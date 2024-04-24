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Будет беда — какую посуду категорически нельзя ставить в микроволновку

24 апреля 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Какую посуду нельзя греть в микроволновке — точный перечень
Не все можно ставить в микроволновку. Фото: health.harvard.edu
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Микроволновая печь является отличным кухонным гаджетом, который экономит время. Но использование неправильной посуды при приготовлении пищи может испортить прибор и стать причиной пожара.

Что никогда не стоит класть в микроволновку.

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1. Алюминиевая фольга

Это тонкий металл, который под воздействием излучения будет отражать энергию, а не поглощать ее. Это создаст искры, которые могут испортить прибор или даже вызвать пожар.

2. Металлическая посуда

Тарелки с блестящими металлическими ободками и дорожные чашки из нержавеющей стали также могут привести к пожару, если их поставить в микроволновку. Как в случае с алюминиевой фольгой, металл будет отбивать тепло от микроволновки вместо того, чтобы поглощать его пищей.

3. Керамическая и фарфоровая посуда

Могут содержать декоративные элементы с напылением с металлическими частицами. В результате возникают искры и есть риск поломки устройства или пожара.

4. Хрусталь

В составе хрустальной посуды также есть металлы — свинец и серебро.

 

Будет беда - какую посуду категорически нельзя ставить к микроволновке - фото 1
Фото: foresthomesstore.com

5. Деревянная посуда

Быстро портится в микроволновке и может загореться.

6. Бумажная посуда

Опасность возгорания гораздо выше, чем в случае с деревянной посудой.

7. Одноразовый пластик

Одноразовые пластиковые пакеты и контейнеры могут содержать бисфенол А (BPA). Эти материалы могут легко расплавиться внутри прибора, высвобождая вредное вещество в пищу, что влечет за собой проблемы со здоровьем.

8. Пищевая пленка

Как и в случае с одноразовым пластиком, микроволны высвобождают из полимеров канцерогены, попадающие в продукты.

9. Посуда с трещинами

Под действием действия волн печи такая посуда может лопнуть.

 

Будет беда - какую посуду категорически нельзя ставить к микроволновке - фото 2
Фото: tasteofhome.com

10. Пустая посуда

Волны, создаваемые печью, при отсутствии продуктов будут поглощаться обратно устройством. Это может привести к поломке печи и пожару.

Раньше мы писали, как приготовить шоколадный торт в микроволновке за 30 минут. Также предлагали занятым хозяйкам рецепт паски за пять минут в микроволновке.

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