Як за допомогою підручних засобів прочистити стічні труби від жирового корка

Як прочистити каналізаційні труби від жиру та бруду — простий спосіб
29 лютого 2024 12:40
У пригоді стануть сіль та сода. Фото: housewifehowtos.com
Поступово на внутрішніх стінках стічних труб осідає жировий наліт, який разом з прилиплими до нього частинками бруду утворює сміттєвий корок та паралізує стічну систему. До того ж відкладення в трубах спричиняють розмноження шкідливих бактерій та стають джерелом неприємного запаху.
Пропонуємо легкий спосіб позбутися жирних заторів у трубах.
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Оцет, сіль, сода та засіб для миття посуду
- Змішайте 100 мл будь-якого рідкого засобу для миття посуду, одну столову ложку солі та 100 мл столового оцту 9%.
- Засипте у злив дві столові ложки соди.
- Влийте розчин.
- Залиште на ніч.
- Вранці ретельно промийте злив гарячою водою.
Як не допустити жирових відкладень у трубах
- Намагатися не зливати жир в каналізацію.
- Мити посуд в теплій або навіть гарячій воді з використанням мийних засобів.
- Регулярно промивати каналізацію під час генерального прибирання.
- За можливості встановити подрібнювач відходів на кухонну мийку.
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