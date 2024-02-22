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Як видалити засалені та жирні плями з пуховика вдома — з пранням та без

22 лютого 2024 12:55
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як випрати засмальцьовані плями на пуховику вдома — лайфхаки без прання
Плями слід виводити делікатно. Фото: thespruce.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Скоро весна, й пуховик відправиться до шафи, але не варто залишати його брудним до наступного сезону. Щоб зробити куртку новою на вигляд, не обов'язково звертатися до хімчистки, достатньо буде трохи часу, натхнення та підручних засобів, які є в кожному домі.

Не завжди пуховик потрібно прати в машині, інколи можна обійтися й без неї.

Як почистити засмальцьовані рукави та комір пуховика без прання

Як видалити засалені та жирні плями з пуховика вдома — з пранням та без - фото 1
Фото: ukr.media

Господарське мило

  • Зволожте засмальцьовані місця водою.
  • Натріть їх господарським милом.
  • Залиште на 40 хвилин.
  • Приберіть залишки мила губкою або вологою серветкою.

Паста з крохмалю та солі

  • Змішайте сіль та крохмаль один до одного.
  • Нанесіть пасту на забруднені ділянки.
  • Залиште на 10 хвилин.
  • Зітріть вологою губкою.

Нашатир та перекис водню

  • Змішайте по одній столовій ложці перекису й нашатирного спирту.
  • Змочіть губку сумішшю та нанесіть на плями.
  • Залиште на 5 хвилин.
  • Ретельно змийте водою оброблене місце.

Нашатир та засіб для миття посуду

Спосіб для свіжих плям та світлих пуховиків.

  • Змішайте 50 грамів мийного засобу зі столовою ложкою нашатирного спирту.
  • Нанесіть губкою засіб на плями та легенько потріть.
  • Залиште на 30 хвилин.
  • Протріть вологою губкою або серветкою.

Перекис водню

  • Три столові ложки перекису на склянку теплої води.
  • Нанесіть розчин ватним диском.
  • Протріть плями зубною щіткою.
  • Залиште на 20 хвилин.
  • Протріть вологою серветкою.

Як випрати дуже брудні пуховики

Як видалити засалені та жирні плями з пуховика вдома — з пранням та без - фото 2
Фото: volynnews.com

Засіб для миття посуду

  • Нанесіть на плями кілька крапель засобу для миття посуду.
  • Акуратно втирайте його пальцями.
  • Залиште на кілька годин.
  • Виперіть пуховик у машині в делікатному режимі з гелем, який добре працює в холодній воді.

Перекис водню, засіб для миття посуду та харчова сода

  • Змішайте дві частини перекису водню, по одній частині засобу для миття посуду та харчової соди.
  • Нанесіть суміш на місця з плямами.
  • Залиште на годину.
  • Прополощіть пуховик у пральній машині на короткому циклі без миючого засобу.
  • Виперіть пуховик в машині з пральним засобом.

Раніше ми писали, як видалити плями від ягід з улюбленої речі в домашніх умовах без зайвих зусиль. Також розповідали, як позбутися сміття та неприємного аромату в пральній машинці.

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