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Как правильно удалить клеща в домашних условиях — три безопасных способа

9 апреля 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как самостоятельно удалить клеща подручными способами — три действенных лайфхака
Клеща можно удалить самостоятельно. Фото: freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

В парках и скверах украинских городов начали собирать клещей, которые являются опасными разносчиками возбудителей болезни Лайма. Если невозможно сразу же после укуса клеща обратиться к врачу, удалить насекомое можно самостоятельно с помощью подручных средств.

Об этом сообщил Consilium Medical.

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Не стоит просто так хватать клеща голыми руками, а после извлечения раздавить его ногой. Процедура требует серьезного отношения. Поэтому перед тем, как удалять клеща, позаботьтесь о:

  1. влажных салфетках или мыле, которыми нужно обработать руки перед процедурой и после нее;
  2. резиновых перчатках или полиэтиленовом пакете, которые защитят кожу рук от инфекции при повреждении насекомого;
  3. спирте, водке, антисептике, растворе йода или перекиси водорода для обеззараживания раны после удаления клеща (наносятся ваткой);
  4. банке с крышкой, в которой привезете удаленное насекомое в лабораторию для его проверки на возбудителей болезней.

Удаление клеща пинцетом

  • Возьмите пинцет с тонкими кончиками, чтобы не раздавить вредителя.
  • Крепко, но аккуратно зажмите насекомое инструментом у основания кожи.
  • Чтобы часть клеща не осталась в теле, не крутите пинцетом и ни в коем случае не используйте грубую силу.
  • Медленно тяните пинцет вверх.
  • Положите насекомое в банку, закройте емкость крышкой.

Удаление клеща нитью

  • Затяните узел вокруг клеща поближе к коже.
  • Скрутите нить.
  • Легко и медленно тяните клеща вверх, покачивая в разные стороны.
  • Не скручивайте насекомое, иначе можно оторвать голову.
  • Положите насекомое в банку, закройте емкость крышкой.

Удаление клеща выкручивателем

Как правильно удалить клеща в домашних условиях - три безопасных способа - фото 1
Выкручиватель. Фото: oppb.com.ua

Выкручиватель можно приобрести в зоомагазине.

  • Прислоните инструмент к телу, чтобы паразит находился между двумя зубцами.
  • Ручку плавно двигайте вокруг своей оси, пока насекомое полностью не удалится.
  • Положите насекомое в банку, закройте емкость крышкой.

После операции вымойте руки с мылом и продезинфицируйте зону укуса.

Чего нельзя делать при удалении клеща

  • Вытаскивать паразита голыми руками.
  • Поджигать клеща спичками или зажигалкой — он не вылезет, а пострадавшему опалите кожу.
  • Способы извлечения клеща растительным маслом, бензином, алкоголем и другими жидкостями неэффективны и вредны для здоровья. Ведь жидкость убьет клеща, но он успеет выпустить яд в организм жертвы.
  • Наживать на клеща, вы его раздавите, а он выпустит вредную жидкость, которая попадет в кровь.

Когда обращаться к врачу после удаления клеща

  • Если в течение двух недель в пораженном месте появилась сыпь.
  • Появились слабость, головные и мышечные боли (симптомы боррелиозного менингита и энцефалита).
  • Воспалилось или покраснело место укуса.

 

Как правильно удалить клеща в домашних условиях - три безопасных способа - фото 2
Фото: teren.in.ua

Ранее мы писали о конго-крымской геморрагической лихорадке, которую распространяют клещи. Также рассказывали, как поступать после укуса змеи и чего нельзя делать ни в коем случае.

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