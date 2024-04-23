Як самотужки встановити москітну сітку на пластикове вікно — три прості способи

Установка москітної сітки. Фото: gazetapo.lviv.ua

З настанням тепла у відкриті вікна потрапляє не лише свіже повітря, але й різноманітні летючі шкідники — мошки, комарі та мухи. Щоб убезпечити себе від надокучливих комах, на вікна варто встановити москітні сітки.

Як це зробити найпростішими способами розповіли фахівці Kruizer.

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На сучасні пластикові вікна найчастіше встановлюють рамку з пластику або алюмінієвого профілю з натягнутою на неї сітчастою тканиною. Способів кріплення москітної сітки кілька — всі вони відносно нескладні.

Фото: kruizer.com.ua

Кріплення на плунжери

Вважається найнадійнішим кріпленням. Знадобляться:

вставка з плунжерами;

вкладиші;

дриль;

щітковий ущільнювач.

Зазвичай при замовленні сіток на плунжерах компанії самостійно встановлюють поршні в наскрізні отвори профілю.

Установка

Перенести місця майбутніх кріплень на раму вікна.

Просвердлити отвори потрібного діаметру (заміряйте відповідну вставку).

Увіткнути в пророблені отвори вкладиші для плунжерів.

Наклеїти на рамку ущільнювач.

Поставити москітну сітку на місце.





Фото: kruizer.com.ua

Z-образні кріплення

З такими кріпленнями нічого свердлити не потрібно. Сітки з z-подібними металевими кріпленнями поставляються в уже зібраному вигляді.

Установка

Поверніть конструкцію високими кронштейнами наверх.

Тримаючи за ручки, витягніть сітку за вікно, зачепите верхні кріплення за край рами, підніміть до упору.

Підтягніть низ на себе, зачепити нижні кронштейни.

Опустити.





Фото: kruizer.com.ua

Кріплення на кронштейни

Знадобляться:

москітна сітка на рамі;

кронштейни (2 верхніх, 2 нижніх);

шурупи;

шуруповерт або викрутка.

Установка

Із зовнішнього боку по нижній планці робимо розмітку для двох нижніх кріплень.

Прикручуємо нижні кронштейни, трохи відступаючи від країв.

Верхні кріплення прикручуємо до верхньої перекладини вікна.

Москітну сітку виводимо назовні, вставляємо в верхні пази, підіймаємо до упору.

Вставляємо в нижні, опускаємо до упору.

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