Як самотужки видалити кліща підручними способами — три дієві лайфхаки

Як правильно видалити кліща в домашніх умовах — три безпечні способи
В парках і скверах українських міст почали збирати кліщів, які є небезпечними рознощиками збудників хвороби Лайма. Якщо неможливо одразу після укусу кліща звернутися до лікаря, видалити комаху можна самостійно за допомогою підручних засобів.
Про це повідомив Consilium Medical.
Не варто просто так хапати кліща голими руками, а після вилучення роздавити його ногою. Процедура вимагає серйозного ставлення. Тому перед тим, як видаляти кліща, подбайте про:
- вологі серветки або мило, якими потрібно обробити руки перед та після процедури;
- гумові рукавички або поліетиленовий пакет, які захистять шкіру рук від інфекції у разі пошкодження комахи;
- спирт, горілку, антисептик, розчин йоду або перекис водню для знезараження рани після видалення кліща (наносяться ваткою);
- банку з кришкою, в якій привезете видалену комаху до лабораторії для її перевірки на збудники хвороб.
Видалення кліща пінцетом
- Візьміть пінцет з тонкими кінчиками, щоб не роздавити шкідника.
- Міцно, але акуратно затисніть комаху інструментом біля основи шкіри.
- Щоб частина кліща не залишилася в тілі, не крутіть пінцетом та у жодному разі не використовуйте грубу силу.
- Повільно тягніть пінцет вгору.
- Покладіть комаху в банку, закрийте місткість кришкою.
Видалення кліща ниткою
- Затягніть вузол навколо кліща якомога ближче до шкіри.
- Скрутіть нитку.
- Легко та повільно тягніть кліща вгору, похитуючи в різні боки.
- Не скручуйте комаху, інакше можна відірвати голову.
- Покладіть комаху в банку, закрийте місткість кришкою.
Видалення кліща викручувачем
Викручувач можна придбати в зоомагазині.
- Притуліть інструмент до тіла, щоб паразит знаходився між двома зубцями.
- Ручку викручувача плавно рухайте навколо своєї осі, поки комаха повністю не вилучиться.
- Покладіть комаху в банку, закрийте місткість кришкою.
Після операції вимийте руки з милом та продезінфікуйте зону укусу.
Чого не можна робити при видаленні кліща
- Витягати паразита голими руками.
- Підпалювати кліща сірниками або запальничкою — він не вилізе, а постраждалому опалите шкіру.
- Способи витягування кліща олією, бензином, алкоголем та іншими рідинами неефективні та шкідливі для здоров'я. Адже рідина вб'є кліща, але він встигне випустити отруту в організм жертви.
- Натискання на кліща, адже він розчавиться та випустить шкідливу рідину, яка потрапить в кров.
Коли звертатися до лікаря після видалення кліща
- Якщо протягом двох тижнів в ураженому місці з'явився висип.
- З'явилися слабкість, головний біль, м'язові болі (симптоми бореліозного менінгіту та енцефаліту).
- Запалилося або почервоніло місце укуса.
Раніше ми писали про конго-кримську геморагічну лихоманку, яку поширюють кліщі. Також розповідали, як діяти після укусу змії та чого не можна робити у ніякому разі.
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