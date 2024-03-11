Як відмити акрилову ванну від нальоту та жовтих плям — лайфхаки

Як правильно чистити та мити акрилову ванну, щоб була як нова
11 березня 2024 22:10
Для акрилової ванни підходять лагідні засоби. Фото: cleanheartmaids.com
Акрилові ванни гарно відштовхують бруд, але при інтенсивному використанні плями та наліт все ж таки залишаються. Як їх правильно чистити, адже подібна сантехніка досить примхлива та часто псується за недбалого поводження.
Про це написав Good House.
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Якими бувають забруднення
- Жовті плями. З'являються через брудну водопровідну воду.
- Вапняний наліт. З'являється через використання води з високим вмістом солей металу.
- Кольорові плями. З'являються через різні барвники.
Чим заборонено чистити
- Засобами з вмістом хлору.
- Пральним порошком і абразивними засобами.
- Ацетоном, бензином та розчинниками.
Всі ці засоби псують та руйнують гладку поверхню акрилової ванни.
Чим мити акрилову ванну
- М'яка губка з милом. Намагайтеся після кожного використання протирати ванну, і плями не з'являться.
- Оцтовий розчин. Заповніть ванну на дві третини водою і влийте 0,5 літра оцту 9%. Гарно перемішайте й залиште на 12 годин.
- Лимонна кислота. Зробіть 0,5 літра розчину лимонної кислоти з водою. Влийте у ванну, заповнену на дві третини водою. Перемішайте. Залиште на 12 годин.
Раніше ми писали про п'ять найнебезпечніших предметів у ванній кімнаті, які потрібно регулярно міняти. Також розповідали, як використовувати оцет для прибирання дому.
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