Как вырастить грибы в домашних условиях — действенные советы

Женщина, вырастившая грибы в домашних условиях. Фото: House Digest

Многие люди любят употреблять грибы, но с этим следует быть осторожными, ведь очень часто можно допустить ошибку и пострадать от отравления. Чтобы точно быть уверенными в том, что грибы хорошие, можете вырастить их в домашних условиях, но нужно знать, как правильно это делать.

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Выбор грибов

Дома можно выращивать такие виды грибов, как:

Шиитаке

Шампиньоны

Вешенки

Шиитаке эксперты рекомендуют выращивать на лиственных опилках, шампиньоны следует сажать в навоз, а вот вешенки лучше растут в соломе.

Много шампиньонов в коробке. Фото: Pinterest

Выбор грибницы

Грибница — это опилки с грибным мицелием, а если говорить простыми словами, то это, по сути, корни гриба, которые используют для улучшения роста растений. Эксперты советуют приобрести именно грибницы, ведь со спорами могут справиться только те, кто "съел собаку на этом".

Процесс выращивания грибов

Прежде всего, нужно стерилизовать питательную среду. Если вы посадили грибы в древесных опилках или соломе, поместите субстрат в термостойкую миску и налейте туда воды, чтобы материалы стали сырыми. Затем поставьте миску в микроволновку на высокую мощность и оставьте в таком состоянии на несколько минут.

После этого разложите в субстрате мицелий, вставьте в него грибницу, разместите это на электроподушке при температуре 21 градус тепла и оставьте в темном месте в месяц. Затем перенесите субстрат в другое темное место, насыпьте на него одну горсть почвы и тщательно опрыскивайте водой. Следите за влагой и температурой воздуха.

Выращивание грибов в домашних условиях. Фото: Pinterest

Сбор урожая

Собирать урожай грибов следует тогда, когда они полностью выросли, то есть, где-то через месяц после возникновения маленьких грибочков. Еще одним признаком готовых грибов является отделение шляпок от ножек. А прежде, чем готовить грибы, тщательно их промойте.

Напомним, мы писали о том, как правильно сушить и закрывать грибы накануне зимы.

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