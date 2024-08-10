Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow И в лес ходить не надо — как можно с легкостью вырастить грибы у себя дома arrow

И в лес ходить не надо — как можно с легкостью вырастить грибы у себя дома

10 августа 2024 03:01
Екатерина Волченко - Редактор
Как вырастить грибы в домашних условиях — действенные советы
Женщина, вырастившая грибы в домашних условиях. Фото: House Digest
Екатерина Волченко - Редактор

Многие люди любят употреблять грибы, но с этим следует быть осторожными, ведь очень часто можно допустить ошибку и пострадать от отравления. Чтобы точно быть уверенными в том, что грибы хорошие, можете вырастить их в домашних условиях, но нужно знать, как правильно это делать.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

Читайте также:

Выращивание грибов в домашних условиях

Выбор грибов

Дома можно выращивать такие виды грибов, как:

  • Шиитаке
  • Шампиньоны
  • Вешенки

Шиитаке эксперты рекомендуют выращивать на лиственных опилках, шампиньоны следует сажать в навоз, а вот вешенки лучше растут в соломе.

Много шампиньонов в коробке
Много шампиньонов в коробке. Фото: Pinterest

Выбор грибницы

Грибница — это опилки с грибным мицелием, а если говорить простыми словами, то это, по сути, корни гриба, которые используют для улучшения роста растений. Эксперты советуют приобрести именно грибницы, ведь со спорами могут справиться только те, кто "съел собаку на этом".

Процесс выращивания грибов

Прежде всего, нужно стерилизовать питательную среду. Если вы посадили грибы в древесных опилках или соломе, поместите субстрат в термостойкую миску и налейте туда воды, чтобы материалы стали сырыми. Затем поставьте миску в микроволновку на высокую мощность и оставьте в таком состоянии на несколько минут.

После этого разложите в субстрате мицелий, вставьте в него грибницу, разместите это на электроподушке при температуре 21 градус тепла и оставьте в темном месте в месяц. Затем перенесите субстрат в другое темное место, насыпьте на него одну горсть почвы и тщательно опрыскивайте водой. Следите за влагой и температурой воздуха.

Выращивание грибов в домашних условиях
Выращивание грибов в домашних условиях. Фото: Pinterest

Сбор урожая

Собирать урожай грибов следует тогда, когда они полностью выросли, то есть, где-то через месяц после возникновения маленьких грибочков. Еще одним признаком готовых грибов является отделение шляпок от ножек. А прежде, чем готовить грибы, тщательно их промойте.

Напомним, мы писали о том, как правильно сушить и закрывать грибы накануне зимы.

Раньше мы рассказывали о том, сколько времени можно хранить сушеные грибы, чтобы они были безопасными к употреблению.

Также мы сообщали о том, как правильно чистить белые грибы после сбора.

грибы лайфхаки советы выращивание

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

04:05 Украинские пловчихи Алексеевы заняли пятое место в технической программе дуэтов на Олимпиаде-2024

03:52 Новый удар Израиля — ликвидирован еще один командир ХАМАС в Ливане

03:26 В армии нужны украиноязычные люди с хорошей дикцией — кого приглашают в полк "Азов"

02:30 ТЦК может мобилизовать забронированного работника — когда есть риск

01:55 Победы спортсменов 14-го дня Олимпиады-2024 — как выглядит медальный зачет

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

01:53 В трех регионах РФ ввели режим контртеррористической операции из-за угрозы со стороны Украины

01:32 На Киевщине судили свидетеля Иеговы, который отказался мобилизоваться по религиозным убеждениям

01:21 Отсрочка от призыва — кто и почему потеряет ее в августе

00:59 Россияне начали применять новый тип авиабомб для ударов по Сумской области — ОВА

00:45 Борец Ирина Коляденко прокомментировала свой выход в финал Олимпиады-2024

04:05 Украинские пловчихи Алексеевы заняли пятое место в технической программе дуэтов на Олимпиаде-2024

03:52 Новый удар Израиля — ликвидирован еще один командир ХАМАС в Ливане

03:26 В армии нужны украиноязычные люди с хорошей дикцией — кого приглашают в полк "Азов"

02:30 ТЦК может мобилизовать забронированного работника — когда есть риск

01:55 Победы спортсменов 14-го дня Олимпиады-2024 — как выглядит медальный зачет

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

01:53 В трех регионах РФ ввели режим контртеррористической операции из-за угрозы со стороны Украины

01:32 На Киевщине судили свидетеля Иеговы, который отказался мобилизоваться по религиозным убеждениям

01:21 Отсрочка от призыва — кто и почему потеряет ее в августе

00:59 Россияне начали применять новый тип авиабомб для ударов по Сумской области — ОВА

00:45 Борец Ирина Коляденко прокомментировала свой выход в финал Олимпиады-2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

7 августа 2024
Эксклюзив

18:13 Прифронтовой бычок и арбузы измаильские — что продают на одесском "Привозе"

06:40 Цены на 1 кг лома цветных металлов в августе — сколько в Украине стоит алюминий

6 августа 2024
Эксклюзив

19:03 Задержание на одесских улицах и в транспорте – что нужно знать при общении с ТЦК

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг меди в августе

06:30 В Украине обвалились цены на кукурузу — сколько стоят зерновые в августе

Text

23:24 Освобожденный защитник заявил, что власти должны любым путем вернуть пленных

Text

22:52 Офицер ВСУ поблагодарил Зеленского за возвращение из плена

Text

21:12 Нардеп спрогнозировал несколько сценариев развития событий в Курской области

Text

21:00 Военный ВСУ об ужасах в российском плену, издевательствах и освобождении — эксклюзив Новини.LIVE

Text

18:06 Китай позиционирует себя как альтернативу США — Гриценко объяснила, что об этом свидетельствует

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

17:50 Паника среди россиян и отомстит ли Кремль за Курскую область — эфир Вечір.LIVE

Text

17:24 Военный 47 ОМБр объяснил, какие преимущества Украина имеет из-за наступления на Курскую область

Text

16:53 Стоимость продуктов питания и обязательных платежей в Одессе — результаты опроса

Text

14:38 Через приложение Армия+ не стоит подавать некоторые документы — юрист объяснил почему

Text

13:00 Резкое повышение тарифов на газ в Украине и захват десятков сел в Курской области — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут