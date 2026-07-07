Коли копати озимий часник у липні 2026: ознаки стиглості та місячний календар

Збір врожаю часнику на городі. Колаж: Новини.LIVE

У липні городники в Україні починають викопувати врожай озимого часнику. Але важливо обрати правильні терміни збору. У цьому допоможе сам часник, адже він подає чіткі сигнали. Також хорошою підказкою стане місячний календар.

Новини.LIVE розповідає, як обрати ідеальний день для збору озимого часнику в липні 2026, щоб врожай без проблем зберігався до весни.

Коли копати озимий часник в Україні у липні 2026

Єдиної ідеальної дати для всіх не існує, терміни дозрівання залежать від:

погоди;

регіону вирощування;

термінів посадки;

особливостей сезону.

У більшості областей України озимий часник викопують у такі строки:

на півдні — від початку до середини липня;

у центральних регіонах — орієнтовно з 15 до 25 липня;

на заході та півночі — із другої половини липня до початку серпня, якщо літо видалося прохолодним.

Якщо червень і липень були спекотними та посушливими, урожай може достигнути раніше. Натомість прохолодна або дощова погода нерідко відтерміновує дозрівання на кілька днів чи навіть тиждень.

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Головні ознаки, що часник уже достиг

Варто дивитися не тільки на погоду та календар, а й на стан самого овочу на грядках. Адже є кілька простих сигналів, які безпомилково підкажуть, що настав час братися за вила.

Про стиглість озимого часнику свідчать такі ознаки:

нижнє листя повністю пожовкло й висохло;

верхні листки ще залишаються частково зеленими, але вже починають жовтіти;

головка вкрита щільними сухими лусками;

зубчики добре сформовані та легко відокремлюються один від одного;

коріння набуває сіруватого відтінку;

ґрунт біля головок інколи починає злегка розтріскуватися.

Що допоможе завжди точно визначати терміни збору врожаю часнику

Досвідчені городники не рідко користуються таким лайфхаком: залишають на грядці кілька рослин зі стрілками. Вони є найточнішим природним сигналом. Коли стрілка повністю випрямляється, а оболонка суцвіття розтріскується, це означає, що часник досяг оптимальної стиглості і його можна збирати.

Коли копати часник за місячним календарем у липні 2026

Частина городників додатково орієнтується на місячний календар. Прихильники цього підходу вважають, що під час спадного Місяця поживні речовини найбільше накопичуються в підземній частині рослин, тому головки виходять щільнішими та краще зберігаються.

Найсприятливішими днями для викопування озимого часнику в липні 2026 року називають: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 27, 28, 30 31 липня.

Чому не варто поспішати або запізнюватися зі збором врожаю

Правильно визначений момент збирання безпосередньо впливає на лежкість урожаю. Якщо викопати часник занадто рано, його лусочки ще не встигнуть повністю сформуватися. Такі головки швидше висихають і значно гірше зберігаються.

Запізнення теж небажане. Перестиглий часник починає розпадатися на окремі зубчики просто в землі. Через це він стає більш вразливим до грибкових хвороб і набагато швидше псується під час зберігання.

Як правильно викопувати часник

Щоб урожай залишався міцним і соковитим максимально довго, варто дотримуватися кількох простих правил:

Припинити полив грядок за 10-14 днів, щоб оболонка головок стала щільнішою, а зайва волога встигла випаруватися. Для викопування найкраще обирати сухий день без дощу. Копати потрібно вранці або ввечері, коли немає палючого сонця. Рослини слід акуратно підкопувати садовими вилами, щоб не травмувати головки. Лопата або висмикування можуть залишати механічні пошкодження і зменшити лежкість.

Як правильно сушити озимий часник після викопування

Одразу після збирання не поспішайте обрізати листя. Часник рекомендують просушувати кілька днів під навісом або в добре провітрюваному місці разом із бадиллям. За цей час поживні речовини ще частково переходять із листя до головок. Лише після повного висихання обрізають коріння та бадилля, а врожай переносять у прохолодне сухе місце для тривалого зберігання.

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