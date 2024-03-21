Как легко отмыть микроволновку от жира и грязи — проверенные лайфхаки

Устройство убирается очень быстро. Фото: today.com

К сожалению, микроволновка загрязняется жиром и другими остатками пищи довольно быстро. Но это не большие хлопоты, так как отмыть устройство можно без проблем средствами, которые есть дома у каждого.

Пять быстрых способов вернут микроволновке чистоту и блеск.

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Прежде всего нужно запомнить, что удалять загрязнения из микроволновки нельзя абразивами, металлическими или жесткими пластиковыми скребками. Не следует использовать и большое количество воды. При этом после мытья устройства изнутри печь нужно хорошо вытереть сухой мягкой тряпкой и оставить дверцу открытой на час.

1. Уксус

Универсальное кухонное средство. Смешайте столовый уксус с водой в равном количестве. Нагревайте раствор в печи 5 минут на большой мощности. После отключения не открывайте дверцу 20 минут, чтобы грязь хорошо размякла. Промойте водой внутреннюю поверхность. Вытрите сухой тряпкой.

Уксусом не следует чистить печи с эмалированным покрытием.

2. Пар

Самый простой и безопасный способ. Налейте воду в широкую емкость (стеклянную салатницу, например) и поместите в печь на 6 минут на максимальную мощность. После выключения подождите 15 минут с закрытой дверцей. Протрите внутреннюю поверхность сухой тряпкой.

Лимон удаляет не только грязь, но и неприятный запах. Фото: allrecipes.com

3. Лимон

Выжмите в стакан воды сок одного лимона, поместите в печь на 6 минут на максимальной мощности. Оставьте на 15 минут. Протрите сухой тряпкой внутри.

Лимоном не следует чистить печи с эмалированным покрытием.

4. Хозяйственное мыло

Нанесите губкой на стенки печи пену из мыла. Оставьте на 40 минут. Затем смойте тщательно водой.

5. Средство для мытья посуды

Положите мокрую губку со вспененным средством для мытья посуды в печь на 30 секунд на минимальную мощность. Следите, чтобы губка не начала плавиться. Затем протрите той же губкой внутри микроволновки. Промойте поверхность водой.

Ранее мы писали о том, как можно быстро почистить тостер внутри и снаружи. Также рассказывали о том, как быстро и эффективно вымыть кухонные фасады.