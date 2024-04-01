Какой цвет обоев нельзя использовать на кухне — рациональное объяснение

Обои этого цвета нельзя клеить в кухне — в чем причина
1 апреля 2024 22:14
Светлые обои подходят кухне. Фото: freepik.com
Если вы решили поклеить обои на кухне, обратите внимание на их цвет. Прежде всего, они должны сочетаться с мебелью и визуально увеличивать помещение.
Почему не каждый цвет обоев будет уместен.
Читайте также:
- Никогда не соглашайтесь на темные обои. Они будут визуально сужать помещение и угнетать в любое время суток.
- Ни в коем случае не клейте слишком яркие оттенки. Они будут раздражать и утомлять, особенно после тяжелого рабочего дня.
Свойства кухонных обоев
Кухня — это ваш домашний горячий цех, поэтому нужно учитывать показатели обоев:
- долговечность и износостойкость;
- влагостойкость;
- жаростойкость;
- плотность.
Рисунок на обоях
Имеет большое значение для визуального восприятия комнаты:
- вертикальные полоски поднимают потолок;
- горизонтальные полоски расширяют помещение;
- диагонали создают чувство движения в помещении.
Цвет обоев под мебель
- К гарнитуру в классическом стиле подходят обои пастельных тонов.
- К современной кухне лучше всего подходят геометрические обои.
- С кухней в скандинавском стиле отлично сочетается с серыми и голубыми стенами.
- К белой мебели подойдет цвет любого оттенка.
Ранее мы писали о том, как можно быстро почистить тостер внутри и снаружи. Также рассказывали о том, как быстро и эффективно вымыть кухонные фасады.
Читайте Новини.LIVE!