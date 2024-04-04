Як відмити світлі шпалери від плям і жовтизни несподіваним засобом — лайфхак

Мити шпалери просто. Фото: connellypainting.com

Очевидно, що світлі (особливо— білі) шпалери найбільш вразливі до різноманітних плям — від напоїв та їжі до слідів домашніх тварин та дитячої творчості. Способів відчистити шпалери чимало, але один з них досить простий та ефективний.

Як помити світлі шпалери швидко та без зусиль.

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Зубна паста

Візьміть тюбик звичайної білої зубної пасти.

Нанесіть пасту на забруднену ділянку світлих шпалер.

Обробіть місце з плямою за допомогою шорсткого боку звичайною кухонної губки для миття посуду.

Результат має вразити.





Фото: wallpaperstogo.com

Кілька способів миття різних плям

1. Перекис водню

Гарно порається з барвниками, плямами від крові тощо.

Використовується лише на світлих шпалерах.

Змочіть ганчірку в перекису та протирайте пляму від країв до центру.

Змийте перекис водою.

2. Спирт

Найкраще бореться з плямами від червоного вина, соку та подібних забруднень.

Потрібно змочити ватку спиртом та терти пляму доки вона не зникне.

3. Лимон

Найкраще впорається з жирними плямами.

Розведіть лимонну кислоту або сік у воді.

Змийте пляму губкою, змоченою у розчині.

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