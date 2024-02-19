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Как готовить, чтобы к сковороде не прилипала еда — хитрость шеф-повара

19 февраля 2024 18:30
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как правильно жарить, чтобы еда не прилипала к сковороде — лайфхак от шеф-повара
Нержавеющая сталь требует особого подхода. Фото: foodandwine.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

При приготовлении пища липнет и пригорает на металлических сковородах в десяти случаях из десяти. Но причина не в посудине, вы просто не знаете этого лайфхака, который гарантированно оградит вас от кулинарных провалов.

Действенным советом на своей странице в TikTok поделился украинский шеф-повар Александр Городник.

Как обработать сковороду, чтобы еда не прилипала

Для всех, кто когда-либо готовил на сковороде из нержавейки, прилипание пищи — вопрос болезненный. Александр Городник это знает, поэтому демонстрирует выход из ситуации.

Чтобы к сковороде ничего не прилипало, ее следует разогреть до правильной температуры. Специальные приборы для измерения температуры не требуются, индикатором выступит обычная капля воды.

  • Поставьте сухую сковороду на огонь.
  • Через некоторое время капните на нее водой.
  • Если вода после попадания на сковороду испаряется, то такая температура нас не устраивает.
  • Повторите действие через несколько секунд.
  • Если капля отскочила от сковороды, то цель достигнута.

"Капля должна буквально отскакивать от сковородки", — подчеркнул шеф-повар.

Затем добавьте немного растительного масла и начинайте жарить.

Сам Александр продемонстрировал приготовление яичницы. В итоге — никаких прилипаний.

Ранее мы писали, зачем на ручке сковороды или кастрюли делают отверстие. По крайней мере, не только для того, чтобы вешать их на крючок. Также мы сообщали о токсичной посуде, в которой опасно готовить еду.

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