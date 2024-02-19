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Як готувати, щоб до сковороди не прилипала їжа — хитрість шеф-кухаря

19 лютого 2024 18:30
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як правильно смажити, щоб їжа не прилипала до сковороди — лайфхак від шеф-кухаря
Нержавіюча сталь вимагає особливого підходу. Фото: foodandwine.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Під час готування їжа липне та пригорає на металевих сковородах в десяти випадках з десяти. Але причина не в посудині, ви просто не знаєте цього лайфхаку, який гарантовано захистить вас від кулінарних провалів.

Дієвою порадою на своїй сторінці в TikTok поділився український шеф-кухар Олександр Городнік.

Як обробити сковороду, щоб їжа не прилипала

Для всіх, хто коли-небудь готував на сковороді з нержавійки, прилипання їжі — питання болюче. Олександр Городнік це знає, тому демонструє вихід з ситуації.

Аби до сковороди нічого не прилипало, її слід розігріти до правильної температури. Спеціальні прибори для вимірювання температури не потрібні, індикатором виступить звичайна крапля води.

  • Поставте суху сковороду на вогонь.
  • Через деякий час крапніть на неї водою.
  • Якщо вода після потрапляння на сковороду випаровується, то така температура нас не влаштовує.
  • Повторіть дію за кілька секунд.
  • Якщо крапля відскочила від сковороди, то мету досягнено.

"Крапля повинна буквально відскакувати від сковорідки", — підкреслив шеф-кухар.

Потім додайте дещицю рослинної олії й розпочинайте смажити.

Сам Олександр продемонстрував приготування яєшні. У підсумку — жодних прилипань.

Раніше ми писали, для чого на ручці сковороди або каструлі роблять отвір. Принаймні не лише для того, щоб вішати їх на гачок. Також ми повідомляли про токсичний посуд, у якому небезпечно готувати їжу.

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