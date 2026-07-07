Когда выкапывать озимый чеснок в июле 2026: признаки зрелости и лунный календарь

Сбор урожая чеснока на огороде. Коллаж: Новини.LIVE

В июле огородники в Украине начинают выкапывать урожай озимого чеснока. Но важно выбрать правильные сроки сбора. В этом поможет сам чеснок, ведь он подает четкие сигналы. Также хорошей подсказкой станет лунный календарь.

Новини.LIVE рассказывают, как выбрать идеальный день для сбора озимого чеснока в июле 2026 года, чтобы урожай без проблем хранился до весны.

Когда выкапывать озимый чеснок в Украине в июле 2026

Единой идеальной даты для всех не существует, сроки созревания зависят от:

погоды;

региона выращивания;

сроков посадки;

особенностей сезона.

В большинстве областей Украины озимый чеснок выкапывают в следующие сроки:

на юге — с начала до середины июля;

в центральных регионах — ориентировочно с 15 по 25 июля;

на западе и севере — со второй половины июля до начала августа, если лето выдалось прохладным.

Если июнь и июль были жаркими и засушливыми, урожай может созреть раньше. Зато прохладная или дождливая погода нередко откладывает созревание на несколько дней или даже неделю.

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Стоит обращать внимание не только на погоду и календарь, но и на состояние самого овоща на грядках. Ведь есть несколько простых признаков, которые безошибочно подскажут, что пришло время браться за вилы.

О спелости озимого чеснока свидетельствуют следующие признаки:

нижние листья полностью пожелтели и высохли;

верхние листья еще остаются частично зелеными, но уже начинают желтеть;

головка покрыта плотными сухими чешуйками;

зубчики хорошо сформированы и легко отделяются друг от друга;

корни приобретают сероватый оттенок;

почва возле головок иногда начинает слегка растрескиваться.

Что поможет всегда точно определять сроки сбора урожая чеснока

Опытные огородники нередко пользуются таким лайфхаком: оставляют на грядке несколько растений со стрелками. Они являются самым точным природным сигналом. Когда стрелка полностью выпрямляется, а оболочка соцветия растрескивается, это означает, что чеснок достиг оптимальной зрелости и его можно собирать.

Когда копать чеснок по лунному календарю в июле 2026

Часть огородников дополнительно ориентируется на лунный календарь. Сторонники этого подхода считают, что во время убывающей Луны питательные вещества в наибольшей степени накапливаются в подземной части растений, поэтому головки получаются более плотными и лучше хранятся.

Наиболее благоприятными днями для выкапывания озимого чеснока в июле 2026 называют: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 27, 28, 30 и 31 июля.

Почему не стоит торопиться или опаздывать со сбором урожая

Правильно выбранный момент сбора напрямую влияет на лежкость урожая. Если выкопать чеснок слишком рано, его чешуйки еще не успеют полностью сформироваться. Такие головки быстрее высыхают и значительно хуже хранятся.

Задержка тоже нежелательна. Перезрелый чеснок начинает распадаться на отдельные зубчики прямо в земле. Из-за этого он становится более уязвимым к грибковым заболеваниям и гораздо быстрее портится при хранении.

Как правильно выкапывать чеснок

Чтобы урожай оставался крепким и сочным как можно дольше, стоит соблюдать несколько простых правил:

Прекратить полив грядок за 10-14 дней, чтобы оболочка головок стала плотнее, а лишняя влага успела испариться. Для сбора лучше всего выбирать сухой день без дождя. Копать нужно утром или вечером, когда нет палящего солнца. Растения следует аккуратно подкапывать садовыми вилами, чтобы не повредить головки. Лопата или выдергивание могут оставить механические повреждения и снизить лежкость.

Как правильно сушить озимый чеснок после выкапывания

Сразу после сбора не спешите обрезать листья. Чеснок рекомендуется просушивать несколько дней под навесом или в хорошо проветриваемом месте вместе с ботвой. За это время питательные вещества ещё частично переходят из листьев в головки. Только после полного высыхания обрезают корни и ботву, а урожай переносят в прохладное сухое место для длительного хранения.

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