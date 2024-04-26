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Почему в кроссовках возникает неприятный запах — методы профилактики и устранения

26 апреля 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как устранить неприятный запах из кроссовок – лайфхаки на каждый день
Неприятный запах из кроссовок. Фото: marathonhandbook.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Кроссовки — красивая, доступная, удобная и универсальная обувь, которую любят почти все без учета возраста и пола. Однако в кроссовках может появиться неприятный запах, раздражающий владельца и отталкивающий от него окружающих.

Как избавиться от запаха сообщил Sport Brend.

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Почему появляется неприятный запах

  • Некачественная обувь. Бюджетная синтетика плохо пропускает воздух.
  • Неправильно подобранный размер. Маленькие кроссовки не дают ногам "дышать".
  • Ненадлежащий уход за обувью. Отсутствие регулярной чистки, проветривания, качественной сушки кроссовок.
  • Плохая личная гигиена. Нерегулярный уход за чистотой ног, ношение одних носков более одного дня.
  • Испорченные стельки. Также нуждаются в регулярной стирке, проветривании, и, при необходимости, замене.
  • Состояние здоровья. Грибковые заболевания, болезни сердца, почек, сахарный диабет, плохое кровообращение. Следует обратиться к врачу.
  • Курение, алкоголь, частое употребление пряностей и острой пищи. Они влекут за собой повышенное выделение пота.
  • Физическая нагрузка. Бег и тренировки в спортзале требуют тщательного ухода за состоянием кроссовок.

 

Почему в кроссовках возникает неприятный запах - методы профилактики и устранения - фото 1
Фото: sneakerscare.eu

Как устранить неприятный запах в кроссовках

  • Стирка в машинке. Вариант для обуви из текстиля, когда запах не слишком силен.
  • Заморозка. Лучший способ избавиться от бактерий, вызывающих неприятный запах. Поместите кроссовки, завернутые в ткань, на 12 часов в морозильную камеру.
  • Сода. Несколько столовых ложек соды, одну ложку крахмала и пару капель эфирного масла, засыпьте в носки и положите в обувь на ночь.
  • Поваренная соль. Насыпьте соль вовнутрь обуви без стелек на 12 часов.
  • Активированный уголь. Измельчите 10 таблеток и засыпьте в кроссовки на ночь, а утром тщательно вытряхните и прочистите пылесосом.
  • Лавровый лист. Положите по несколько листочков в середину кроссовок и ходите так месяц, а затем замените их новыми.
  • Медицинский спирт. Разведите в тазике один литр воды на столовую ложку спирта. Поставьте туда обувь на 30–60 минут. Затем тщательно просушите.
  • Чайные пакетики. Залейте несколько пакетиков ароматного чая кипятком, затем охладите и поместите в обувь.

Ранее мы писали, как избавиться от неприятного запаха из унитаза в туалете. Также сообщали, как весной удалить вонь из салона автомобиля.

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