Как с помощью подручных средств прочистить сточные трубы от жировой пробки

Пригодятся соль и сода. Фото: housewifehowtos.com

Постепенно на внутренних стенках сточных труб оседает жировой налет, который вместе с прилипшими к нему частицами грязи образует мусорную пробку и парализует сточную систему. К тому же отложения в трубах приводят к размножению вредных бактерий и становятся источником неприятного запаха.

Предлагаем легкий способ избавиться от жирных пробок в трубах.

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Уксус, соль, сода и средство для мытья посуды

Смешайте 100 мл любого жидкого моющего средства, одну столовую ложку соли и 100 мл столового уксуса 9%.

Засыпьте в слив две столовые ложки соды.

Влейте раствор.

Оставьте на ночь.

Утром тщательно промойте слив горячей водой.

Как не допустить жировых отложений в трубах

Пытаться не сливать жир в канализацию.

Мыть посуду в теплой или даже горячей воде с использованием моющих средств.

Регулярно промывать канализацию во время генеральной уборки.

По возможности установить измельчитель отходов на кухонную мойку.

Так поступать не надо. Фото: accurateleaklocators.com

Ранее мы писали как убрать дом и вымыть посуду с помощью уксуса. Также рассказывали, как очистить утюг от накипи с помощью обыкновенной соли.