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Как прочистить канализационные трубы от жира и грязи — простой способ

29 февраля 2024 12:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как с помощью подручных средств прочистить сточные трубы от жировой пробки
Пригодятся соль и сода. Фото: housewifehowtos.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Постепенно на внутренних стенках сточных труб оседает жировой налет, который вместе с прилипшими к нему частицами грязи образует мусорную пробку и парализует сточную систему. К тому же отложения в трубах приводят к размножению вредных бактерий и становятся источником неприятного запаха.

Предлагаем легкий способ избавиться от жирных пробок в трубах.

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Уксус, соль, сода и средство для мытья посуды

  • Смешайте 100 мл любого жидкого моющего средства, одну столовую ложку соли и 100 мл столового уксуса 9%.
  • Засыпьте в слив две столовые ложки соды.
  • Влейте раствор.
  • Оставьте на ночь.
  • Утром тщательно промойте слив горячей водой.

Как не допустить жировых отложений в трубах

  • Пытаться не сливать жир в канализацию.
  • Мыть посуду в теплой или даже горячей воде с использованием моющих средств.
  • Регулярно промывать канализацию во время генеральной уборки.
  • По возможности установить измельчитель отходов на кухонную мойку.
Как прочистить канализационные трубы от жира и грязи - простой способ - фото 1
Так поступать не надо. Фото: accurateleaklocators.com

Ранее мы писали как убрать дом и вымыть посуду с помощью уксуса. Также рассказывали, как очистить утюг от накипи с помощью обыкновенной соли.

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