Який посуд не можна гріти в мікрохвильовці — точний перелік

Не все можна ставити до мікрохвильовки. Фото: health.harvard.edu

Мікрохвильова піч є чудовим кухонним гаджетом, який економить час. Але використання неправильного посуду під час приготування їжі може зіпсувати прилад і стати причиною пожежі.

Що ніколи не варто класти до мікрохвильовки.

Читайте також:

1. Алюмінієва фольга

Це тонкий метал, який під впливом випромінювання буде відбивати енергію, а не поглинати її. Це створить іскри, які можуть зіпсувати прилад або навіть спричинити пожежу.

2. Металевий посуд

Тарілки з блискучими металевими обідками та дорожні горнятка з нержавіючої сталі також можуть спричинити пожежу, якщо їх поставити в мікрохвильову піч. Як у випадку з алюмінієвою фольгою, метал відбиватиме тепло від мікрохвильової печі замість того, щоб поглинати його їжею.

3. Керамічний та порцеляновий посуд

Можуть містити декоративні елементи з напиленням з частинками металу. В результаті виникають іскри та ризик поломки приладу або пожежі.

4. Кришталь

У складі кришталевого посуду також є метали — свинець та срібло.

Фото: foresthomesstore.com

5. Дерев'яний посуд

Швидко псується в мікрохвильовці та може загорітися.

6. Паперовий посуд

Небезпека займання ще вища, ніж у випадку з дерев'яним посудом.

7. Одноразовий пластик

Одноразові пластикові пакети та контейнери можуть містити бісфенол А (BPA). Ці матеріали можуть легко розплавитися всередині приладу, вивільняючи шкідливу речовину у їжу, що спричиняє проблеми зі здоров'ям.

8. Харчова плівка

Як й випадку з одноразовим пластиком, мікрохвилі вивільняють з полімерів канцерогени, які потрапляють у продукти.

9. Посуд з тріщинами

Під дією дії хвиль печі такий посуд може луснути.

Фото: tasteofhome.com

10. Порожній посуд

Хвилі, які створює піч, за відсутності продуктів будуть поглинатися назад пристроєм. Це може призвести до поломки печі та пожежі.

Раніше ми писали, як приготувати шоколадний торт в мікрохвильовці за 30 хвилин. Також пропонували зайнятим господиням рецепт паски за п'ять хвилин в мікрохвильовці.