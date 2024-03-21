Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Как почистить микроволновку подручными средствами — пять быстрых способов arrow

Как почистить микроволновку подручными средствами — пять быстрых способов

21 марта 2024 22:04
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как легко отмыть микроволновку от жира и грязи — проверенные лайфхаки
Устройство убирается очень быстро. Фото: today.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

К сожалению, микроволновка загрязняется жиром и другими остатками пищи довольно быстро. Но это не большие хлопоты, так как отмыть устройство можно без проблем средствами, которые есть дома у каждого.

Пять быстрых способов вернут микроволновке чистоту и блеск.

Читайте также:

Прежде всего нужно запомнить, что удалять загрязнения из микроволновки нельзя абразивами, металлическими или жесткими пластиковыми скребками. Не следует использовать и большое количество воды. При этом после мытья устройства изнутри печь нужно хорошо вытереть сухой мягкой тряпкой и оставить дверцу открытой на час.

1. Уксус

Универсальное кухонное средство. Смешайте столовый уксус с водой в равном количестве. Нагревайте раствор в печи 5 минут на большой мощности. После отключения не открывайте дверцу 20 минут, чтобы грязь хорошо размякла. Промойте водой внутреннюю поверхность. Вытрите сухой тряпкой.

Уксусом не следует чистить печи с эмалированным покрытием.

2. Пар

Самый простой и безопасный способ. Налейте воду в широкую емкость (стеклянную салатницу, например) и поместите в печь на 6 минут на максимальную мощность. После выключения подождите 15 минут с закрытой дверцей. Протрите внутреннюю поверхность сухой тряпкой.

 

Как почистить микроволновку подручными средствами - пять быстрых способов - фото 1
Лимон удаляет не только грязь, но и неприятный запах. Фото: allrecipes.com

3. Лимон

Выжмите в стакан воды сок одного лимона, поместите в печь на 6 минут на максимальной мощности. Оставьте на 15 минут. Протрите сухой тряпкой внутри.

Лимоном не следует чистить печи с эмалированным покрытием.

4. Хозяйственное мыло

Нанесите губкой на стенки печи пену из мыла. Оставьте на 40 минут. Затем смойте тщательно водой.

5. Средство для мытья посуды

Положите мокрую губку со вспененным средством для мытья посуды в печь на 30 секунд на минимальную мощность. Следите, чтобы губка не начала плавиться. Затем протрите той же губкой внутри микроволновки. Промойте поверхность водой.

Ранее мы писали о том, как можно быстро почистить тостер внутри и снаружи. Также рассказывали о том, как быстро и эффективно вымыть кухонные фасады.

лайфхаки
уборка
советы
кухня
микроволновка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом