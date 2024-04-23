Як самотужки встановити москітну сітку на пластикове вікно — три прості способи

Як самостійно поставити москітну сітку на вікно — просто та швидко
З настанням тепла у відкриті вікна потрапляє не лише свіже повітря, але й різноманітні летючі шкідники — мошки, комарі та мухи. Щоб убезпечити себе від надокучливих комах, на вікна варто встановити москітні сітки.
Як це зробити найпростішими способами розповіли фахівці Kruizer.
На сучасні пластикові вікна найчастіше встановлюють рамку з пластику або алюмінієвого профілю з натягнутою на неї сітчастою тканиною. Способів кріплення москітної сітки кілька — всі вони відносно нескладні.
Кріплення на плунжери
Вважається найнадійнішим кріпленням. Знадобляться:
- вставка з плунжерами;
- вкладиші;
- дриль;
- щітковий ущільнювач.
Зазвичай при замовленні сіток на плунжерах компанії самостійно встановлюють поршні в наскрізні отвори профілю.
Установка
- Перенести місця майбутніх кріплень на раму вікна.
- Просвердлити отвори потрібного діаметру (заміряйте відповідну вставку).
- Увіткнути в пророблені отвори вкладиші для плунжерів.
- Наклеїти на рамку ущільнювач.
- Поставити москітну сітку на місце.
Z-образні кріплення
З такими кріпленнями нічого свердлити не потрібно. Сітки з z-подібними металевими кріпленнями поставляються в уже зібраному вигляді.
Установка
- Поверніть конструкцію високими кронштейнами наверх.
- Тримаючи за ручки, витягніть сітку за вікно, зачепите верхні кріплення за край рами, підніміть до упору.
- Підтягніть низ на себе, зачепити нижні кронштейни.
- Опустити.
Кріплення на кронштейни
Знадобляться:
- москітна сітка на рамі;
- кронштейни (2 верхніх, 2 нижніх);
- шурупи;
- шуруповерт або викрутка.
Установка
- Із зовнішнього боку по нижній планці робимо розмітку для двох нижніх кріплень.
- Прикручуємо нижні кронштейни, трохи відступаючи від країв.
- Верхні кріплення прикручуємо до верхньої перекладини вікна.
- Москітну сітку виводимо назовні, вставляємо в верхні пази, підіймаємо до упору.
- Вставляємо в нижні, опускаємо до упору.
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