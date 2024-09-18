Чим частіше хворіє смородина — як вилікувати кущі, поради дачникам

Чим частіше хворіє смородина — як врятувати ягоди від цих проблем
Будь-які чагарники в саду здатні давати рясні врожаї у тому випадку, якщо їх правильно і своєчасно доглядати. Наприклад, смородина може хворіти і тому — не давати багато ягід, а щоб врятувати кущі, необхідно знати, як побороти ці захворювання.
Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.
Хвороби смородини — як їх долати
Мучниста роса
Ця хвороба проявляється у вигляді білуватого відтінку зелені і нальоту, схожим на борошно. Щоб врятувати рослину від цього захворювання, зберіть і спаліть опале листя, після чого обробіть ягідні чагарники такими фунгіцидами, як:
- Топаз
- Фундозол
- Фітоспорин тощо
Антракноз
Ознака наявності цієї хвороби — рожеві або яскраво-червоні плями на листках смородини. Водночас, на зеленій масі виникають горбики, а листя стає зів’ялим і падає. Щоб врятувати смородинові кущі, обріжте і знищіть вражені частини, обробивши рослину фунгіцидами влітку.
Стовпчаста іржа
Ознакою стовпчастої іржі є буре або коричневе забарвлення листя, на нижньому боці якого виникають горбики. Щоб захистити кущі від хвороби, варто дотримуватися правильної відстані між чагарниками. А щоб врятувати рослину від цього захворювання, обробіть її розчином бордоської рідини або топазом.
Бокальчаста іржа
Зовні це малесенькі гриби, які можна помітити неозброєним оком і які деформують плоди, змушуючи їх опадати. Для профілактики досвідчені дачники радять обрізати постраждалі частини, а щоб врятувати рослину від цієї іржі, обробіть її розчином бордоської рідини.
Сіра гниль
Ознаками цієї хвороби є великі бурі плями, які потім стають темно-сірими, схожими на плісняву. Від цієї хвороби страждає весь чагарник, зокрема, і плоди. Щоб вилікувати хворобу, приберіть вражені частини і обробіть кущ засобами, до складу яких входить мідь.
Які ще хвороби вражають смородину
До списку хвороб, від яких страждає смородина, входить:
- Нектрієве висихання пагонів
- Біла плямистість або септоріоз
- Попелиця
- Бруньковий кліщ
Нагадаємо, ми писали про те, як правильно потрібно сушити смородинове листя.
Раніше ми розповідали про те, чому зі смородини сиплються ягоди і як врятувати врожай.
Також ми повідомляли про те, що категорично не можна садити біля смородинових кущів.
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