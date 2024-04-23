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Як самостійно поставити москітну сітку на вікно — просто та швидко

23 квітня 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як самотужки встановити москітну сітку на пластикове вікно — три прості способи
Установка москітної сітки. Фото: gazetapo.lviv.ua
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

З настанням тепла у відкриті вікна потрапляє не лише свіже повітря, але й різноманітні летючі шкідники — мошки, комарі та мухи. Щоб убезпечити себе від надокучливих комах, на вікна варто встановити москітні сітки.

Як це зробити найпростішими способами розповіли фахівці Kruizer.

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На сучасні пластикові вікна найчастіше встановлюють рамку з пластику або алюмінієвого профілю з натягнутою на неї сітчастою тканиною. Способів кріплення москітної сітки кілька — всі вони відносно нескладні.

 

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Фото: kruizer.com.ua

Кріплення на плунжери

Вважається найнадійнішим кріпленням. Знадобляться:

  • вставка з плунжерами;
  • вкладиші;
  • дриль;
  • щітковий ущільнювач.

Зазвичай при замовленні сіток на плунжерах компанії самостійно встановлюють поршні в наскрізні отвори профілю.

Установка

  • Перенести місця майбутніх кріплень на раму вікна.
  • Просвердлити отвори потрібного діаметру (заміряйте відповідну вставку).
  • Увіткнути в пророблені отвори вкладиші для плунжерів.
  • Наклеїти на рамку ущільнювач.
  • Поставити москітну сітку на місце.


 

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Фото: kruizer.com.ua

Z-образні кріплення

З такими кріпленнями нічого свердлити не потрібно. Сітки з z-подібними металевими кріпленнями поставляються в уже зібраному вигляді.

Установка

  • Поверніть конструкцію високими кронштейнами наверх.
  • Тримаючи за ручки, витягніть сітку за вікно, зачепите верхні кріплення за край рами, підніміть до упору.
  • Підтягніть низ на себе, зачепити нижні кронштейни.
  • Опустити.


 

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Фото: kruizer.com.ua

Кріплення на кронштейни

Знадобляться:

  • москітна сітка на рамі;
  • кронштейни (2 верхніх, 2 нижніх);
  • шурупи;
  • шуруповерт або викрутка.

Установка

  • Із зовнішнього боку по нижній планці робимо розмітку для двох нижніх кріплень.
  • Прикручуємо нижні кронштейни, трохи відступаючи від країв.
  • Верхні кріплення прикручуємо до верхньої перекладини вікна.
  • Москітну сітку виводимо назовні, вставляємо в верхні пази, підіймаємо до упору.
  • Вставляємо в нижні, опускаємо до упору.

Раніше ми писали, як відлякати від себе комарів. Також розповідали, як правильно видалити кліща в домашніх умовах.

комарі
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