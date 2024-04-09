Как самостоятельно удалить клеща подручными способами — три действенных лайфхака

Клеща можно удалить самостоятельно. Фото: freepik

В парках и скверах украинских городов начали собирать клещей, которые являются опасными разносчиками возбудителей болезни Лайма. Если невозможно сразу же после укуса клеща обратиться к врачу, удалить насекомое можно самостоятельно с помощью подручных средств.

Об этом сообщил Consilium Medical.

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Не стоит просто так хватать клеща голыми руками, а после извлечения раздавить его ногой. Процедура требует серьезного отношения. Поэтому перед тем, как удалять клеща, позаботьтесь о:

влажных салфетках или мыле, которыми нужно обработать руки перед процедурой и после нее; резиновых перчатках или полиэтиленовом пакете, которые защитят кожу рук от инфекции при повреждении насекомого; спирте, водке, антисептике, растворе йода или перекиси водорода для обеззараживания раны после удаления клеща (наносятся ваткой); банке с крышкой, в которой привезете удаленное насекомое в лабораторию для его проверки на возбудителей болезней.

Удаление клеща пинцетом

Возьмите пинцет с тонкими кончиками, чтобы не раздавить вредителя.

Крепко, но аккуратно зажмите насекомое инструментом у основания кожи.

Чтобы часть клеща не осталась в теле, не крутите пинцетом и ни в коем случае не используйте грубую силу.

Медленно тяните пинцет вверх.

Положите насекомое в банку, закройте емкость крышкой.

Удаление клеща нитью

Затяните узел вокруг клеща поближе к коже.

Скрутите нить.

Легко и медленно тяните клеща вверх, покачивая в разные стороны.

Не скручивайте насекомое, иначе можно оторвать голову.

Положите насекомое в банку, закройте емкость крышкой.

Удаление клеща выкручивателем

Выкручиватель. Фото: oppb.com.ua

Выкручиватель можно приобрести в зоомагазине.

Прислоните инструмент к телу, чтобы паразит находился между двумя зубцами.

Ручку плавно двигайте вокруг своей оси, пока насекомое полностью не удалится.

Положите насекомое в банку, закройте емкость крышкой.

После операции вымойте руки с мылом и продезинфицируйте зону укуса.

Чего нельзя делать при удалении клеща

Вытаскивать паразита голыми руками.

Поджигать клеща спичками или зажигалкой — он не вылезет, а пострадавшему опалите кожу.

Способы извлечения клеща растительным маслом, бензином, алкоголем и другими жидкостями неэффективны и вредны для здоровья. Ведь жидкость убьет клеща, но он успеет выпустить яд в организм жертвы.

Наживать на клеща, вы его раздавите, а он выпустит вредную жидкость, которая попадет в кровь.

Когда обращаться к врачу после удаления клеща

Если в течение двух недель в пораженном месте появилась сыпь.

Появились слабость, головные и мышечные боли (симптомы боррелиозного менингита и энцефалита).

Воспалилось или покраснело место укуса.

Фото: teren.in.ua

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