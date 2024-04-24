Какую посуду нельзя греть в микроволновке — точный перечень

Будет беда — какую посуду категорически нельзя ставить в микроволновку
Микроволновая печь является отличным кухонным гаджетом, который экономит время. Но использование неправильной посуды при приготовлении пищи может испортить прибор и стать причиной пожара.
Что никогда не стоит класть в микроволновку.
1. Алюминиевая фольга
Это тонкий металл, который под воздействием излучения будет отражать энергию, а не поглощать ее. Это создаст искры, которые могут испортить прибор или даже вызвать пожар.
2. Металлическая посуда
Тарелки с блестящими металлическими ободками и дорожные чашки из нержавеющей стали также могут привести к пожару, если их поставить в микроволновку. Как в случае с алюминиевой фольгой, металл будет отбивать тепло от микроволновки вместо того, чтобы поглощать его пищей.
3. Керамическая и фарфоровая посуда
Могут содержать декоративные элементы с напылением с металлическими частицами. В результате возникают искры и есть риск поломки устройства или пожара.
4. Хрусталь
В составе хрустальной посуды также есть металлы — свинец и серебро.
5. Деревянная посуда
Быстро портится в микроволновке и может загореться.
6. Бумажная посуда
Опасность возгорания гораздо выше, чем в случае с деревянной посудой.
7. Одноразовый пластик
Одноразовые пластиковые пакеты и контейнеры могут содержать бисфенол А (BPA). Эти материалы могут легко расплавиться внутри прибора, высвобождая вредное вещество в пищу, что влечет за собой проблемы со здоровьем.
8. Пищевая пленка
Как и в случае с одноразовым пластиком, микроволны высвобождают из полимеров канцерогены, попадающие в продукты.
9. Посуда с трещинами
Под действием действия волн печи такая посуда может лопнуть.
10. Пустая посуда
Волны, создаваемые печью, при отсутствии продуктов будут поглощаться обратно устройством. Это может привести к поломке печи и пожару.
Раньше мы писали, как приготовить шоколадный торт в микроволновке за 30 минут. Также предлагали занятым хозяйкам рецепт паски за пять минут в микроволновке.
Читайте Новини.LIVE!