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Как удалить засаленные и жирные пятна с пуховика дома — со стиркой и без

22 февраля 2024 12:55
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как постирать засаленные пятна на пуховике дома — лайфхаки без стирки
Пятна следует выводить деликатно. Фото: thespruce.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Скоро весна и пуховик отправится в шкаф, но не стоит оставлять его грязным до следующего сезона. Чтобы сделать куртку на вид новой, не обязательно обращаться в химчистку, достаточно будет немного времени, вдохновения и подручных средств, которые есть в каждом доме.

Не всегда пуховик нужно стирать в машине, иногда можно обойтись и без нее.

Как почистить засаленные рукава и воротник пуховика без стирки

Как удалить засаленные и жирные пятна из пуховика дома - с стиркой и без - фото 1
Фото: ukr.media

Хозяйственное мыло

  • Увлажните засаленные места водой.
  • Натрите их хозяйственным мылом.
  • Оставьте на 40 минут.
  • Сотрите остатки мыла губкой или влажной салфеткой.

Паста из крахмала и соли

  • Смешайте соль и крахмал один к одному.
  • Нанесите пасту на загрязненные участки.
  • Оставьте на 10 минут.
  • Сотрите влажной губкой.

Нашатырь и перекись водорода

  • Смешайте по одной столовой ложке перекиси и нашатырного спирта.
  • Смочите губку смесью и нанесите на пятна.
  • Оставьте на 5 минут.
  • Тщательно смойте обработанное место водой.

Нашатырь и средство для мытья посуды

Способ для свежих пятен и светлых пуховиков.

  • Смешайте 50 г моющего средства со столовой ложкой нашатырного спирта.
  • Нанесите средство на пятна и легонько потрите.
  • Оставьте на 30 минут.
  • Протрите влажной губкой или салфеткой.

Перекись водорода

  • Три столовые ложки перекиси на стакан теплой воды.
  • Нанесите раствор ватным диском.
  • Протрите пятна зубной щеткой.
  • Оставьте на 20 минут.
  • Протрите влажной салфеткой.

Как постирать очень грязные пуховики

Как удалить засаленные и жирные пятна из пуховика дома - с стиркой и без - фото 2
Фото: volynnews.com

Средство для мытья посуды

  • Нанесите на пятна несколько капель моющего средства.
  • Аккуратно вотрите его пальцами.
  • Оставьте на несколько часов.
  • Постирайте пуховик в машине в деликатном режиме с гелем, хорошо работающим в холодной воде.

Перекись водорода, средство для мытья посуды и пищевая сода

  • Смешайте две части перекиси водорода, по одной части моющего средства посуды и пищевой соды.
  • Нанесите смесь на места с пятнами.
  • Оставьте на час.
  • Прополощите пуховик в стиральной машине на коротком цикле без моющего средства.
  • Выстирайте пуховик в машине со стиральным порошком.

Ранее мы писали, как удалить пятна от ягод из любимой вещи в домашних условиях без лишних усилий. Также рассказывали, как избавиться от мусора и неприятного аромата в стиральной машинке.

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