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Обои этого цвета нельзя клеить в кухне — в чем причина

1 апреля 2024 22:14
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Какой цвет обоев нельзя использовать на кухне — рациональное объяснение
Светлые обои подходят кухне. Фото: freepik.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Если вы решили поклеить обои на кухне, обратите внимание на их цвет. Прежде всего, они должны сочетаться с мебелью и визуально увеличивать помещение.

Почему не каждый цвет обоев будет уместен.

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  • Никогда не соглашайтесь на темные обои. Они будут визуально сужать помещение и угнетать в любое время суток.
  • Ни в коем случае не клейте слишком яркие оттенки. Они будут раздражать и утомлять, особенно после тяжелого рабочего дня.

Свойства кухонных обоев

Кухня — это ваш домашний горячий цех, поэтому нужно учитывать показатели обоев:

  • долговечность и износостойкость;
  • влагостойкость;
  • жаростойкость;
  • плотность.

 

Обои этого цвета нельзя клеить в кухне - в чем причина - фото 1
Фото: noviydom.com.ua

Рисунок на обоях

Имеет большое значение для визуального восприятия комнаты:

  • вертикальные полоски поднимают потолок;
  • горизонтальные полоски расширяют помещение;
  • диагонали создают чувство движения в помещении.

Цвет обоев под мебель

  • К гарнитуру в классическом стиле подходят обои пастельных тонов.
  • К современной кухне лучше всего подходят геометрические обои.
  • С кухней в скандинавском стиле отлично сочетается с серыми и голубыми стенами.
  • К белой мебели подойдет цвет любого оттенка.

Ранее мы писали о том, как можно быстро почистить тостер внутри и снаружи. Также рассказывали о том, как быстро и эффективно вымыть кухонные фасады.

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