Как устранить неприятный запах из кроссовок – лайфхаки на каждый день

Неприятный запах из кроссовок. Фото: marathonhandbook.com

Кроссовки — красивая, доступная, удобная и универсальная обувь, которую любят почти все без учета возраста и пола. Однако в кроссовках может появиться неприятный запах, раздражающий владельца и отталкивающий от него окружающих.

Как избавиться от запаха сообщил Sport Brend.

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Почему появляется неприятный запах

Некачественная обувь. Бюджетная синтетика плохо пропускает воздух.

Бюджетная синтетика плохо пропускает воздух. Неправильно подобранный размер. Маленькие кроссовки не дают ногам "дышать".

Маленькие кроссовки не дают ногам "дышать". Ненадлежащий уход за обувью. Отсутствие регулярной чистки, проветривания, качественной сушки кроссовок.

Отсутствие регулярной чистки, проветривания, качественной сушки кроссовок. Плохая личная гигиена. Нерегулярный уход за чистотой ног, ношение одних носков более одного дня.

Нерегулярный уход за чистотой ног, ношение одних носков более одного дня. Испорченные стельки. Также нуждаются в регулярной стирке, проветривании, и, при необходимости, замене.

Также нуждаются в регулярной стирке, проветривании, и, при необходимости, замене. Состояние здоровья. Грибковые заболевания, болезни сердца, почек, сахарный диабет, плохое кровообращение. Следует обратиться к врачу.

Грибковые заболевания, болезни сердца, почек, сахарный диабет, плохое кровообращение. Следует обратиться к врачу. Курение, алкоголь, частое употребление пряностей и острой пищи. Они влекут за собой повышенное выделение пота.

Они влекут за собой повышенное выделение пота. Физическая нагрузка. Бег и тренировки в спортзале требуют тщательного ухода за состоянием кроссовок.

Фото: sneakerscare.eu

Как устранить неприятный запах в кроссовках

Стирка в машинке. Вариант для обуви из текстиля, когда запах не слишком силен.

Вариант для обуви из текстиля, когда запах не слишком силен. Заморозка. Лучший способ избавиться от бактерий, вызывающих неприятный запах. Поместите кроссовки, завернутые в ткань, на 12 часов в морозильную камеру.

Лучший способ избавиться от бактерий, вызывающих неприятный запах. Поместите кроссовки, завернутые в ткань, на 12 часов в морозильную камеру. Сода. Несколько столовых ложек соды, одну ложку крахмала и пару капель эфирного масла, засыпьте в носки и положите в обувь на ночь.

Несколько столовых ложек соды, одну ложку крахмала и пару капель эфирного масла, засыпьте в носки и положите в обувь на ночь. Поваренная соль. Насыпьте соль вовнутрь обуви без стелек на 12 часов.

Насыпьте соль вовнутрь обуви без стелек на 12 часов. Активированный уголь. Измельчите 10 таблеток и засыпьте в кроссовки на ночь, а утром тщательно вытряхните и прочистите пылесосом.

Измельчите 10 таблеток и засыпьте в кроссовки на ночь, а утром тщательно вытряхните и прочистите пылесосом. Лавровый лист. Положите по несколько листочков в середину кроссовок и ходите так месяц, а затем замените их новыми.

Положите по несколько листочков в середину кроссовок и ходите так месяц, а затем замените их новыми. Медицинский спирт. Разведите в тазике один литр воды на столовую ложку спирта. Поставьте туда обувь на 30–60 минут. Затем тщательно просушите.

Разведите в тазике один литр воды на столовую ложку спирта. Поставьте туда обувь на 30–60 минут. Затем тщательно просушите. Чайные пакетики. Залейте несколько пакетиков ароматного чая кипятком, затем охладите и поместите в обувь.

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