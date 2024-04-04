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Как почистить от пятен светлые обои с помощью нетрадиционного средства

4 апреля 2024 22:14
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как отмыть светлые обои от пятен и желтизны неожиданным средством — лайфхак
Мыть обои просто. Фото: connellypainting.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Очевидно, что светлые (особенно — белые) обои наиболее уязвимы к пятнам — от напитков и пищи до следов домашних животных и детского творчества. Способов отчистить обои немало, но один из них достаточно прост и эффективен.

Как помыть светлые обои быстро и без труда.

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Зубная паста

  • Возьмите тюбик обыкновенной белой зубной пасты.
  • Нанесите пасту на загрязненный участок светлых обоев.
  • Обработайте место с пятном с помощью шероховатой стороны обычной кухонной губки для мытья посуды.
  • Результат должен поразить.

 

Как почистить от грязи светлые обои с помощью нетрадиционного средства - фото 1
Фото: wallpaperstogo.com

Несколько способов мойки разных пятен

1. Перекись водорода

  • Хорошо справляется с красителями, пятнами от крови и т.д.
  • Используется только на светлых обоях.
  • Смочите тряпку в перекиси и протирайте пятно от краев к центру.
  • Смойте перекись водой.

2. Спирт

  • Лучше всего борется с пятнами от красного вина, сока и подобных загрязнений.
  • Нужно смочить ватку спиртом и тереть пятно, пока оно не исчезнет.

3. Лимон

  • Лучше всего справится с жирными пятнами.
  • Разведите лимонную кислоту или сок в воде.
  • Смойте пятно губкой, смоченной в растворе.

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