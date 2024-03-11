Як відмити акрилову ванну від нальоту та жовтих плям — лайфхаки

Для акрилової ванни підходять лагідні засоби. Фото: cleanheartmaids.com

Акрилові ванни гарно відштовхують бруд, але при інтенсивному використанні плями та наліт все ж таки залишаються. Як їх правильно чистити, адже подібна сантехніка досить примхлива та часто псується за недбалого поводження.

Про це написав Good House.

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Жовті плями. З'являються через брудну водопровідну воду.

З'являються через брудну водопровідну воду. Вапняний наліт. З'являється через використання води з високим вмістом солей металу.

З'являється через використання води з високим вмістом солей металу. Кольорові плями. З'являються через різні барвники.

Чим заборонено чистити

Фото: opinion-8.com

Засобами з вмістом хлору.

Пральним порошком і абразивними засобами.

Ацетоном, бензином та розчинниками.

Всі ці засоби псують та руйнують гладку поверхню акрилової ванни.

Чим мити акрилову ванну

Фото: tarakan.org.ua

М'яка губка з милом. Намагайтеся після кожного використання протирати ванну, і плями не з'являться.

Намагайтеся після кожного використання протирати ванну, і плями не з'являться. Оцтовий розчин. Заповніть ванну на дві третини водою і влийте 0,5 літра оцту 9%. Гарно перемішайте й залиште на 12 годин.

Заповніть ванну на дві третини водою і влийте 0,5 літра оцту 9%. Гарно перемішайте й залиште на 12 годин. Лимонна кислота. Зробіть 0,5 літра розчину лимонної кислоти з водою. Влийте у ванну, заповнену на дві третини водою. Перемішайте. Залиште на 12 годин.

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