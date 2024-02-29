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Як прочистити каналізаційні труби від жиру та бруду — простий спосіб

29 лютого 2024 12:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як за допомогою підручних засобів прочистити стічні труби від жирового корка
У пригоді стануть сіль та сода. Фото: housewifehowtos.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Поступово на внутрішніх стінках стічних труб осідає жировий наліт, який разом з прилиплими до нього частинками бруду утворює сміттєвий корок та паралізує стічну систему. До того ж відкладення в трубах спричиняють розмноження шкідливих бактерій та стають джерелом неприємного запаху.

Пропонуємо легкий спосіб позбутися жирних заторів у трубах.

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Оцет, сіль, сода та засіб для миття посуду

  • Змішайте 100 мл будь-якого рідкого засобу для миття посуду, одну столову ложку солі та 100 мл столового оцту 9%.
  • Засипте у злив дві столові ложки соди.
  • Влийте розчин.
  • Залиште на ніч.
  • Вранці ретельно промийте злив гарячою водою.

Як не допустити жирових відкладень у трубах

  • Намагатися не зливати жир в каналізацію.
  • Мити посуд в теплій або навіть гарячій воді з використанням мийних засобів.
  • Регулярно промивати каналізацію під час генерального прибирання.
  • За можливості встановити подрібнювач відходів на кухонну мийку.
Як прочистити каналізаційні труби від жиру та бруду — простий спосіб - фото 1
Так робити не треба. Фото: accurateleaklocators.com

Раніше ми писали як прибрати оселю та вимити посуд за допомогою оцту. Також розповідали, як очистити праску від накипу за допомогою звичайної солі.

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