Як усунути неприємний запах з кросівок — лайфхаки на кожен день

Неприємний запах з кросівок. Фото: marathonhandbook.com

Кросівки — гарне, доступне, зручне та універсальне взуття, яке люблять майже усі без огляду на вік та стать. Проте в кросівках може з'явитися неприємний запах, котрий дратує власника та відвертає від нього оточуючих.

Як позбутися запаху повідомив Sport Brend.

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Чому з'являється неприємний запах

Неякісне взуття. Бюджетна синтетика погано пропускаэ повітря.

Бюджетна синтетика погано пропускаэ повітря. Неправильно підібраний розмір. Замалі кросівки не дають ногам "дихати".

Замалі кросівки не дають ногам "дихати". Неналежний догляд за взуттям. Відсутність регулярного чищення, провітрювання, якісної сушки кросівок.

Відсутність регулярного чищення, провітрювання, якісної сушки кросівок. Погана особиста гігієна. Нерегулярний догляд за чистотою ніг, носіння одних шкарпеток понад один день.

Нерегулярний догляд за чистотою ніг, носіння одних шкарпеток понад один день. Зіпсовані устілки. Так само потребують регулярного прання, провітрювання, і, при потребі, заміни.

Так само потребують регулярного прання, провітрювання, і, при потребі, заміни. Стан здоров'я. Грибкові захворювання, хвороби серця, нирок, цукровий діабет, поганий кровообіг. Варто звернутися до лікаря.

Грибкові захворювання, хвороби серця, нирок, цукровий діабет, поганий кровообіг. Варто звернутися до лікаря. Куріння, алкоголь, часте вживання прянощів та гострої їжі. Вони спричиняють підвищене виділення поту.

Вони спричиняють підвищене виділення поту. Фізичні навантаження. Біг та тренування в спортзалі вимагають пильного догляду за станом кросівок.

Фото: sneakerscare.eu

Як усунути неприємний запаху у кросівках

Прання у машинці. Варіант для взуття з текстилю, коли запах не надто сильний.

Варіант для взуття з текстилю, коли запах не надто сильний. Замороження. Найкращий спосіб позбутися бактерій, котрі викликають неприємний запах. Помістіть кросівки, загорнуті в тканину, на 12 годин у морозильну камеру.

Найкращий спосіб позбутися бактерій, котрі викликають неприємний запах. Помістіть кросівки, загорнуті в тканину, на 12 годин у морозильну камеру. Сода. Кілька столових ложок соди, одна ложку крохмалю та пару крапель ефірної олії засипте у шкарпетки та покладіть у взуття на ніч.

Кілька столових ложок соди, одна ложку крохмалю та пару крапель ефірної олії засипте у шкарпетки та покладіть у взуття на ніч. Кухонна сіль. Насипте сіль в середину взуття без устілок на 12 годин.

Насипте сіль в середину взуття без устілок на 12 годин. Активоване вугілля. Розтовчіть 10 пігулок та засипте в кросівки на ніч, а зранку ретельно витрусити та прочистити пилотягом.

Розтовчіть 10 пігулок та засипте в кросівки на ніч, а зранку ретельно витрусити та прочистити пилотягом. Лаврове листя. Покладіть по кілька листочків в середину кросівок і ходіть так місяць, а потім замініть їх на нові.

Покладіть по кілька листочків в середину кросівок і ходіть так місяць, а потім замініть їх на нові. Медичний спирт. Розведіть в тазику один літр води на одну столову ложку спирту. Поставте туди взуття на 30-60 хвилин. Потім ретельно просушіть.

Розведіть в тазику один літр води на одну столову ложку спирту. Поставте туди взуття на 30-60 хвилин. Потім ретельно просушіть. Чайні пакетики. Залийте кілька пакетиків ароматного чаю окропом, потім охолодіть їх та помістіть у взуття.

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