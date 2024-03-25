Что делать с сухой травой и листьями у дома — советы, почему нельзя сжигать

Как правильно утилизировать сухие листья и траву
Чтобы не вредить своему здоровью, здоровью своих близких и окружающих, а также сохранить окружающую среду и не нарушать закон Украины, есть эффективные и безопасные способы утилизации сухостоя.
Так, сухие листья и траву следует компостировать. Полученный компост можно использовать для удобрения почвы.
Приготовить удобрение — просто. Для этого необходимо:
- Подготовить специальный контейнер, ящик или яму. Размеры должны составлять примерно 1x2 метра, а высота — 1,5 метра. Углубление в землю — не более 40-50 сантиметров.
- Выложить слоями разные растительные отходы.
- Обеспечить доступ воздуха к компосту.
- Увлажнять компост время от времени.
- Учесть необходимость участия в процессе червей. Если они не завелись в земле, нужно подселить их в компостную яму или резервуар.
Правильно приготовленный компост не будет иметь неприятный запах. Он превратится в качественное природное удобрение.
Для компоста можно использовать следующие отходы:
- остатки овощей и фруктов;
- кофе;
- чай;
- скошенная трава;
- опавшие листья;
- ветки кустов и деревьев (в измельченном виде);
- сорняк;
- бумагу.
Категорически нельзя компостировать:
- кости;
- молочные продукты;
- мясо и рыбные отходы;
- больные и зараженные растения;
- железо;
- пластик;
- резину;
- ненатуральные ткани.
Кроме этого, опавшие листья можно просто закопать в саду, они станут полезным и бесплатным удобрением. Еще сухими листьями можно покрыть розы, не морозостойкие многолетние растения, декоративные кустарники. Мульчирование защитит почву и улучшит ее качество: почва не будет пересыхать и не размываться дождями. Мульча из листьев также блокирует рост сорняков.