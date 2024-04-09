Как самостоятельно удалить клеща подручными способами — три действенных лайфхака

Как правильно удалить клеща в домашних условиях — три безопасных способа
В парках и скверах украинских городов начали собирать клещей, которые являются опасными разносчиками возбудителей болезни Лайма. Если невозможно сразу же после укуса клеща обратиться к врачу, удалить насекомое можно самостоятельно с помощью подручных средств.
Об этом сообщил Consilium Medical.
Не стоит просто так хватать клеща голыми руками, а после извлечения раздавить его ногой. Процедура требует серьезного отношения. Поэтому перед тем, как удалять клеща, позаботьтесь о:
- влажных салфетках или мыле, которыми нужно обработать руки перед процедурой и после нее;
- резиновых перчатках или полиэтиленовом пакете, которые защитят кожу рук от инфекции при повреждении насекомого;
- спирте, водке, антисептике, растворе йода или перекиси водорода для обеззараживания раны после удаления клеща (наносятся ваткой);
- банке с крышкой, в которой привезете удаленное насекомое в лабораторию для его проверки на возбудителей болезней.
Удаление клеща пинцетом
- Возьмите пинцет с тонкими кончиками, чтобы не раздавить вредителя.
- Крепко, но аккуратно зажмите насекомое инструментом у основания кожи.
- Чтобы часть клеща не осталась в теле, не крутите пинцетом и ни в коем случае не используйте грубую силу.
- Медленно тяните пинцет вверх.
- Положите насекомое в банку, закройте емкость крышкой.
Удаление клеща нитью
- Затяните узел вокруг клеща поближе к коже.
- Скрутите нить.
- Легко и медленно тяните клеща вверх, покачивая в разные стороны.
- Не скручивайте насекомое, иначе можно оторвать голову.
- Положите насекомое в банку, закройте емкость крышкой.
Удаление клеща выкручивателем
Выкручиватель можно приобрести в зоомагазине.
- Прислоните инструмент к телу, чтобы паразит находился между двумя зубцами.
- Ручку плавно двигайте вокруг своей оси, пока насекомое полностью не удалится.
- Положите насекомое в банку, закройте емкость крышкой.
После операции вымойте руки с мылом и продезинфицируйте зону укуса.
Чего нельзя делать при удалении клеща
- Вытаскивать паразита голыми руками.
- Поджигать клеща спичками или зажигалкой — он не вылезет, а пострадавшему опалите кожу.
- Способы извлечения клеща растительным маслом, бензином, алкоголем и другими жидкостями неэффективны и вредны для здоровья. Ведь жидкость убьет клеща, но он успеет выпустить яд в организм жертвы.
- Наживать на клеща, вы его раздавите, а он выпустит вредную жидкость, которая попадет в кровь.
Когда обращаться к врачу после удаления клеща
- Если в течение двух недель в пораженном месте появилась сыпь.
- Появились слабость, головные и мышечные боли (симптомы боррелиозного менингита и энцефалита).
- Воспалилось или покраснело место укуса.
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