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Чому в кросівках виникає неприємний запах — методи профілактики та усунення

26 квітня 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як усунути неприємний запах з кросівок — лайфхаки на кожен день
Неприємний запах з кросівок. Фото: marathonhandbook.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Кросівки — гарне, доступне, зручне та універсальне взуття, яке люблять майже усі без огляду на вік та стать. Проте в кросівках може з'явитися неприємний запах, котрий дратує власника та відвертає від нього оточуючих.

Як позбутися запаху повідомив Sport Brend.

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Чому з'являється неприємний запах

  • Неякісне взуття. Бюджетна синтетика погано пропускаэ повітря.
  • Неправильно підібраний розмір. Замалі кросівки не дають ногам "дихати".
  • Неналежний догляд за взуттям. Відсутність регулярного чищення, провітрювання, якісної сушки кросівок.
  • Погана особиста гігієна. Нерегулярний догляд за чистотою ніг, носіння одних шкарпеток понад один день.
  • Зіпсовані устілки. Так само потребують регулярного прання, провітрювання, і, при потребі, заміни.
  • Стан здоров'я. Грибкові захворювання, хвороби серця, нирок, цукровий діабет, поганий кровообіг. Варто звернутися до лікаря.
  • Куріння, алкоголь, часте вживання прянощів та гострої їжі. Вони спричиняють підвищене виділення поту.
  • Фізичні навантаження. Біг та тренування в спортзалі вимагають пильного догляду за станом кросівок.

 

Чому в кросівках виникає неприємний запах — методи профілактики та усунення - фото 1
Фото: sneakerscare.eu

Як усунути неприємний запаху у кросівках

  • Прання у машинці. Варіант для взуття з текстилю, коли запах не надто сильний.
  • Замороження. Найкращий спосіб позбутися бактерій, котрі викликають неприємний запах. Помістіть кросівки, загорнуті в тканину, на 12 годин у морозильну камеру.
  • Сода. Кілька столових ложок соди, одна ложку крохмалю та пару крапель ефірної олії засипте у шкарпетки та покладіть у взуття на ніч.
  • Кухонна сіль. Насипте сіль в середину взуття без устілок на 12 годин.
  • Активоване вугілля. Розтовчіть 10 пігулок та засипте в кросівки на ніч, а зранку ретельно витрусити та прочистити пилотягом.
  • Лаврове листя. Покладіть по кілька листочків в середину кросівок і ходіть так місяць, а потім замініть їх на нові.
  • Медичний спирт. Розведіть в тазику один літр води на одну столову ложку спирту. Поставте туди взуття на 30-60 хвилин. Потім ретельно просушіть.
  • Чайні пакетики. Залийте кілька пакетиків ароматного чаю окропом, потім охолодіть їх та помістіть у взуття.

Раніше ми писали, як позбутися неприємного запаху з унітаза в туалеті. Також повідомляли, як навесні видалити сморід з салону автомобіля.

взуття
лайфхаки
поради
кросівки
запах

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