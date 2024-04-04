Как отмыть светлые обои от пятен и желтизны неожиданным средством — лайфхак

Мыть обои просто. Фото: connellypainting.com

Очевидно, что светлые (особенно — белые) обои наиболее уязвимы к пятнам — от напитков и пищи до следов домашних животных и детского творчества. Способов отчистить обои немало, но один из них достаточно прост и эффективен.

Как помыть светлые обои быстро и без труда.

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Зубная паста

Возьмите тюбик обыкновенной белой зубной пасты.

Нанесите пасту на загрязненный участок светлых обоев.

Обработайте место с пятном с помощью шероховатой стороны обычной кухонной губки для мытья посуды.

Результат должен поразить.

Фото: wallpaperstogo.com

Несколько способов мойки разных пятен

1. Перекись водорода

Хорошо справляется с красителями, пятнами от крови и т.д.

Используется только на светлых обоях.

Смочите тряпку в перекиси и протирайте пятно от краев к центру.

Смойте перекись водой.

2. Спирт

Лучше всего борется с пятнами от красного вина, сока и подобных загрязнений.

Нужно смочить ватку спиртом и тереть пятно, пока оно не исчезнет.

3. Лимон

Лучше всего справится с жирными пятнами.

Разведите лимонную кислоту или сок в воде.

Смойте пятно губкой, смоченной в растворе.

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