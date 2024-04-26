Як усунути неприємний запах з кросівок — лайфхаки на кожен день

Чому в кросівках виникає неприємний запах — методи профілактики та усунення
26 квітня 2024 06:40
Неприємний запах з кросівок. Фото: marathonhandbook.com
Кросівки — гарне, доступне, зручне та універсальне взуття, яке люблять майже усі без огляду на вік та стать. Проте в кросівках може з'явитися неприємний запах, котрий дратує власника та відвертає від нього оточуючих.
Як позбутися запаху повідомив Sport Brend.
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Чому з'являється неприємний запах
- Неякісне взуття. Бюджетна синтетика погано пропускаэ повітря.
- Неправильно підібраний розмір. Замалі кросівки не дають ногам "дихати".
- Неналежний догляд за взуттям. Відсутність регулярного чищення, провітрювання, якісної сушки кросівок.
- Погана особиста гігієна. Нерегулярний догляд за чистотою ніг, носіння одних шкарпеток понад один день.
- Зіпсовані устілки. Так само потребують регулярного прання, провітрювання, і, при потребі, заміни.
- Стан здоров'я. Грибкові захворювання, хвороби серця, нирок, цукровий діабет, поганий кровообіг. Варто звернутися до лікаря.
- Куріння, алкоголь, часте вживання прянощів та гострої їжі. Вони спричиняють підвищене виділення поту.
- Фізичні навантаження. Біг та тренування в спортзалі вимагають пильного догляду за станом кросівок.
Як усунути неприємний запаху у кросівках
- Прання у машинці. Варіант для взуття з текстилю, коли запах не надто сильний.
- Замороження. Найкращий спосіб позбутися бактерій, котрі викликають неприємний запах. Помістіть кросівки, загорнуті в тканину, на 12 годин у морозильну камеру.
- Сода. Кілька столових ложок соди, одна ложку крохмалю та пару крапель ефірної олії засипте у шкарпетки та покладіть у взуття на ніч.
- Кухонна сіль. Насипте сіль в середину взуття без устілок на 12 годин.
- Активоване вугілля. Розтовчіть 10 пігулок та засипте в кросівки на ніч, а зранку ретельно витрусити та прочистити пилотягом.
- Лаврове листя. Покладіть по кілька листочків в середину кросівок і ходіть так місяць, а потім замініть їх на нові.
- Медичний спирт. Розведіть в тазику один літр води на одну столову ложку спирту. Поставте туди взуття на 30-60 хвилин. Потім ретельно просушіть.
- Чайні пакетики. Залийте кілька пакетиків ароматного чаю окропом, потім охолодіть їх та помістіть у взуття.
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