Как устранить неприятный запах из кроссовок – лайфхаки на каждый день

Почему в кроссовках возникает неприятный запах — методы профилактики и устранения
26 апреля 2024 06:40
Неприятный запах из кроссовок. Фото: marathonhandbook.com
Кроссовки — красивая, доступная, удобная и универсальная обувь, которую любят почти все без учета возраста и пола. Однако в кроссовках может появиться неприятный запах, раздражающий владельца и отталкивающий от него окружающих.
Как избавиться от запаха сообщил Sport Brend.
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Почему появляется неприятный запах
- Некачественная обувь. Бюджетная синтетика плохо пропускает воздух.
- Неправильно подобранный размер. Маленькие кроссовки не дают ногам "дышать".
- Ненадлежащий уход за обувью. Отсутствие регулярной чистки, проветривания, качественной сушки кроссовок.
- Плохая личная гигиена. Нерегулярный уход за чистотой ног, ношение одних носков более одного дня.
- Испорченные стельки. Также нуждаются в регулярной стирке, проветривании, и, при необходимости, замене.
- Состояние здоровья. Грибковые заболевания, болезни сердца, почек, сахарный диабет, плохое кровообращение. Следует обратиться к врачу.
- Курение, алкоголь, частое употребление пряностей и острой пищи. Они влекут за собой повышенное выделение пота.
- Физическая нагрузка. Бег и тренировки в спортзале требуют тщательного ухода за состоянием кроссовок.
Как устранить неприятный запах в кроссовках
- Стирка в машинке. Вариант для обуви из текстиля, когда запах не слишком силен.
- Заморозка. Лучший способ избавиться от бактерий, вызывающих неприятный запах. Поместите кроссовки, завернутые в ткань, на 12 часов в морозильную камеру.
- Сода. Несколько столовых ложек соды, одну ложку крахмала и пару капель эфирного масла, засыпьте в носки и положите в обувь на ночь.
- Поваренная соль. Насыпьте соль вовнутрь обуви без стелек на 12 часов.
- Активированный уголь. Измельчите 10 таблеток и засыпьте в кроссовки на ночь, а утром тщательно вытряхните и прочистите пылесосом.
- Лавровый лист. Положите по несколько листочков в середину кроссовок и ходите так месяц, а затем замените их новыми.
- Медицинский спирт. Разведите в тазике один литр воды на столовую ложку спирта. Поставьте туда обувь на 30–60 минут. Затем тщательно просушите.
- Чайные пакетики. Залейте несколько пакетиков ароматного чая кипятком, затем охладите и поместите в обувь.
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