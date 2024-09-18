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Чим частіше хворіє смородина — як врятувати ягоди від цих проблем

18 вересня 2024 05:06
Валентина Осадча - Редактор
Чим частіше хворіє смородина — як вилікувати кущі, поради дачникам
Людина, яка збирає смородину в саду. Фото: Freepik
Валентина Осадча - Редактор

Будь-які чагарники в саду здатні давати рясні врожаї у тому випадку, якщо їх правильно і своєчасно доглядати. Наприклад, смородина може хворіти і тому — не давати багато ягід, а щоб врятувати кущі, необхідно знати, як побороти ці захворювання.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

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Хвороби смородини — як їх долати

Мучниста роса

Ця хвороба проявляється у вигляді білуватого відтінку зелені і нальоту, схожим на борошно. Щоб врятувати рослину від цього захворювання, зберіть і спаліть опале листя, після чого обробіть ягідні чагарники такими фунгіцидами, як:

  • Топаз
  • Фундозол
  • Фітоспорин тощо
Признак мучнистой росы на смородине
Ознака борошнистої роси на смородині. Фото: Pinterest

Антракноз

Ознака наявності цієї хвороби — рожеві або яскраво-червоні плями на листках смородини. Водночас, на зеленій масі виникають горбики, а листя стає зів’ялим і падає. Щоб врятувати смородинові кущі, обріжте і знищіть вражені частини, обробивши рослину фунгіцидами влітку.

Антракноз на смородиновых листьях
Антракноз на смородиновому листі. Фото: Pinterest

Стовпчаста іржа

Ознакою стовпчастої іржі є буре або коричневе забарвлення листя, на нижньому боці якого виникають горбики. Щоб захистити кущі від хвороби, варто дотримуватися правильної відстані між чагарниками. А щоб врятувати рослину від цього захворювання, обробіть її розчином бордоської рідини або топазом.

Столбчатая ржавчина на листьях смородины
Стовпчаста іржа на листях смородини. Фото: Pinterest

Бокальчаста іржа

Зовні це малесенькі гриби, які можна помітити неозброєним оком і які деформують плоди, змушуючи їх опадати. Для профілактики досвідчені дачники радять обрізати постраждалі частини, а щоб врятувати рослину від цієї іржі, обробіть її розчином бордоської рідини.

Симптомы наличия бокальчатой ​​ржавчины на смородине
Симптоми наявності бокальчастої іржі на смородині. Фото: Pinterest

Сіра гниль

Ознаками цієї хвороби є великі бурі плями, які потім стають темно-сірими, схожими на плісняву. Від цієї хвороби страждає весь чагарник, зокрема, і плоди. Щоб вилікувати хворобу, приберіть вражені частини і обробіть кущ засобами, до складу яких входить мідь.

Последствия серой гнили на смородине
Наслідки сірої гнилі на смородині. Фото: УНІАН

Які ще хвороби вражають смородину

До списку хвороб, від яких страждає смородина, входить:

  • Нектрієве висихання пагонів
  • Біла плямистість або септоріоз
  • Попелиця
  • Бруньковий кліщ

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно потрібно сушити смородинове листя. 

Раніше ми розповідали про те, чому зі смородини сиплються ягоди і як врятувати врожай. 

Також ми повідомляли про те, що категорично не можна садити біля смородинових кущів.

хвороба поради город смородина

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