Как с помощью подручных средств прочистить сточные трубы от жировой пробки

Как прочистить канализационные трубы от жира и грязи — простой способ
29 февраля 2024 12:40
Пригодятся соль и сода. Фото: housewifehowtos.com
Постепенно на внутренних стенках сточных труб оседает жировой налет, который вместе с прилипшими к нему частицами грязи образует мусорную пробку и парализует сточную систему. К тому же отложения в трубах приводят к размножению вредных бактерий и становятся источником неприятного запаха.
Предлагаем легкий способ избавиться от жирных пробок в трубах.
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Уксус, соль, сода и средство для мытья посуды
- Смешайте 100 мл любого жидкого моющего средства, одну столовую ложку соли и 100 мл столового уксуса 9%.
- Засыпьте в слив две столовые ложки соды.
- Влейте раствор.
- Оставьте на ночь.
- Утром тщательно промойте слив горячей водой.
Как не допустить жировых отложений в трубах
- Пытаться не сливать жир в канализацию.
- Мыть посуду в теплой или даже горячей воде с использованием моющих средств.
- Регулярно промывать канализацию во время генеральной уборки.
- По возможности установить измельчитель отходов на кухонную мойку.
Ранее мы писали как убрать дом и вымыть посуду с помощью уксуса. Также рассказывали, как очистить утюг от накипи с помощью обыкновенной соли.
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