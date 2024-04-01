Какой цвет обоев нельзя использовать на кухне — рациональное объяснение

Светлые обои подходят кухне. Фото: freepik.com

Если вы решили поклеить обои на кухне, обратите внимание на их цвет. Прежде всего, они должны сочетаться с мебелью и визуально увеличивать помещение.

Почему не каждый цвет обоев будет уместен.

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Никогда не соглашайтесь на темные обои. Они будут визуально сужать помещение и угнетать в любое время суток.

Ни в коем случае не клейте слишком яркие оттенки. Они будут раздражать и утомлять, особенно после тяжелого рабочего дня.

Свойства кухонных обоев

Кухня — это ваш домашний горячий цех, поэтому нужно учитывать показатели обоев:

долговечность и износостойкость;

влагостойкость;

жаростойкость;

плотность.

Фото: noviydom.com.ua

Рисунок на обоях

Имеет большое значение для визуального восприятия комнаты:

вертикальные полоски поднимают потолок;

горизонтальные полоски расширяют помещение;

диагонали создают чувство движения в помещении.

Цвет обоев под мебель

К гарнитуру в классическом стиле подходят обои пастельных тонов.

К современной кухне лучше всего подходят геометрические обои.

С кухней в скандинавском стиле отлично сочетается с серыми и голубыми стенами.

К белой мебели подойдет цвет любого оттенка.

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