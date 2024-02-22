Як випрати засмальцьовані плями на пуховику вдома — лайфхаки без прання

Плями слід виводити делікатно. Фото: thespruce.com

Скоро весна, й пуховик відправиться до шафи, але не варто залишати його брудним до наступного сезону. Щоб зробити куртку новою на вигляд, не обов'язково звертатися до хімчистки, достатньо буде трохи часу, натхнення та підручних засобів, які є в кожному домі.

Не завжди пуховик потрібно прати в машині, інколи можна обійтися й без неї.

Як почистити засмальцьовані рукави та комір пуховика без прання

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Господарське мило

Зволожте засмальцьовані місця водою.

Натріть їх господарським милом.

Залиште на 40 хвилин.

Приберіть залишки мила губкою або вологою серветкою.

Паста з крохмалю та солі

Змішайте сіль та крохмаль один до одного.

Нанесіть пасту на забруднені ділянки.

Залиште на 10 хвилин.

Зітріть вологою губкою.

Нашатир та перекис водню

Змішайте по одній столовій ложці перекису й нашатирного спирту.

Змочіть губку сумішшю та нанесіть на плями.

Залиште на 5 хвилин.

Ретельно змийте водою оброблене місце.

Нашатир та засіб для миття посуду

Спосіб для свіжих плям та світлих пуховиків.

Змішайте 50 грамів мийного засобу зі столовою ложкою нашатирного спирту.

Нанесіть губкою засіб на плями та легенько потріть.

Залиште на 30 хвилин.

Протріть вологою губкою або серветкою.

Перекис водню

Три столові ложки перекису на склянку теплої води.

Нанесіть розчин ватним диском.

Протріть плями зубною щіткою.

Залиште на 20 хвилин.

Протріть вологою серветкою.

Як випрати дуже брудні пуховики

Фото: volynnews.com

Засіб для миття посуду

Нанесіть на плями кілька крапель засобу для миття посуду.

Акуратно втирайте його пальцями.

Залиште на кілька годин.

Виперіть пуховик у машині в делікатному режимі з гелем, який добре працює в холодній воді.

Перекис водню, засіб для миття посуду та харчова сода

Змішайте дві частини перекису водню, по одній частині засобу для миття посуду та харчової соди.

Нанесіть суміш на місця з плямами.

Залиште на годину.

Прополощіть пуховик у пральній машині на короткому циклі без миючого засобу.

Виперіть пуховик в машині з пральним засобом.

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