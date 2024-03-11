Как отмыть акриловую ванну от налета и желтых пятен — лайфхаки

Как правильно чистить и мыть акриловую ванну, чтобы была как новая
11 марта 2024 22:10
Для акриловой ванны подходят щадящие средства. Фото: cleanheartmaids.com
Акриловые ванны хорошо отталкивают грязь, но при интенсивном использовании пятна и налет все же остаются. Как их правильно чистить, ведь подобная сантехника достаточно капризна и часто портится из-за небрежного обращения.
Об этом написал Good House.
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Какими бывают загрязнения
- Желтые пятна. Появляются из-за грязной водопроводной воды.
- Известковый налет. Возникает из-за использования воды с высоким содержанием солей металла.
- Цветные пятна. Появляются из-за разных красителей.
Чем запрещено чистить
- Средствами с содержанием хлора.
- Стиральным порошком и абразивными средствами.
- Ацетоном, бензином и растворителями.
Все эти средства портят и разрушают гладкую поверхность акриловой ванной.
Чем мыть акриловую ванну
- Мягкая губка с мылом. Старайтесь после каждого использования протирать ванну, и пятна не появятся.
- Уксусный раствор. Заполните ванну на две трети водой и влейте 0,5 литра уксуса 9%. Хорошо перемешайте и оставьте на 12 часов.
- Лимонная кислота. Сделайте 0,5 литра раствора лимонной кислоты с водой. Влейте в ванну, заполненную на две трети водой. Перемешайте. Оставьте на 12 часов.
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