Як відмити світлі шпалери від плям і жовтизни несподіваним засобом — лайфхак

Як почистити від плям світлі шпалери за допомогою нетрадиційного засобу
4 квітня 2024 22:14
Мити шпалери просто. Фото: connellypainting.com
Очевидно, що світлі (особливо— білі) шпалери найбільш вразливі до різноманітних плям — від напоїв та їжі до слідів домашніх тварин та дитячої творчості. Способів відчистити шпалери чимало, але один з них досить простий та ефективний.
Як помити світлі шпалери швидко та без зусиль.
Читайте також:
Зубна паста
- Візьміть тюбик звичайної білої зубної пасти.
- Нанесіть пасту на забруднену ділянку світлих шпалер.
- Обробіть місце з плямою за допомогою шорсткого боку звичайною кухонної губки для миття посуду.
- Результат має вразити.
Кілька способів миття різних плям
1. Перекис водню
- Гарно порається з барвниками, плямами від крові тощо.
- Використовується лише на світлих шпалерах.
- Змочіть ганчірку в перекису та протирайте пляму від країв до центру.
- Змийте перекис водою.
2. Спирт
- Найкраще бореться з плямами від червоного вина, соку та подібних забруднень.
- Потрібно змочити ватку спиртом та терти пляму доки вона не зникне.
3. Лимон
- Найкраще впорається з жирними плямами.
- Розведіть лимонну кислоту або сік у воді.
- Змийте пляму губкою, змоченою у розчині.
Раніше ми писали, як привчити кота не дряпати меблі та шпалери. Також розповідали про 12 способів використовувати оцет для прибирання дому.
Читайте Новини.LIVE!