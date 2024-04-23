Как самостоятельно установить москитную сетку на пластиковое окно — три простых способа

Установка москитной сетки. Фото: gazetapo.lviv.ua

С наступлением тепла в открытые окна попадает не только свежий воздух, но и всевозможные летучие вредители — мошки, комары и мухи. Чтобы обезопасить себя от надоедливых насекомых, на окна следует установить москитные сетки.

Как это сделать самыми простыми способами, рассказали специалисты Kruizer.

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На современные пластиковые окна чаще всего устанавливают рамку из пластика или алюминиевого профиля с натянутой сетчатой тканью. Способов крепления москитной сетки несколько — все они относительно несложны.

Фото: kruizer.com.ua

Крепление на плунжеры

Считается самым надежным крепежом. Понадобятся:

вставка с плунжерами;

вкладыши;

дрель;

щеточный уплотнитель.

Обычно при заказе сеток на плунжерах компании самостоятельно устанавливают поршни в сквозные отверстия профиля.

Установка

Перенести места будущих креплений на раму окна.

Просверлить отверстия нужного диаметра (замерьте соответствующую вставку).

Вставить в проделанные отверстия вкладыши для плунжеров.

Наклеить на рамку уплотнитель.

Поставить москитную сетку на место.

Фото: kruizer.com.ua

Z-образные крепления

С такими креплениями ничего сверлить не нужно. Сетки с z-образными металлическими крепежами поставляются в уже собранном виде.

Установка

Поверните конструкцию высокими кронштейнами вверх.

Держа за ручки, вытяните сетку за окно, заденьте верхние крепления за край рамы, поднимите до упора.

Подтяните низ на себя, закрепив нижние кронштейны.

Опустить.

Фото: kruizer.com.ua

Крепление на кронштейны

Пригодятся:

москитная сетка на раме;

кронштейны (2 верхних, 2 нижних);

шурупы;

шуруповерт или отвертка.

Установка

С наружной стороны по нижней планке делаем разметку для двух нижних креплений.

Прикручиваем нижние кронштейны, чуть-чуть отступая от краев.

Верхние крепления прикручиваем к верхней перекладине окна.

Москитную сетку выводим наружу, вставляем в верхние пазы, поднимаем до упора.

Вставляем в нижние, опускаем до упора.

Ранее мы писали, как отпугнуть от себя комаров. Также рассказывали, как правильно удалить клеща в домашних условиях.