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Червивая слива — в чем причины и как спасти урожай

4 июля 2024 06:52
90ea447c-71b2-4cef-bf87-32274f646600 - Анастасия Мироненко
Почему сливы червивые — как избавиться от этой проблемы
Слива с червями внутри. Фото: Decorexpro
90ea447c-71b2-4cef-bf87-32274f646600 - Анастасия Мироненко

Нередко, когда вы едите сливы летом, вы можете увидеть, что внутри плодов завелись черви. Мы рассказываем, почему эти фрукты становятся червивыми и как можно эффективно избавиться от этой проблемы, чтобы наслаждаться вкусными плодами летом.

Новини.LIVE делится советами для садоводов.

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Почему в сливах появляются черви

Причиной возникновения червей внутри слив является сливовая плодожорка, бабочки которой вылетают дважды или трижды в течение сезона. За один раз бабочка способна отложить до 50 яиц, а вот одна гусеница способна уничтожить до 20 слив, поэтому даже она может уничтожить чуть ли не целый урожай.

К тому же, сливы становятся червивыми и из-за пильщика, то есть, из-за его потомства. Дело в том, что его личинки едят мякоть и попадают в косточку. Также сливы портятся из-за личинки сливовой толстоножки, которые провоцируют осыпание слив с дерева.

Червивая слива, разрезанная пополам
Червивая слива, разрезанная пополам. Фото: Pinterest

Как спасти сливы от червей

Опытные садоводы рекомендуют собрать всю падалицу со слив и закопать ее в грунт на глубину в 40-50 сантиметров, и тогда вы увидите, что в следующем году толстоножки не будет. Осенью соберите опавшие листья вокруг сливового дерева, сожгите их или отправьте в компостную яму.

Перекопайте почву, чтобы уничтожить приюты личинок, очистите отмершую кору на дереве и побелите стволы известью. Затем воспользуйтесь садовым варом, чтобы замазать раны на дереве, оставшиеся после счистки коры.

Человек, белящий ствол дерева
Человек, белящий ствол дерева. Фото: Pinterest

Некоторые садоводы рекомендуют приготовить эффективный отвар, состоящий из золы и мыла. Этот отвар поможет избавиться от червей, но если червей слишком много, он может дать осечку. Поэтому вредителей лучше потравить.

Напомним, мы писали о том, почему на абрикосовых деревьях гниют плоды и как их спасти.

Раньше мы рассказывали о том, как можно эффективно защитить плодовые деревья в саду от птиц.

Также мы сообщали о том, как правильно вырастить дерево инжира в саду.

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