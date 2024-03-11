Как отмыть акриловую ванну от налета и желтых пятен — лайфхаки

Для акриловой ванны подходят щадящие средства. Фото: cleanheartmaids.com

Акриловые ванны хорошо отталкивают грязь, но при интенсивном использовании пятна и налет все же остаются. Как их правильно чистить, ведь подобная сантехника достаточно капризна и часто портится из-за небрежного обращения.

Об этом написал Good House.

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Желтые пятна. Появляются из-за грязной водопроводной воды.

Появляются из-за грязной водопроводной воды. Известковый налет. Возникает из-за использования воды с высоким содержанием солей металла.

Возникает из-за использования воды с высоким содержанием солей металла. Цветные пятна. Появляются из-за разных красителей.

Чем запрещено чистить

Фото: opinion-8.com

Средствами с содержанием хлора.

Стиральным порошком и абразивными средствами.

Ацетоном, бензином и растворителями.

Все эти средства портят и разрушают гладкую поверхность акриловой ванной.

Чем мыть акриловую ванну

Фото: tarakan.org.ua

Мягкая губка с мылом. Старайтесь после каждого использования протирать ванну, и пятна не появятся.

Старайтесь после каждого использования протирать ванну, и пятна не появятся. Уксусный раствор. Заполните ванну на две трети водой и влейте 0,5 литра уксуса 9%. Хорошо перемешайте и оставьте на 12 часов.

Заполните ванну на две трети водой и влейте 0,5 литра уксуса 9%. Хорошо перемешайте и оставьте на 12 часов. Лимонная кислота. Сделайте 0,5 литра раствора лимонной кислоты с водой. Влейте в ванну, заполненную на две трети водой. Перемешайте. Оставьте на 12 часов.

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