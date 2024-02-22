Как постирать засаленные пятна на пуховике дома — лайфхаки без стирки

Пятна следует выводить деликатно. Фото: thespruce.com

Скоро весна и пуховик отправится в шкаф, но не стоит оставлять его грязным до следующего сезона. Чтобы сделать куртку на вид новой, не обязательно обращаться в химчистку, достаточно будет немного времени, вдохновения и подручных средств, которые есть в каждом доме.

Не всегда пуховик нужно стирать в машине, иногда можно обойтись и без нее.

Как почистить засаленные рукава и воротник пуховика без стирки

Фото: ukr.media

Хозяйственное мыло

Увлажните засаленные места водой.

Натрите их хозяйственным мылом.

Оставьте на 40 минут.

Сотрите остатки мыла губкой или влажной салфеткой.

Паста из крахмала и соли

Смешайте соль и крахмал один к одному.

Нанесите пасту на загрязненные участки.

Оставьте на 10 минут.

Сотрите влажной губкой.

Нашатырь и перекись водорода

Смешайте по одной столовой ложке перекиси и нашатырного спирта.

Смочите губку смесью и нанесите на пятна.

Оставьте на 5 минут.

Тщательно смойте обработанное место водой.

Нашатырь и средство для мытья посуды

Способ для свежих пятен и светлых пуховиков.

Смешайте 50 г моющего средства со столовой ложкой нашатырного спирта.

Нанесите средство на пятна и легонько потрите.

Оставьте на 30 минут.

Протрите влажной губкой или салфеткой.

Перекись водорода

Три столовые ложки перекиси на стакан теплой воды.

Нанесите раствор ватным диском.

Протрите пятна зубной щеткой.

Оставьте на 20 минут.

Протрите влажной салфеткой.

Как постирать очень грязные пуховики

Фото: volynnews.com

Средство для мытья посуды

Нанесите на пятна несколько капель моющего средства.

Аккуратно вотрите его пальцами.

Оставьте на несколько часов.

Постирайте пуховик в машине в деликатном режиме с гелем, хорошо работающим в холодной воде.

Перекись водорода, средство для мытья посуды и пищевая сода

Смешайте две части перекиси водорода, по одной части моющего средства посуды и пищевой соды.

Нанесите смесь на места с пятнами.

Оставьте на час.

Прополощите пуховик в стиральной машине на коротком цикле без моющего средства.

Выстирайте пуховик в машине со стиральным порошком.

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