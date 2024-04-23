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Как самостоятельно поставить москитную сетку на окно — просто и быстро

23 апреля 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как самостоятельно установить москитную сетку на пластиковое окно — три простых способа
Установка москитной сетки. Фото: gazetapo.lviv.ua
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

С наступлением тепла в открытые окна попадает не только свежий воздух, но и всевозможные летучие вредители — мошки, комары и мухи. Чтобы обезопасить себя от надоедливых насекомых, на окна следует установить москитные сетки.

Как это сделать самыми простыми способами, рассказали специалисты Kruizer.

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На современные пластиковые окна чаще всего устанавливают рамку из пластика или алюминиевого профиля с натянутой сетчатой тканью. Способов крепления москитной сетки несколько — все они относительно несложны.

 

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Фото: kruizer.com.ua

Крепление на плунжеры

Считается самым надежным крепежом. Понадобятся:

  • вставка с плунжерами;
  • вкладыши;
  • дрель;
  • щеточный уплотнитель.

Обычно при заказе сеток на плунжерах компании самостоятельно устанавливают поршни в сквозные отверстия профиля.

Установка

  • Перенести места будущих креплений на раму окна.
  • Просверлить отверстия нужного диаметра (замерьте соответствующую вставку).
  • Вставить в проделанные отверстия вкладыши для плунжеров.
  • Наклеить на рамку уплотнитель.
  • Поставить москитную сетку на место.

 

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Фото: kruizer.com.ua

Z-образные крепления

С такими креплениями ничего сверлить не нужно. Сетки с z-образными металлическими крепежами поставляются в уже собранном виде.

Установка

  • Поверните конструкцию высокими кронштейнами вверх.
  • Держа за ручки, вытяните сетку за окно, заденьте верхние крепления за край рамы, поднимите до упора.
  • Подтяните низ на себя, закрепив нижние кронштейны.
  • Опустить.

 

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Фото: kruizer.com.ua

Крепление на кронштейны

Пригодятся:

  • москитная сетка на раме;
  • кронштейны (2 верхних, 2 нижних);
  • шурупы;
  • шуруповерт или отвертка.

Установка

  • С наружной стороны по нижней планке делаем разметку для двух нижних креплений.
  • Прикручиваем нижние кронштейны, чуть-чуть отступая от краев.
  • Верхние крепления прикручиваем к верхней перекладине окна.
  • Москитную сетку выводим наружу, вставляем в верхние пазы, поднимаем до упора.
  • Вставляем в нижние, опускаем до упора.

Ранее мы писали, как отпугнуть от себя комаров. Также рассказывали, как правильно удалить клеща в домашних условиях.

комары
насекомые
лайфхаки
советы
окна
мухи
вредители

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