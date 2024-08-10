Як виростити гриби в домашніх умовах — дієві поради

Жінка, яка виростила гриби в домашніх умовах. Фото: House Digest

Багато людей любить вживати гриби, але з цим варто бути обережними, адже дуже часто можна припуститися помилки і постраждати від отруєння. Щоб точно бути впевненими в тому, що гриби хороші, можете виростити їх у домашніх умовах, але треба знати, як правильно це робити.

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Вирощування грибів у домашніх умовах

Вибір грибів

Вдома можна вирощувати такі види грибів, як:

Шиїтаке

Печериці

Гливи

Шиїтаке експерти рекомендують вирощувати на листяній тирсі, печериці варто садити у гної, а ось гливи краще ростуть в соломі.

Багато печериць в коробці. Фото: Pinterest

Вибір грибниці

Грибниця — це тирса з грибним міцелієм, а якщо говорити простими словами, то це, по сути, коріння гриба, яке використовують для покращення росту рослин. Експерти радять придбати саме грибниці, адже зі спорами можуть впоратися лише ті, хто "з’їв собаку на цьому".

Процес вирощування грибів

Перш за все, потрібно стерилізувати живильне середовище. Якщо ви посадили гриби в тирсі або соломі, помістіть субстрат у термостійку миску і налийте туди води, щоб матеріали стали сирими. Потім поставте миску в мікрохвильовку на високу потужність і залиште в такому стані на декілька хвилин.

Після цього порозкладайте в субстраті міцелій, вставте в нього грибницю, розмістіть це на електроподушку за температури 21 градус тепла і залиште в темному місці на місяць. Потім перенесіть субстрат до іншого темного місця, насипте на нього одну жменю ґрунту і ретельно обприскайте водою. Стежте за вологою і температурою повітря.

Вирощування грибів у домашніх умовах. Фото: Pinterest

Збір врожаю

Збирати врожай грибків варто тоді, коли вони повністю виросли, тобто, десь через місяць після виникнення маленьких грибочків. Ще одною ознакою готових грибів є відокремлення капелюшків від ніжок. А перш, ніж готувати гриби, ретельно їх промийте.

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