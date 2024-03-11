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Як правильно чистити та мити акрилову ванну, щоб була як нова

11 березня 2024 22:10
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як відмити акрилову ванну від нальоту та жовтих плям — лайфхаки
Для акрилової ванни підходять лагідні засоби. Фото: cleanheartmaids.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Акрилові ванни гарно відштовхують бруд, але при інтенсивному використанні плями та наліт все ж таки залишаються. Як їх правильно чистити, адже подібна сантехніка досить примхлива та часто псується за недбалого поводження.

Про це написав Good House.

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Якими бувають забруднення

  • Жовті плями. З'являються через брудну водопровідну воду.
  • Вапняний наліт. З'являється через використання води з високим вмістом солей металу.
  • Кольорові плями. З'являються через різні барвники.

Чим заборонено чистити

Як правильно чистити та мити акрилову ванну, щоб була як нова - фото 1
Фото: opinion-8.com
  • Засобами з вмістом хлору.
  • Пральним порошком і абразивними засобами.
  • Ацетоном, бензином та розчинниками.

Всі ці засоби псують та руйнують гладку поверхню акрилової ванни.

Чим мити акрилову ванну

Як правильно чистити та мити акрилову ванну, щоб була як нова - фото 2
Фото: tarakan.org.ua
  • М'яка губка з милом. Намагайтеся після кожного використання протирати ванну, і плями не з'являться.
  • Оцтовий розчин. Заповніть ванну на дві третини водою і влийте 0,5 літра оцту 9%. Гарно перемішайте й залиште на 12 годин.
  • Лимонна кислота. Зробіть 0,5 літра розчину лимонної кислоти з водою. Влийте у ванну, заповнену на дві третини водою. Перемішайте. Залиште на 12 годин.

Раніше ми писали про п'ять найнебезпечніших предметів у ванній кімнаті, які потрібно регулярно міняти. Також розповідали, як використовувати оцет для прибирання дому.

лайфхаки
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оцет

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