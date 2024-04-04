Как отмыть светлые обои от пятен и желтизны неожиданным средством — лайфхак

Как почистить от пятен светлые обои с помощью нетрадиционного средства
4 апреля 2024 22:14
Мыть обои просто. Фото: connellypainting.com
Очевидно, что светлые (особенно — белые) обои наиболее уязвимы к пятнам — от напитков и пищи до следов домашних животных и детского творчества. Способов отчистить обои немало, но один из них достаточно прост и эффективен.
Как помыть светлые обои быстро и без труда.
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Зубная паста
- Возьмите тюбик обыкновенной белой зубной пасты.
- Нанесите пасту на загрязненный участок светлых обоев.
- Обработайте место с пятном с помощью шероховатой стороны обычной кухонной губки для мытья посуды.
- Результат должен поразить.
Несколько способов мойки разных пятен
1. Перекись водорода
- Хорошо справляется с красителями, пятнами от крови и т.д.
- Используется только на светлых обоях.
- Смочите тряпку в перекиси и протирайте пятно от краев к центру.
- Смойте перекись водой.
2. Спирт
- Лучше всего борется с пятнами от красного вина, сока и подобных загрязнений.
- Нужно смочить ватку спиртом и тереть пятно, пока оно не исчезнет.
3. Лимон
- Лучше всего справится с жирными пятнами.
- Разведите лимонную кислоту или сок в воде.
- Смойте пятно губкой, смоченной в растворе.
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