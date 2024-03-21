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Як почистити мікрохвильову піч підручними засобами — п'ять швидких способів

21 березня 2024 22:04
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як легко відмити мікрохвильовку від жиру та бруду — перевірені лайфхаки
Пристрій прибирається дуже швидко. Фото: today.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

На жаль, мікрохвильова піч забруднюється жиром та іншими залишками їжі досить швидко. Але це не великий клопіт, позаяк відмити пристрій можна без жодних проблем засобами, які є вдома у кожного.

П'ять швидких способів повернуть мікрохвильовці чистоту та блиск.

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Насамперед потрібно запам'ятати, що видаляти забруднення з мікрохвильовки не можна абразивами, металевими, або жорсткими пластиковими шкребками. Не варто використовувати й велику кількість води. При цьому після миття пристрою зсередини піч потрібно гарно витерти сухою м'якою ганчіркою та залишити дверцята відкритими на годину.

1. Оцет

Універсальний кухонний засіб. Змішайте столовий оцет з водою в рівній кількості. Нагрівайте розчин в печі 5 хвилин на великій потужності. Після вимкнення не відкривайте дверцята 20 хвилин, щоб бруд добре розм'як. Промийте водою внутрішню поверхню. Витріть сухою ганчіркою.

Оцтом не варто чистити печі з емальованим покриттям.

2. Пара

Найпростіший та найбезпечніший спосіб. Налийте воду у широку місткість (скляну салатницю, наприклад) й помістіть в піч на 6 хвилин на максимальну потужність. Після вимкнення почекайте 15 хвилин з закритими дверцятами. Протріть внутрішню поверхню сухою ганчіркою.


 

Як почистити мікрохвильову піч підручними засобами — п'ять швидких способів - фото 1
Лимон видаляє не лише бруд, але й неприємний запах. Фото: allrecipes.com

3. Лимон

Вичавіть у склянку води сік одного лимона, помістіть у піч 6 хвилин на максимальній потужності. Залиште після вимкнення на 15 хвилин. Протріть сухою ганчіркою всередині.

Лимоном не варто чистити печі з емальованим покриттям.

4. Господарське мило

Нанесіть губкою на стінки печі піну з мила. Залиште на 40 хвилин. Потім Змийте ретельно водою.

5. Засіб для миття посуду

Покладіть мокру губку зі спіненим засобом для миття посуду в піч на 30 секунд на мінімальну потужність. Слідкуйте, щоб губка не почала плавитися. Потім протріть ж губкою всередині мікрохвильовки. Промийте поверхню водою.

Раніше ми писали про те, як можна швидко почистити тостер всередині й зовні. Також розповідали про те, як швидко та ефективно помити кухонні фасади. 

лайфхаки
прибирання
поради
кухня
мікрохвильовка

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