Как правильно жарить, чтобы еда не прилипала к сковороде — лайфхак от шеф-повара

Как готовить, чтобы к сковороде не прилипала еда — хитрость шеф-повара
При приготовлении пища липнет и пригорает на металлических сковородах в десяти случаях из десяти. Но причина не в посудине, вы просто не знаете этого лайфхака, который гарантированно оградит вас от кулинарных провалов.
Действенным советом на своей странице в TikTok поделился украинский шеф-повар Александр Городник.
Как обработать сковороду, чтобы еда не прилипала
Для всех, кто когда-либо готовил на сковороде из нержавейки, прилипание пищи — вопрос болезненный. Александр Городник это знает, поэтому демонстрирует выход из ситуации.
Чтобы к сковороде ничего не прилипало, ее следует разогреть до правильной температуры. Специальные приборы для измерения температуры не требуются, индикатором выступит обычная капля воды.
- Поставьте сухую сковороду на огонь.
- Через некоторое время капните на нее водой.
- Если вода после попадания на сковороду испаряется, то такая температура нас не устраивает.
- Повторите действие через несколько секунд.
- Если капля отскочила от сковороды, то цель достигнута.
"Капля должна буквально отскакивать от сковородки", — подчеркнул шеф-повар.
Затем добавьте немного растительного масла и начинайте жарить.
Сам Александр продемонстрировал приготовление яичницы. В итоге — никаких прилипаний.
@o_gorodnik
Спасибо за подписку😘 #повар #кухня #лайфхаки♬ оригинальный звук - o_gorodnik
Ранее мы писали, зачем на ручке сковороды или кастрюли делают отверстие. По крайней мере, не только для того, чтобы вешать их на крючок. Также мы сообщали о токсичной посуде, в которой опасно готовить еду.
Читайте Новини.LIVE!