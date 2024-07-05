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Волоський горіх став темним — чому та як врятувати дерево

5 липня 2024 04:47
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Катерина Волченко
Як врятувати потемнілий волоський горіх — найкращі поради для садівників
Захворілий волоський горіх на дереві. Фото: Kostbare Natur
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Катерина Волченко

Сьогодні чи не на кожній українській дачі можна зустріти вирощене дерево волоського горіха, яке, на жаль, не завжди дає плоди. Річ у тому, що час від часу горіхове дерево може хворіти і, як наслідок, ставати чорним, тому слід знати, як його можна своєчасно врятувати.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Чому волоський горіх хворіє

Однією з найпопулярніших причин, через які хворіє волоський горіх, вважається бактеріоз. Зазвичай це захворювання з’являється у волоського горіха тоді, коли надворі тепло і підвищений рівень вологи. Тоді листя дерева, його плоди і пагони покриваються темними плямами.

Больное дерево грецкого ореха
Хворе дерево волоського горіха. Фото: Agroinform

Також горіхове дерево може часто хворіти на буру плямистість, тобто, на грибок, який виникає через дощі на вулиці. Головними ознаками цієї хвороби є темні плями, які поступово стають більшими і потрапляють на зав’язі. 

Нерідко можна зустріти і бактеріальний опік на горіховому дереві, через що листя покривається плямами, які згодом стають чорними. Проте, навіть хворе листя може ще довго залишатися на гілках, через що на стеблі з’являються виразки.

Больной грецкий орех
Хворий волоський горіх. Фото: Freepik

Як вилікувати волоський горіх

Якщо ваше дерево захворіло на бактеріоз, то навесні обприскайте його 3% сумішшю бордоської рідини. За два тижні після закінчення періоду цвітіння зробіть це ще раз. А щоб цей метод був ефективнішим, додайте до бордоської рідини 0,3% розбавленої сечовини.

Щоб запобігти розвитку бурої плямистості, своєчасно позбавляйтеся опалого листя навколо дерева, а також плодів і гілок. До моменту розпускання бруньок на дереві оброблюйте його бордоською рідиною двічі-тричі на сезон.

Нагадаємо, ми писали про те, чи можна вирощувати дерево волоського горіху біля будинку. 

Раніше ми розповідали про те, які рослини варто посадити під волоським горіхом, щоб врятувати його від шкідників. 

Також ми повідомляли про те, чому звичайна шкаралупа волоського горіха так корисна на городі.

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