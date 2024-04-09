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Як правильно видалити кліща в домашніх умовах — три безпечні способи

9 квітня 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як самотужки видалити кліща підручними способами — три дієві лайфхаки
Кліща можна видалити самостійно. Фото: freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

В парках і скверах українських міст почали збирати кліщів, які є небезпечними рознощиками збудників хвороби Лайма. Якщо неможливо одразу після укусу кліща звернутися до лікаря, видалити комаху можна самостійно за допомогою підручних засобів.

Про це повідомив Consilium Medical.

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Не варто просто так хапати кліща голими руками, а після вилучення роздавити його ногою. Процедура вимагає серйозного ставлення. Тому перед тим, як видаляти кліща, подбайте про:

  1. вологі серветки або мило, якими потрібно обробити руки перед та після процедури;
  2. гумові рукавички або поліетиленовий пакет, які захистять шкіру рук від інфекції у разі пошкодження комахи;
  3. спирт, горілку, антисептик, розчин йоду або перекис водню для знезараження рани після видалення кліща (наносяться ваткою);
  4. банку з кришкою, в якій привезете видалену комаху до лабораторії для її перевірки на збудники хвороб.

Видалення кліща пінцетом

  • Візьміть пінцет з тонкими кінчиками, щоб не роздавити шкідника.
  • Міцно, але акуратно затисніть комаху інструментом біля основи шкіри.
  • Щоб частина кліща не залишилася в тілі, не крутіть пінцетом та у жодному разі не використовуйте грубу силу.
  • Повільно тягніть пінцет вгору.
  • Покладіть комаху в банку, закрийте місткість кришкою.

Видалення кліща ниткою

  • Затягніть вузол навколо кліща якомога ближче до шкіри.
  • Скрутіть нитку.
  • Легко та повільно тягніть кліща вгору, похитуючи в різні боки.
  • Не скручуйте комаху, інакше можна відірвати голову.
  • Покладіть комаху в банку, закрийте місткість кришкою.

Видалення кліща викручувачем

Як правильно видалити кліща в домашніх умовах — три безпечні способи - фото 1
Викручувач. Фото: oppb.com.ua

Викручувач можна придбати в зоомагазині.

  • Притуліть інструмент до тіла, щоб паразит знаходився між двома зубцями.
  • Ручку викручувача плавно рухайте навколо своєї осі, поки комаха повністю не вилучиться.
  • Покладіть комаху в банку, закрийте місткість кришкою.

Після операції вимийте руки з милом та продезінфікуйте зону укусу.

Чого не можна робити при видаленні кліща

  • Витягати паразита голими руками.
  • Підпалювати кліща сірниками або запальничкою — він не вилізе, а постраждалому опалите шкіру.
  • Способи витягування кліща олією, бензином, алкоголем та іншими рідинами неефективні та шкідливі для здоров'я. Адже рідина вб'є кліща, але він встигне випустити отруту в організм жертви.
  • Натискання на кліща, адже він розчавиться та випустить шкідливу рідину, яка потрапить в кров.

Коли звертатися до лікаря після видалення кліща

  • Якщо протягом двох тижнів в ураженому місці з'явився висип.
  • З'явилися слабкість, головний біль, м'язові болі (симптоми бореліозного менінгіту та енцефаліту).
  • Запалилося або почервоніло місце укуса.

 

Як правильно видалити кліща в домашніх умовах — три безпечні способи - фото 2
Фото: teren.in.ua

Раніше ми писали про конго-кримську геморагічну лихоманку, яку поширюють кліщі. Також розповідали, як діяти після укусу змії та чого не можна робити у ніякому разі.

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