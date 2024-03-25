Що робити з сухою травою і листям біля будинку — поради, чому не можна палити

Як правильно утилізувати сухе листя й траву
Щоб не шкодити своєму здоров'ю, здоров'ю своїх близьких та оточуючих, а також зберегти довкілля й не порушувати закон України, є ефективні та безпечні способи утилізації сухостою.
Так, сухе листя й траву варто компостувати. Отриманий компост можна використовувати для удобрення ґрунту.
Виготовляти добриво — просто. Для цього необхідно:
- Підготувати спеціальний контейнер, ящик або яму. Розміри мають становити приблизно 1x2 метри, а висота — 1,5 метра. Заглиблення в землю — не більше ніж 40-50 сантиметрів.
- Викласти шарами різні рослинні відходи.
- Забезпечити доступ повітря до компосту.
- Зволожувати компост час від часу.
- Врахувати необхідність участі у процесі хробаків. Якщо вони не завелися у землі, потрібно підселити їх до компостної ями чи резервуара.
Правильно приготований компост не матиме неприємного запаху. Він перетвориться на якісне природне добриво.
Для компосту можна використовувати наступні відходи:
- залишки від овочів та фруктів;
- кава;
- чай;
- скошена трава;
- опале листя;
- гілки кущів та дерев (у подрібненому вигляді);
- бур'ян;
- папір.
Категорично не можна компостувати:
- кістки;
- молочні продукти;
- м'ясо та рибні відходи;
- хворі та оброблені рослини;
- залізо;
- пластик;
- гуму;
- ненатуральні тканини.
Крім цього, опале листя можна просто закопати в саду, воно стане корисним та безкоштовним добривом. Ще сухим листям можна вкрити троянди, не морозостійкі багаторічні рослини, декоративні чагарники. Мульчування захистить ґрунт і покращить його якість: ґрунт не пересихатиме і не розмиватиметься дощами. Мульча з листя також блокує ріст бур'янів.