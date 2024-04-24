Який посуд не можна гріти в мікрохвильовці — точний перелік

Буде лихо — який посуд категорично не можна ставити до мікрохвильовки
Мікрохвильова піч є чудовим кухонним гаджетом, який економить час. Але використання неправильного посуду під час приготування їжі може зіпсувати прилад і стати причиною пожежі.
Що ніколи не варто класти до мікрохвильовки.
1. Алюмінієва фольга
Це тонкий метал, який під впливом випромінювання буде відбивати енергію, а не поглинати її. Це створить іскри, які можуть зіпсувати прилад або навіть спричинити пожежу.
2. Металевий посуд
Тарілки з блискучими металевими обідками та дорожні горнятка з нержавіючої сталі також можуть спричинити пожежу, якщо їх поставити в мікрохвильову піч. Як у випадку з алюмінієвою фольгою, метал відбиватиме тепло від мікрохвильової печі замість того, щоб поглинати його їжею.
3. Керамічний та порцеляновий посуд
Можуть містити декоративні елементи з напиленням з частинками металу. В результаті виникають іскри та ризик поломки приладу або пожежі.
4. Кришталь
У складі кришталевого посуду також є метали — свинець та срібло.
5. Дерев'яний посуд
Швидко псується в мікрохвильовці та може загорітися.
6. Паперовий посуд
Небезпека займання ще вища, ніж у випадку з дерев'яним посудом.
7. Одноразовий пластик
Одноразові пластикові пакети та контейнери можуть містити бісфенол А (BPA). Ці матеріали можуть легко розплавитися всередині приладу, вивільняючи шкідливу речовину у їжу, що спричиняє проблеми зі здоров'ям.
8. Харчова плівка
Як й випадку з одноразовим пластиком, мікрохвилі вивільняють з полімерів канцерогени, які потрапляють у продукти.
9. Посуд з тріщинами
Під дією дії хвиль печі такий посуд може луснути.
10. Порожній посуд
Хвилі, які створює піч, за відсутності продуктів будуть поглинатися назад пристроєм. Це може призвести до поломки печі та пожежі.
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