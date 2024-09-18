Чим частіше хворіє смородина — як вилікувати кущі, поради дачникам

Людина, яка збирає смородину в саду. Фото: Freepik

Будь-які чагарники в саду здатні давати рясні врожаї у тому випадку, якщо їх правильно і своєчасно доглядати. Наприклад, смородина може хворіти і тому — не давати багато ягід, а щоб врятувати кущі, необхідно знати, як побороти ці захворювання.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

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Хвороби смородини — як їх долати

Мучниста роса

Ця хвороба проявляється у вигляді білуватого відтінку зелені і нальоту, схожим на борошно. Щоб врятувати рослину від цього захворювання, зберіть і спаліть опале листя, після чого обробіть ягідні чагарники такими фунгіцидами, як:

Топаз

Фундозол

Фітоспорин тощо

Ознака борошнистої роси на смородині. Фото: Pinterest

Антракноз

Ознака наявності цієї хвороби — рожеві або яскраво-червоні плями на листках смородини. Водночас, на зеленій масі виникають горбики, а листя стає зів’ялим і падає. Щоб врятувати смородинові кущі, обріжте і знищіть вражені частини, обробивши рослину фунгіцидами влітку.

Антракноз на смородиновому листі. Фото: Pinterest

Стовпчаста іржа

Ознакою стовпчастої іржі є буре або коричневе забарвлення листя, на нижньому боці якого виникають горбики. Щоб захистити кущі від хвороби, варто дотримуватися правильної відстані між чагарниками. А щоб врятувати рослину від цього захворювання, обробіть її розчином бордоської рідини або топазом.

Стовпчаста іржа на листях смородини. Фото: Pinterest

Бокальчаста іржа

Зовні це малесенькі гриби, які можна помітити неозброєним оком і які деформують плоди, змушуючи їх опадати. Для профілактики досвідчені дачники радять обрізати постраждалі частини, а щоб врятувати рослину від цієї іржі, обробіть її розчином бордоської рідини.

Симптоми наявності бокальчастої іржі на смородині. Фото: Pinterest

Сіра гниль

Ознаками цієї хвороби є великі бурі плями, які потім стають темно-сірими, схожими на плісняву. Від цієї хвороби страждає весь чагарник, зокрема, і плоди. Щоб вилікувати хворобу, приберіть вражені частини і обробіть кущ засобами, до складу яких входить мідь.

Наслідки сірої гнилі на смородині. Фото: УНІАН

Які ще хвороби вражають смородину

До списку хвороб, від яких страждає смородина, входить:

Нектрієве висихання пагонів

Біла плямистість або септоріоз

Попелиця

Бруньковий кліщ

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно потрібно сушити смородинове листя.

Раніше ми розповідали про те, чому зі смородини сиплються ягоди і як врятувати врожай.

Також ми повідомляли про те, що категорично не можна садити біля смородинових кущів.