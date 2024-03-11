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Как правильно чистить и мыть акриловую ванну, чтобы была как новая

11 марта 2024 22:10
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как отмыть акриловую ванну от налета и желтых пятен — лайфхаки
Для акриловой ванны подходят щадящие средства. Фото: cleanheartmaids.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Акриловые ванны хорошо отталкивают грязь, но при интенсивном использовании пятна и налет все же остаются. Как их правильно чистить, ведь подобная сантехника достаточно капризна и часто портится из-за небрежного обращения.

Об этом написал Good House.

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Какими бывают загрязнения

  • Желтые пятна. Появляются из-за грязной водопроводной воды.
  • Известковый налет. Возникает из-за использования воды с высоким содержанием солей металла.
  • Цветные пятна. Появляются из-за разных красителей.

Чем запрещено чистить

Как правильно чистить и мыть акриловую ванну, чтобы была как новая - фото 1
Фото: opinion-8.com
  • Средствами с содержанием хлора.
  • Стиральным порошком и абразивными средствами.
  • Ацетоном, бензином и растворителями.

Все эти средства портят и разрушают гладкую поверхность акриловой ванной.

Чем мыть акриловую ванну

Как правильно чистить и мыть акриловую ванну, чтобы была как новая - фото 2
Фото: tarakan.org.ua
  • Мягкая губка с мылом. Старайтесь после каждого использования протирать ванну, и пятна не появятся.
  • Уксусный раствор. Заполните ванну на две трети водой и влейте 0,5 литра уксуса 9%. Хорошо перемешайте и оставьте на 12 часов.
  • Лимонная кислота. Сделайте 0,5 литра раствора лимонной кислоты с водой. Влейте в ванну, заполненную на две трети водой. Перемешайте. Оставьте на 12 часов.

Ранее мы писали о пяти самых опасных предметах в ванной комнате, которые нужно регулярно менять. Также рассказывали, как использовать уксус для уборки дома.

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