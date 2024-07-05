Как спасти потемневший грецкий орех — самые лучшие советы для садоводов

Грецкий орех стал темным — почему и как спасти дерево
Сегодня чуть ли не на каждой украинской даче можно встретить выращенное дерево грецкого ореха, которое, к сожалению, не всегда приносит плоды. Дело в том, что иногда ореховое дерево может болеть и, как следствие, становиться черным, поэтому следует знать, как его можно своевременно спасти.
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Почему грецкий орех болеет
Одной из самых популярных причин, из-за которых болеет грецкий орех, считается бактериоз. Обычно это заболевание появляется у грецкого ореха тогда, когда на воздухе тепло и повышенный уровень влаги. Тогда листья дерева, его плоды и побеги покрываются темными пятнами.
Также ореховое дерево может часто болеть бурой пятнистостью, то есть, грибком, который возникает из-за дождей на улице. Главными признаками этой болезни являются темные пятна, которые постепенно становятся большими и попадают на завязи.
Нередко можно встретить и бактериальный ожог на ореховом дереве, из-за чего листья покрываются пятнами, которые впоследствии становятся черными. Однако, даже больные листья могут еще долго оставаться на ветвях, из-за чего на стебле появляются язвы.
Как вылечить грецкий орех
Если ваше дерево заболело бактериозом, то весной побрызгайте его 3% смесью бордоской жидкости. Через две недели после окончания периода цветения сделайте это еще раз. Чтобы этот метод был более эффективным, добавьте к бордоской жидкости 0,3% разбавленной мочевины.
Чтобы предотвратить развитие бурой пятнистости, своевременно избавляйтесь от опавших листьев вокруг дерева, а также плодов и ветвей. До момента распускания почек на дереве обрабатывайте его бордоской жидкостью два-три раза в сезон.
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