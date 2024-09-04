Как сушить рыбу осенью — проверенные способы и действенные советы

Без мух, опарышей и запаха — как вкусно и безопасно сушить рыбу осенью
Сентябрь — сезон активной рыбалки. Рыбу, которую вы поймали можно запечь, зажарить, законсервировать на зиму или засушить, снабдив себя вкусной закуской. Сделать это могут даже новички, если следовать инструкциям и знать некоторые секреты.
Как вкусно и безопасно сушить рыбу осенью, читайте далее в нашем материале.
Какую рыбу лучше сушить
Лучше всего засаливать мелкую и среднего размера рыбу. Если вы решили сушить большую, сделайте надрез вдоль хребта рыбы от головы до хвоста, чтобы продукт просушился и не остался сырым.
Чаще сушат такую рыбу:
- окунь;
- вобла;
- ротань;
- лещ;
- подлещик;
- желтый полосок;
- щука;
- плитка;
- карась;
- корюшка;
- толстолобик;
- тарань;
- камбала.
Как подготовить рыбу к сушке
Самое главное — подготовка. Именно от нее зависит успех. Если на этом этапе ошибиться, то в рыбе могут завестись опарыши или она может испортиться.
Перед засолкой из рыбы следует извлечь внутренности. Так она скорее высушится и не будет горчить. Голову, хвост и чешую убирать не нужно.
Затем промойте тушки под водой и выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать всю влагу. Выложите соль на дно большой миски, выложите рыбу первым слоем, а затем чередуйте соль и рыбу. Каждый последующий слой рыбы выкладывать перпендикулярно первому. Рыба должна просолиться. Для этого ей нужно 3 дня. Оставьте продукт в холодильнике.
Важные нюансы:
- соль следует брать крупного помола или обычную поваренную каменную соль;
- чтобы отпугнуть мух, сбрызните рыбу уксусом.
Через три дня рыбу следует промыть под проточной водой и вымочить в воде около трех часов, меняя за это время 2-3 раза воду. Это позволит убрать лишнюю соль.
Как сушить рыбу — четыре способа, которые работают
- Сушка рыбы на улице. Если в ближайшие 2-5 дней ожидается солнечная и сухая погода, то можно смело сушить рыбу на улице. Каждую рыбу следует нанизать на нить через голову или хвосты и повесить в удобном для вас месте. Следует накрыть продукт марлей, чтобы мухи даже не думали садиться.
- Сушка рыбы на балконе или чердаке. В этом случае очень важно, чтобы воздух циркулировал, иначе рыба испортится. Когда чешуя станет серой, вкусная закуска готова.
- Сушка рыбы в сушилке. Это быстрый и удобный способ. У некоторых приборов сразу есть режим рыбы. Если такого нет, то необходимо поставить температуру +50°C. На это уйдет 4-10 часов, в зависимости от размера рыб.
- Высушивание рыбы в духовке. Для этого способа натирают рыбу специями и солью, выдерживают три дня под прессом в холодильнике, промывают, а после этого сушат 6-8 часов при температуре +40°C и на режиме конвекции.
Как хранить сушеную рыбу
Такой продукт достаточно просто хранить:
- завернуть в пищевой пергамент, чтобы рыба не теряла вкусовые свойства и не портилась;
- можно дополнительно положить в пакет или картонную коробку;
- положить в сухое и холодное место.
Таким образом, сушеная рыба может храниться 6-10 месяцев.
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