Як за допомогою підручних засобів прочистити стічні труби від жирового корка

У пригоді стануть сіль та сода. Фото: housewifehowtos.com

Поступово на внутрішніх стінках стічних труб осідає жировий наліт, який разом з прилиплими до нього частинками бруду утворює сміттєвий корок та паралізує стічну систему. До того ж відкладення в трубах спричиняють розмноження шкідливих бактерій та стають джерелом неприємного запаху.

Пропонуємо легкий спосіб позбутися жирних заторів у трубах.

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Змішайте 100 мл будь-якого рідкого засобу для миття посуду, одну столову ложку солі та 100 мл столового оцту 9%.

Засипте у злив дві столові ложки соди.

Влийте розчин.

Залиште на ніч.

Вранці ретельно промийте злив гарячою водою.

Як не допустити жирових відкладень у трубах

Намагатися не зливати жир в каналізацію.

Мити посуд в теплій або навіть гарячій воді з використанням мийних засобів.

Регулярно промивати каналізацію під час генерального прибирання.

За можливості встановити подрібнювач відходів на кухонну мийку.

Так робити не треба. Фото: accurateleaklocators.com

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