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Як почистити від плям світлі шпалери за допомогою нетрадиційного засобу

4 квітня 2024 22:14
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як відмити світлі шпалери від плям і жовтизни несподіваним засобом — лайфхак
Мити шпалери просто. Фото: connellypainting.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Очевидно, що світлі (особливо— білі) шпалери найбільш вразливі до різноманітних плям — від напоїв та їжі до слідів домашніх тварин та дитячої творчості. Способів відчистити шпалери чимало, але один з них досить простий та ефективний.

Як помити світлі шпалери швидко та без зусиль.

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Зубна паста

  • Візьміть тюбик звичайної білої зубної пасти.
  • Нанесіть пасту на забруднену ділянку світлих шпалер.
  • Обробіть місце з плямою за допомогою шорсткого боку звичайною кухонної губки для миття посуду.
  • Результат має вразити.


 

Як почистити від бруду світлі шпалери за допомогою нетрадиційного засобу - фото 1
Фото: wallpaperstogo.com

Кілька способів миття різних плям

1. Перекис водню

  • Гарно порається з барвниками, плямами від крові тощо.
  • Використовується лише на світлих шпалерах.
  • Змочіть ганчірку в перекису та протирайте пляму від країв до центру.
  • Змийте перекис водою.

2. Спирт

  • Найкраще бореться з плямами від червоного вина, соку та подібних забруднень.
  • Потрібно змочити ватку спиртом та терти пляму доки вона не зникне.

3. Лимон

  • Найкраще впорається з жирними плямами.
  • Розведіть лимонну кислоту або сік у воді.
  • Змийте пляму губкою, змоченою у розчині.

Раніше ми писали, як привчити кота не дряпати меблі та шпалери. Також розповідали про 12 способів використовувати оцет для прибирання дому.

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