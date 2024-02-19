Як правильно смажити, щоб їжа не прилипала до сковороди — лайфхак від шеф-кухаря

Нержавіюча сталь вимагає особливого підходу. Фото: foodandwine.com

Під час готування їжа липне та пригорає на металевих сковородах в десяти випадках з десяти. Але причина не в посудині, ви просто не знаєте цього лайфхаку, який гарантовано захистить вас від кулінарних провалів.

Дієвою порадою на своїй сторінці в TikTok поділився український шеф-кухар Олександр Городнік.

Як обробити сковороду, щоб їжа не прилипала

Для всіх, хто коли-небудь готував на сковороді з нержавійки, прилипання їжі — питання болюче. Олександр Городнік це знає, тому демонструє вихід з ситуації.

Аби до сковороди нічого не прилипало, її слід розігріти до правильної температури. Спеціальні прибори для вимірювання температури не потрібні, індикатором виступить звичайна крапля води.

Поставте суху сковороду на вогонь.

Через деякий час крапніть на неї водою.

Якщо вода після потрапляння на сковороду випаровується, то така температура нас не влаштовує.

Повторіть дію за кілька секунд.

Якщо крапля відскочила від сковороди, то мету досягнено.

"Крапля повинна буквально відскакувати від сковорідки", — підкреслив шеф-кухар.

Потім додайте дещицю рослинної олії й розпочинайте смажити.

Сам Олександр продемонстрував приготування яєшні. У підсумку — жодних прилипань.

Раніше ми писали, для чого на ручці сковороди або каструлі роблять отвір. Принаймні не лише для того, щоб вішати їх на гачок. Також ми повідомляли про токсичний посуд, у якому небезпечно готувати їжу.