Як самотужки видалити кліща підручними способами — три дієві лайфхаки

Кліща можна видалити самостійно. Фото: freepik

В парках і скверах українських міст почали збирати кліщів, які є небезпечними рознощиками збудників хвороби Лайма. Якщо неможливо одразу після укусу кліща звернутися до лікаря, видалити комаху можна самостійно за допомогою підручних засобів.

Про це повідомив Consilium Medical.

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Не варто просто так хапати кліща голими руками, а після вилучення роздавити його ногою. Процедура вимагає серйозного ставлення. Тому перед тим, як видаляти кліща, подбайте про:

вологі серветки або мило, якими потрібно обробити руки перед та після процедури; гумові рукавички або поліетиленовий пакет, які захистять шкіру рук від інфекції у разі пошкодження комахи; спирт, горілку, антисептик, розчин йоду або перекис водню для знезараження рани після видалення кліща (наносяться ваткою); банку з кришкою, в якій привезете видалену комаху до лабораторії для її перевірки на збудники хвороб.

Видалення кліща пінцетом

Візьміть пінцет з тонкими кінчиками, щоб не роздавити шкідника.

Міцно, але акуратно затисніть комаху інструментом біля основи шкіри.

Щоб частина кліща не залишилася в тілі, не крутіть пінцетом та у жодному разі не використовуйте грубу силу.

Повільно тягніть пінцет вгору.

Покладіть комаху в банку, закрийте місткість кришкою.

Видалення кліща ниткою

Затягніть вузол навколо кліща якомога ближче до шкіри.

Скрутіть нитку.

Легко та повільно тягніть кліща вгору, похитуючи в різні боки.

Не скручуйте комаху, інакше можна відірвати голову.

Покладіть комаху в банку, закрийте місткість кришкою.

Видалення кліща викручувачем

Викручувач. Фото: oppb.com.ua

Викручувач можна придбати в зоомагазині.

Притуліть інструмент до тіла, щоб паразит знаходився між двома зубцями.

Ручку викручувача плавно рухайте навколо своєї осі, поки комаха повністю не вилучиться.

Покладіть комаху в банку, закрийте місткість кришкою.

Після операції вимийте руки з милом та продезінфікуйте зону укусу.

Чого не можна робити при видаленні кліща

Витягати паразита голими руками.

Підпалювати кліща сірниками або запальничкою — він не вилізе, а постраждалому опалите шкіру.

Способи витягування кліща олією, бензином, алкоголем та іншими рідинами неефективні та шкідливі для здоров'я. Адже рідина вб'є кліща, але він встигне випустити отруту в організм жертви.

Натискання на кліща, адже він розчавиться та випустить шкідливу рідину, яка потрапить в кров.

Коли звертатися до лікаря після видалення кліща

Якщо протягом двох тижнів в ураженому місці з'явився висип.

З'явилися слабкість, головний біль, м'язові болі (симптоми бореліозного менінгіту та енцефаліту).

Запалилося або почервоніло місце укуса.

Фото: teren.in.ua

Раніше ми писали про конго-кримську геморагічну лихоманку, яку поширюють кліщі. Також розповідали, як діяти після укусу змії та чого не можна робити у ніякому разі.