Как постирать засаленные пятна на пуховике дома — лайфхаки без стирки

Как удалить засаленные и жирные пятна с пуховика дома — со стиркой и без
Скоро весна и пуховик отправится в шкаф, но не стоит оставлять его грязным до следующего сезона. Чтобы сделать куртку на вид новой, не обязательно обращаться в химчистку, достаточно будет немного времени, вдохновения и подручных средств, которые есть в каждом доме.
Не всегда пуховик нужно стирать в машине, иногда можно обойтись и без нее.
Как почистить засаленные рукава и воротник пуховика без стирки
Хозяйственное мыло
- Увлажните засаленные места водой.
- Натрите их хозяйственным мылом.
- Оставьте на 40 минут.
- Сотрите остатки мыла губкой или влажной салфеткой.
Паста из крахмала и соли
- Смешайте соль и крахмал один к одному.
- Нанесите пасту на загрязненные участки.
- Оставьте на 10 минут.
- Сотрите влажной губкой.
Нашатырь и перекись водорода
- Смешайте по одной столовой ложке перекиси и нашатырного спирта.
- Смочите губку смесью и нанесите на пятна.
- Оставьте на 5 минут.
- Тщательно смойте обработанное место водой.
Нашатырь и средство для мытья посуды
Способ для свежих пятен и светлых пуховиков.
- Смешайте 50 г моющего средства со столовой ложкой нашатырного спирта.
- Нанесите средство на пятна и легонько потрите.
- Оставьте на 30 минут.
- Протрите влажной губкой или салфеткой.
Перекись водорода
- Три столовые ложки перекиси на стакан теплой воды.
- Нанесите раствор ватным диском.
- Протрите пятна зубной щеткой.
- Оставьте на 20 минут.
- Протрите влажной салфеткой.
Как постирать очень грязные пуховики
Средство для мытья посуды
- Нанесите на пятна несколько капель моющего средства.
- Аккуратно вотрите его пальцами.
- Оставьте на несколько часов.
- Постирайте пуховик в машине в деликатном режиме с гелем, хорошо работающим в холодной воде.
Перекись водорода, средство для мытья посуды и пищевая сода
- Смешайте две части перекиси водорода, по одной части моющего средства посуды и пищевой соды.
- Нанесите смесь на места с пятнами.
- Оставьте на час.
- Прополощите пуховик в стиральной машине на коротком цикле без моющего средства.
- Выстирайте пуховик в машине со стиральным порошком.
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