекопайте ґрунт, щоб знищити притулки личинок, зчистіть відмерлу кору на дереві та побіліть його стовбури вапном. Потім скористайтеся садовим варом, щоб замазати рани на дереві, які залишилися після зчищення кори. 

Человек, белящий ствол дерева
Людина, яка білить стовбур дерева. Фото: Pinterest

Деякі садівники рекомендують приготувати ефективний відвар, який складається із золи та мила. Цей відвар допоможе позбутися черв’яків, але якщо черв’яків занадто багато, він може дати осічку. Тому шкідників краще потравити.

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