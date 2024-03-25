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Почему сжигать сухие листья и ветки у дома — не выход: советы по утилизации

25 марта 2024 19:57
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Что делать с сухой травой и листьями у дома — советы, почему нельзя сжигать
Женщина сжигает сухостой на огороде. Фото: zhv.dp.gov.ua
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Как осенью, так часто и весной на земельных участках и дачах необходимо убирать сухостой. Особенно много его после весенней обрезки деревьев и кустов. Многие считают, что лучший способ избавиться от сухих листьев, ботвы, соломы или травы — только сжечь их. Однако такой способ опасен по многим причинам.

Именно поэтому важно знать, что делать с сухостоем возле дома, как правильно утилизировать его и какие штрафы предусмотрены в Украине за сжигание сухой травы и листьев. Новини.LIVE делится с вами полезной информацией.

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Почему опасно сжигать сухостой

Обычно сжигание листьев и сухой травы вредит нашей окружающей среде. Но такие действия представляют также большую угрозу для человеческого здоровья. В результате вдыхания дыма в организм попадают тяжелые металлы, диоксины, бензопирены, оксиды азота и другие канцерогенные соединения.

Сжигание сухостоя опасно из-за:

  • риска возникновения пожаров (от неконтролируемого пожара могут пострадать люди, животные, растения);
  • того, что образующийся в результате горения дым попадает в дыхательные пути человека и вызывает ряд заболеваний, в частности — ОРЗ (острое респираторное заболевание), разного рода аллергии и даже рак;
  • снижения плодородия почв из-за уничтожения насекомых, полезных бактерий и разнообразной растительности;
  • выбросов парниковых газов, негативно влияющих на изменения климата.

Какие штрафы в Украине за сжигание сухостоя

Согласно ст. 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за сжигание стерни, лугов, пастбищ, растительности или ее остатков и опавших листьев на землях сельскохозяйственного назначения, в полосах отвода автомобильных и железных дорог, в парках, других зеленых насаждениях в населенных пунктах грозит штраф:

  • от 3 060 до 6 120 грн — для граждан;
  • от 15 300 до 21 420 грн — для должностных лиц.

Причем за те же действия на территориях и объектах природно-заповедного фонда необходимо будет уплатить штраф:

  • от 6120 до 12240 грн — для граждан;
  • от 21 420 до 30 600 грн — для должностных лиц.

Важно отметить, что за уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, стерни, сухих трав, растительности на землях сельскохозяйственного назначения угрожает:

  • штраф от 91800 до 153000 грн;
  • или ограничение свободы сроком от 2 до 5 лет;
  • или лишение свободы на тот же срок.

Кроме того, за такие же действия, если они повлекли гибель людей, массовую гибель животных или другие тяжкие последствия, поджигателя могут отправить в тюрьму на срок от 5 до 10 лет.

Это предусмотрено ст. 245 Уголовного кодекса Украины.

 

Какие штрафы у Украины за сжигание сухостоя
Женщина устроила пожар, сжигая сухостой. Фото: google.com

Как правильно утилизировать сухие листья и траву

Чтобы не вредить своему здоровью, здоровью своих близких и окружающих, а также сохранить окружающую среду и не нарушать закон Украины, есть эффективные и безопасные способы утилизации сухостоя.

Так, сухие листья и траву следует компостировать. Полученный компост можно использовать для удобрения почвы.

Приготовить удобрение — просто. Для этого необходимо:

  1. Подготовить специальный контейнер, ящик или яму. Размеры должны составлять примерно 1x2 метра, а высота — 1,5 метра. Углубление в землю — не более 40-50 сантиметров.
  2. Выложить слоями разные растительные отходы.
  3. Обеспечить доступ воздуха к компосту.
  4. Увлажнять компост время от времени.
  5. Учесть необходимость участия в процессе червей. Если они не завелись в земле, нужно подселить их в компостную яму или резервуар.

Правильно приготовленный компост не будет иметь неприятный запах. Он превратится в качественное природное удобрение.

Для компоста можно использовать следующие отходы:

  • остатки овощей и фруктов;
  • кофе;
  • чай;
  • скошенная трава;
  • опавшие листья;
  • ветки кустов и деревьев (в измельченном виде);
  • сорняк;
  • бумагу.

Категорически нельзя компостировать:

  • кости;
  • молочные продукты;
  • мясо и рыбные отходы;
  • больные и зараженные растения;
  • железо;
  • пластик;
  • резину;
  • ненатуральные ткани.

Кроме этого, опавшие листья можно просто закопать в саду, они станут полезным и бесплатным удобрением. Еще сухими листьями можно покрыть розы, не морозостойкие многолетние растения, декоративные кустарники. Мульчирование защитит почву и улучшит ее качество: почва не будет пересыхать и не размываться дождями. Мульча из листьев также блокирует рост сорняков.

 

Раньше мы писали, какие отходы ни в коем случае нельзя добавлять в компост. Они способны превратить удобрение в яд.

Напомним, мы рассказывали, как быстро приготовить компост из опавших листьев.

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