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Без мух, опарышей и запаха — как вкусно и безопасно сушить рыбу осенью

4 сентября 2024 00:34
Анастасия Мироненко - Редактор
Как сушить рыбу осенью — проверенные способы и действенные советы
Сушеная соленая рыба на столе. Фото: depositphotos.com
Анастасия Мироненко - Редактор

Сентябрь — сезон активной рыбалки. Рыбу, которую вы поймали можно запечь, зажарить, законсервировать на зиму или засушить, снабдив себя вкусной закуской. Сделать это могут даже новички, если следовать инструкциям и знать некоторые секреты.

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Как вкусно и безопасно сушить рыбу осенью, читайте далее в нашем материале.

Какую рыбу лучше сушить

Лучше всего засаливать мелкую и среднего размера рыбу. Если вы решили сушить большую, сделайте надрез вдоль хребта рыбы от головы до хвоста, чтобы продукт просушился и не остался сырым.

Чаще сушат такую рыбу:

  • окунь;
  • вобла;
  • ротань;
  • лещ;
  • подлещик;
  • желтый полосок;
  • щука;
  • плитка;
  • карась;
  • корюшка;
  • толстолобик;
  • тарань;
  • камбала.

 

Какую рыбу лучше сушить
Рыба сушится на нити. Фото: google.com

Как подготовить рыбу к сушке

Самое главное — подготовка. Именно от нее зависит успех. Если на этом этапе ошибиться, то в рыбе могут завестись опарыши или она может испортиться.

Перед засолкой из рыбы следует извлечь внутренности. Так она скорее высушится и не будет горчить. Голову, хвост и чешую убирать не нужно.

Затем промойте тушки под водой и выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать всю влагу. Выложите соль на дно большой миски, выложите рыбу первым слоем, а затем чередуйте соль и рыбу. Каждый последующий слой рыбы выкладывать перпендикулярно первому. Рыба должна просолиться. Для этого ей нужно 3 дня. Оставьте продукт в холодильнике.

Важные нюансы:

  • соль следует брать крупного помола или обычную поваренную каменную соль;
  • чтобы отпугнуть мух, сбрызните рыбу уксусом.

Через три дня рыбу следует промыть под проточной водой и вымочить в воде около трех часов, меняя за это время 2-3 раза воду. Это позволит убрать лишнюю соль.

 

Как подготовить рыбу к сушке
Сушеная рыба в кухне. Фото: google.com

Как сушить рыбу — четыре способа, которые работают

  1. Сушка рыбы на улице. Если в ближайшие 2-5 дней ожидается солнечная и сухая погода, то можно смело сушить рыбу на улице. Каждую рыбу следует нанизать на нить через голову или хвосты и повесить в удобном для вас месте. Следует накрыть продукт марлей, чтобы мухи даже не думали садиться.
  2. Сушка рыбы на балконе или чердаке. В этом случае очень важно, чтобы воздух циркулировал, иначе рыба испортится. Когда чешуя станет серой, вкусная закуска готова.
  3. Сушка рыбы в сушилке. Это быстрый и удобный способ. У некоторых приборов сразу есть режим рыбы. Если такого нет, то необходимо поставить температуру +50°C. На это уйдет 4-10 часов, в зависимости от размера рыб.
  4. Высушивание рыбы в духовке. Для этого способа натирают рыбу специями и солью, выдерживают три дня под прессом в холодильнике, промывают, а после этого сушат 6-8 часов при температуре +40°C и на режиме конвекции.

Как хранить сушеную рыбу

Такой продукт достаточно просто хранить:

  • завернуть в пищевой пергамент, чтобы рыба не теряла вкусовые свойства и не портилась;
  • можно дополнительно положить в пакет или картонную коробку;
  • положить в сухое и холодное место.

Таким образом, сушеная рыба может храниться 6-10 месяцев.

 

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