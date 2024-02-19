Як правильно смажити, щоб їжа не прилипала до сковороди — лайфхак від шеф-кухаря

Як готувати, щоб до сковороди не прилипала їжа — хитрість шеф-кухаря
Під час готування їжа липне та пригорає на металевих сковородах в десяти випадках з десяти. Але причина не в посудині, ви просто не знаєте цього лайфхаку, який гарантовано захистить вас від кулінарних провалів.
Дієвою порадою на своїй сторінці в TikTok поділився український шеф-кухар Олександр Городнік.
Як обробити сковороду, щоб їжа не прилипала
Для всіх, хто коли-небудь готував на сковороді з нержавійки, прилипання їжі — питання болюче. Олександр Городнік це знає, тому демонструє вихід з ситуації.
Аби до сковороди нічого не прилипало, її слід розігріти до правильної температури. Спеціальні прибори для вимірювання температури не потрібні, індикатором виступить звичайна крапля води.
- Поставте суху сковороду на вогонь.
- Через деякий час крапніть на неї водою.
- Якщо вода після потрапляння на сковороду випаровується, то така температура нас не влаштовує.
- Повторіть дію за кілька секунд.
- Якщо крапля відскочила від сковороди, то мету досягнено.
"Крапля повинна буквально відскакувати від сковорідки", — підкреслив шеф-кухар.
Потім додайте дещицю рослинної олії й розпочинайте смажити.
Сам Олександр продемонстрував приготування яєшні. У підсумку — жодних прилипань.
@o_gorodnik
Дякую за підписку😘 #кухар#кухня#лайфхаки♬ оригінальний звук - o_gorodnik
Раніше ми писали, для чого на ручці сковороди або каструлі роблять отвір. Принаймні не лише для того, щоб вішати їх на гачок. Також ми повідомляли про токсичний посуд, у якому небезпечно готувати їжу.
Читайте Новини.LIVE!