Как срывать вишню, чтобы не испортить урожай — советы садоводам

Человек в перчатках, собирающий вишню. Фото: Freepik

Многие даже опытные садоводы понятия не имеют, нужно ли срывать вишню с дерева вместе с плодоножкой. Чтобы не допустить роковой ошибки при сборе урожая этой летней ягоды, следует понимать, как правильно ее нужно собирать с плодового дерева.

Новини.LIVE делится советами для садоводов.

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Летнее время года — это самый активный сезон на огороде и в саду, ведь именно в это время дачники начинают не только сажать некоторые культуры, но и собирать. К примеру, сейчас садоводы собирают урожай вишни, но некоторые делают это неправильно.

Чтобы стать настоящим гуру в садовых делах, следует знать, нужно ли срывать вишню вместе с плодоножкой.

Урожай вишни на плодовом дереве. Фото: Pinterest

Срывать ли вишню с плодоножками

Эксперты рассказали о двух способах сбора урожая вишни — с плодоножкой и без нее. Если смотреть на это с одной стороны, то можно сделать вывод, что собранные с плодоножкой ягоды дольше сохраняются, но с другой стороны некоторые садоводы считают, что это может сильно навредить плодовому дереву.

Однако, опытные дачники подчеркивают, что лучше собирать вишни вместе с плодоножкой. Дело в том, что так летняя ягода будет дольше сохраняться, иметь хороший внешний вид и останется упругой даже после переноски в другое место.

Сорванная с плодоножкой вишня. Фото: Freepik

Кроме того, от этого никак не пострадает плодовое дерево — почка не травмируется, а просто вырастет на новом приросте. Но в этом случае летние ягоды вырастают дальше, поэтому собирать их становится труднее, что может стать настоящей проблемой для садоводов.

Если вы все еще сомневаетесь, можете взять ножницы и обрезать вишневые хвостики так, чтобы одна часть плодоножки осталась на дереве, а другая — на ягоде. Однако, в таком случае сбор урожая этой сезонной ягоды станет более длительным.

Напомним, мы писали о том, в каком месте в саду нужно высаживать вишневое дерево.

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