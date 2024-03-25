Що робити з сухою травою і листям біля будинку — поради, чому не можна палити

Жінка спалює сухостій на городі. Фото: zhv.dp.gov.ua

Як восени, так часто і весною на земельних ділянках та дачах необхідно прибирати сухостій. Особливо багато його після весняної обрізки дерев та кущів. Багато людей вважають, що найкращий спосіб позбутися сухого листя, бадилля, соломи чи трави можна лише спаливши його. Проте, такий спосіб небезпечний з багатьох причин.

Саме тому важливо знати, що робити з сухостоєм біля будинку, як його правильно утилізувати та які штрафи передбачені в Україні за спалювання сухої трави та листя. Новини.LIVE ділиться з вами корисною інформацією.

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Чому небезпечно спалювати сухостій

Звичайно спалювання листя та сухої трави шкодить нашому довкіллю. Але такі дії становлять також неабияку загрозу для людського здоров'я. Внаслідок вдихання диму до організму потрапляють важкі метали, діоксини, бензопірени, оксиди азоту та інші канцерогенні сполуки.

Спалювання сухостою небезпечне через:

ризик виникнення пожеж (від неконтрольованої пожежі можуть постраждати люди, тварини, рослини);

те, що дим, що утворюється в результаті горіння, потрапляє у дихальні шляхи людини та спричиняє низку захворювань, зокрема — ГРЗ (гостре респіраторне захворювання), різного роду алергії та навіть рак;

зниження родючості ґрунтів через знищення комах, корисних бактерій та різноманітної рослинності;

викиди парникових газів, що негативно впливають на зміни клімату.

Які штрафи в Україні за спалювання сухостою

Відповідно до ст. 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за спалювання стерні, луків, пасовищ, рослинності чи її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях у населених пунктах загрожує штраф:

від 3 060 до 6 120 грн — для громадян;

від 15 300 до 21 420 грн — для посадових осіб.

При чому за ті ж дії на територіях і об’єктах природно-заповідного фонду необхідно буде сплатити штраф:

від 6 120 до 12 240 грн — для громадян;

від 21 420 до 30 600 грн — для посадових осіб.

Важливо також зазначити, що за знищення чи пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, уздовж залізниць, стерні, сухих трав, рослинності на землях сільськогосподарського призначення загрожує:

штраф від 91 800 до 153 000 грн;

або обмеження волі на строк від 2 до 5 років;

або позбавлення волі на той самий строк.

Крім того, за такі ж дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин чи інші тяжкі наслідки, палія можуть відправити до в'язниці на строк від 5 до 10 років.

Це передбачено ст. 245 Кримінального кодексу України.

Жінка влаштувала пожежу, спалюючи сухостій. Фото: google.com

Як правильно утилізувати сухе листя й траву Щоб не шкодити своєму здоров'ю, здоров'ю своїх близьких та оточуючих, а також зберегти довкілля й не порушувати закон України, є ефективні та безпечні способи утилізації сухостою. Так, сухе листя й траву варто компостувати. Отриманий компост можна використовувати для удобрення ґрунту. Виготовляти добриво — просто. Для цього необхідно: Підготувати спеціальний контейнер, ящик або яму. Розміри мають становити приблизно 1x2 метри, а висота — 1,5 метра. Заглиблення в землю — не більше ніж 40-50 сантиметрів. Викласти шарами різні рослинні відходи. Забезпечити доступ повітря до компосту. Зволожувати компост час від часу. Врахувати необхідність участі у процесі хробаків. Якщо вони не завелися у землі, потрібно підселити їх до компостної ями чи резервуара. Правильно приготований компост не матиме неприємного запаху. Він перетвориться на якісне природне добриво. Для компосту можна використовувати наступні відходи: залишки від овочів та фруктів;

кава;

чай;

скошена трава;

опале листя;

гілки кущів та дерев (у подрібненому вигляді);

бур'ян;

папір. Категорично не можна компостувати: кістки;

молочні продукти;

м'ясо та рибні відходи;

хворі та оброблені рослини;

залізо;

пластик;

гуму;

ненатуральні тканини. Крім цього, опале листя можна просто закопати в саду, воно стане корисним та безкоштовним добривом. Ще сухим листям можна вкрити троянди, не морозостійкі багаторічні рослини, декоративні чагарники. Мульчування захистить ґрунт і покращить його якість: ґрунт не пересихатиме і не розмиватиметься дощами. Мульча з листя також блокує ріст бур'янів.

Раніше ми писали, які відходи у жодному разі не можна додавати до компосту. Вони здатні перетворити добриво на отруту.

Нагадаємо, ми розповідали, як швидко приготувати компост з опалого листя.