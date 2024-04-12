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Як відбілити пожовклу або посірілу тюль підручними засобами вдома — три лайфхаки

12 квітня 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як повернути білосніжний колір тюлі — три недорогих домашніх способи
Тюль легко збирає пил. Фото: paperbykarla.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Тюль легко та швидко збирає пил, плюс страждає від впливу прямих променів сонця, тому досить швидко набуває сірого або жовтого відтінку. Як повернути тендітній тканині первісний колір та зберегти її структуру, не пошкодивши.

Три способи відбілити тюль в домашніх умовах

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Як правильно прати тюль

  • Лише за температури води не вище 30 °C. Пам'ятайте — тюль дуже тонка та тендітна тканина.
  • Перед пранням, акуратно складайте тюль, щоб уникати сильних заломів та вм'ятості тканини.

Відбілювання сіллю

Розчиніть у воді п'ять столових ложок солі, додайте пральний порошок. Замочить тюль у розчині на ніч. Вранці прополощіть тканину в чистій воді руками або у пральній машинці.

 

Як відбілити пожовклу або посірілу тюль підручними засобами вдома — три лайфхаки - фото 1
Фото: media-amazon.com

Нашатирний спирт та перекис водню

Спосіб для відбілювання бавовняних штор.

Додайте у гарячу воду одну чайну ложку нашатирного спирту та три ложки 3% перекису водню. Замочить тюль у розчині на пів години. Прополощіть тканину та гарно відіжміть.

Крохмаль

Крім ефекту відбілювання, крохмаль надасть форму шторам.

Спочатку випріть тюль звичайним способом — вручну або в машинці. Розмішайте у воді 250 грамів крохмалю. Замочить штори в розчині на 5-6 годин. Потім, не віджимаючи, повісьте тюль сушитися.

Раніше ми писали, як ефективно почистити пральну машину. Також розповідали, як правильно та швидко попрасувати сорочку.

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