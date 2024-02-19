Как правильно жарить, чтобы еда не прилипала к сковороде — лайфхак от шеф-повара

Нержавеющая сталь требует особого подхода. Фото: foodandwine.com

При приготовлении пища липнет и пригорает на металлических сковородах в десяти случаях из десяти. Но причина не в посудине, вы просто не знаете этого лайфхака, который гарантированно оградит вас от кулинарных провалов.

Действенным советом на своей странице в TikTok поделился украинский шеф-повар Александр Городник.

Как обработать сковороду, чтобы еда не прилипала

Для всех, кто когда-либо готовил на сковороде из нержавейки, прилипание пищи — вопрос болезненный. Александр Городник это знает, поэтому демонстрирует выход из ситуации.

Чтобы к сковороде ничего не прилипало, ее следует разогреть до правильной температуры. Специальные приборы для измерения температуры не требуются, индикатором выступит обычная капля воды.

Поставьте сухую сковороду на огонь.

Через некоторое время капните на нее водой.

Если вода после попадания на сковороду испаряется, то такая температура нас не устраивает.

Повторите действие через несколько секунд.

Если капля отскочила от сковороды, то цель достигнута.

"Капля должна буквально отскакивать от сковородки", — подчеркнул шеф-повар.

Затем добавьте немного растительного масла и начинайте жарить.

Сам Александр продемонстрировал приготовление яичницы. В итоге — никаких прилипаний.

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