Як сушити рибу восени — перевірені способи та дієві поради

Сушена солона риба на столі. Фото: depositphotos.com

Вересень — сезон активної риболовлі. Рибу, яку ви зловили можна запекти, засмажити, законсервувати на зиму або ж засушити, забезпечивши себе смачною закускою. Зробити це зможуть навіть новачки, якщо дотримуватися інструкції та знати деякі секрети.

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Яку рибу краще сушити

Найкраще засолювати дрібну та середнього розміру рибу. Якщо ви вирішили сушити велику, зробіть надріз уздовж хребта риби від голови до хвоста, щоб продукт просушився та не залишився сирим.

Найчастіше сушать таку рибу:

окунь;

вобла;

ротань;

лящ;

підлящик;

жовтий смугач;

щука;

плітка;

карась;

корюшка;

товстолобик;

тарань;

камбала.

Риба сушиться на нитці. Фото: google.com

Як підготувати рибу до сушіння

Найголовніше — підготовка. Саме від неї залежить успіх. Якщо на цьому етапі помилитися, то в рибі можуть завестися опариші або ж вона може зіпсуватися.

Перед засолюванням з риби слід дістати нутрощі. Так вона швидше висушиться та не буде гірчити. Голову, хвіст та луску прибирати не потрібно.

Далі промийте тушки під водою і викладіть на паперові рушники, щоб прибрати усю вологу. Викладіть сіль на дно великої миски, викладіть рибу першим шаром, а потім чергуйте сіль і рибу. Кожен наступний шар риби викладати перпендикулярно першому. Риба має просолитися. Для цього їй потрібно 3 дні. Залиште продукт у такому стані у холодильнику.

Важливі нюанси:

сіль варто брати крупного помелу або звичайну кухонну кам'яну сіль;

щоб відлякати мух, скропіть рибу оцтом.

Через три дні рибу слід вимити під проточною водою та вимочити у воді близько трьох годин, змінюючи за цей час 2-3 рази воду. Це дозволить прибрати зайву сіль.

Сушена риба на кухні. Фото: google.com

Як сушити рибу — чотири способи, які працюють

Сушіння риби надворі. Якщо найближчі 2-5 днів очікується сонячна та суха погода, то можна сміливо сушити рибу на вулиці. Кожну рибину слід нанизати на нитку через голову або хвости та повісити у зручному для вас місці. Варто накрити продукт марлею, щоб мухи навіть не думали сідати. Сушіння риби на балконі чи горищі. У цьому випадку дуже важливо, щоб повітря циркулювало, інакше риба зіпсується. Коли луска стане сірою, смачна закуска готова. Сушіння риби у сушарці. Це швидкий та зручний спосіб. У деяких приладів одразу є режим риби. Якщо ж такого немає, то необхідно поставити температуру +50°C. На це знадобиться 4-10 годин, залежно від розміру рибин. Висушування риби в духовці. Для цього способу рибу натирають спеціями та сіллю, витримують три дні під пресом у холодильнику, промивають, а після цього сушать 6-8 годин за температури +40°C та на режимі конвекції.

Як зберігати сушену рибу

Такий продукт досить просто зберігати:

завернути у харчовий пергамент, щоб риба не втрачала смакові властивості та не псувалася;

можна додатково покласти у пакет або у картонну коробку;

покласти у сухе та прохолодне місце.

Таким чином сушена риба може зберігатися 6-10 місяців.

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